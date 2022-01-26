РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8354 посетителя онлайн
Новости Фото
18 609 57

Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь. ФОТО

Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры истребителей прошли в рамках масштабных совместных учений РФ и Беларуси.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, которые привлекаются к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазироваться на белорусские аэродромы", - говорится в сообщении.

Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь 01
Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь 02

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что если территория Беларуси будет использоваться для нападения на Украину, то США и союзники примут "быстрые и жесткие" меры против страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов

Автор: 

Беларусь (7915) россия (96038) военные учения (3462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+34
Выпил 4 по 200, в конечном итоге стал грузом 200. 100 омсбр, Старомихайловка. Уснул бедолага мокшанська.

показать весь комментарий
26.01.2022 09:33
+31
показать весь комментарий
26.01.2022 09:42
+28
Зато в позі Ленина!
показать весь комментарий
26.01.2022 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выпил 4 по 200, в конечном итоге стал грузом 200. 100 омсбр, Старомихайловка. Уснул бедолага мокшанська.

показать весь комментарий
26.01.2022 09:33 Ответить
прекратите этот геноцид..
показать весь комментарий
27.01.2022 11:30 Ответить
Зато в позі Ленина!
показать весь комментарий
26.01.2022 09:37 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 09:39 Ответить
Верной дорогой шел таварищь,не фартануло😁😁😁
показать весь комментарий
26.01.2022 09:46 Ответить
Впеед, товаищи, за нами Масква !
показать весь комментарий
26.01.2022 10:29 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 09:38 Ответить
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо

Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы

Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
показать весь комментарий
26.01.2022 10:19 Ответить
головне щоб цинку достатньо переуинули
показать весь комментарий
26.01.2022 09:39 Ответить
цинків не буде,в них цинку не хватить,прийняли закон про масові поховання під трактор!
показать весь комментарий
26.01.2022 10:50 Ответить
Білоруси ви навіть не здогадуєтесь у що вляпалися. чи бульбономіка сміється над санкціями?
показать весь комментарий
26.01.2022 09:42 Ответить
То, что сделал Путин, сделано неожиданно для Запада и достаточно профессионально. Они сделали шум вокруг Украины, но нападать Путину на Украину и ввязываться в войну - очень рискованно. Я не думаю, что он в нее ввяжется. Но под это шоу они заняли «белорусский балкон». Это уже совсем другая ситуация, это уже не войска в Смоленске. Они будут стоять под Бугом, они будут стоять возле Гродно, их стратегическая авиация уже введена в Беларусь. Это давление на весь Запад и на Украину.

Для Европы Беларусь - это центральная страна, это очень важный узловой пункт. Если они потеряют этот «балкон», то стратегически для Запада это будет еще хуже, чем потерять Украину. Чтобы не понимать такие вещи, видимо, нужно быть депутатом Европарламента.

Путин фактически забрал Беларусь, так сделайте сильный ответ. Он стянул войска со всей России в Беларуси, и они еще идут. Никто даже не знает, сколько этого будет. Железнодорожники сообщили, что будет 200 вагонов. Вполне возможно. И у Запада есть возможности, они об этом заявляют. У них нет воли и решительности.

И если так будет дальше, то повторится как с фюрером. Хотели его умилостивить, отдали Судеты, Австрию. Так нельзя обращаться с диктаторами, врагами человечества. История показывает, что нужно обходиться по-другому. И сейчас есть такая возможность.

Предупредить Россию, сделать заявление о выводе войск из Беларуси. Если это не будет сделано, то принять те сильные меры, о которых говорил Байден, и Столтенберг, и все остальные, что в случае атаки на Украину они примут сильные меры. Должен быть ультиматум России, чтобы вывести войска, так как это оккупация Беларуси.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/26/452390/
показать весь комментарий
26.01.2022 09:45 Ответить
Я ні раз не експерт на своїй калакольні але ключ до безпеки європи лежить в Україні + союз з Польщею і англосаксами це саме то що дохтур прописав
показать весь комментарий
26.01.2022 10:01 Ответить
Россия и Беларусь - это союзные государства. И военный блок.
Нужно просто готовиться к войне ,а не просить о чем-то Беларусь. И может тогда ее не будет.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:15 Ответить
Забрал(украл ) куйло Крым и лугандонию....вот это ФАКТ....остальное ваши фантазии или хотелки от своей беспомощности.Как пришли так и уйдут.Наш хитрожоп военный договор с Китаем сразу после Крыма подписал.Вы уже и Казахстан лаптям сливали две недели назад.Так тут распрягались стратеги диванные. Слышали Протасевича выпустили....небо теперь откроете хоть белорусам? Хотя что от вас зависит....вы за Беларусью уже не видите что ЗЕшмаркля самих прибила пикнуть боитесь.Сходите ещё одни двери покрасьте ,маляры.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:33 Ответить
поперла белорусская свобода)))
показать весь комментарий
26.01.2022 13:22 Ответить
Это не вам адресовано было..звиняюсь ( И свобода это не часть страны просрать и колени перед врагом выбрать и перестать стрелять.И не надейтесь что Украина или Беларусь получат свободу пока рядом живет страна-тварюга.Это наивные мечты.Вот когда будет слава татарстанам у них...тогда все свободнЕЙ стане... но тоже не свободНЫ.
показать весь комментарий
26.01.2022 13:54 Ответить
нужно брать пример с Израиля и все будет гуд. Израиль - это эталон
показать весь комментарий
26.01.2022 13:56 Ответить
Спора нет.Как пример отличный.Только за Израилем плечи большие и спина широкая в виде лобби Великой Страны.А нам все больше озабоченностей.В принципе что САМИ заслужили то и имеем.Прибалты улучили момент и вовремя спрыгнули.А мы просрали свой шанс....только и надеяться чтобы гадюка ядом подавилась....зубы ей вырвать крайне сложно.Одна надежда на Штаты.....даже несмотря на Байдена ни рыба ни мясо.Ну и конечно Польша,Бриты и страны Балтии.Больше не на кого....может подтянутся другие в процессе.То что лапти в открытую нападут-это маловероятно и не логично....как в лугандонии изнутри шатать будут через спящих адептов рюзького мира.А судя по маршу руских попов в 50 000 голов ....хватает мразей.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:58 Ответить
Приходе час коли громадян Білорусії буде пора депортувати з України на батьківщину. Усіх і в один день. Розбирайтесь там самі союзнички росії.
показать весь комментарий
26.01.2022 18:17 Ответить
)) кого ты можешь депортировать,когда вы сами в плену у ломаченковых,усиковых, кив и рабиновичей....куйло приказало выбрать любого кроме Порошенко....вы послушно исполнили его приказ....прикажет они вас в асфальт закатают дрЫщей диванных....Про ОДИННАРОД куйло не зря говорил.....такие депонтаторы как ты и Крым депонтировали без единого выстрела врагам.....и технику побросали от страх... .ПОЗОРИЩЕ(
показать весь комментарий
26.01.2022 18:48 Ответить
Завила пилорама лукашенківські байки про драку за Крим. Білоруси просрали свій герб, прапор і всю свою Білорусь, а тапер вчать українців, як москалів бити. Де твоя країна? Вона вся під мозьквою. Ви не нація, а населення, адін народ з кадиром.
показать весь комментарий
26.01.2022 19:06 Ответить
Гыгы)) Моя на месте...в вот ты дрЫщ часть лаптям сдал без боя....а часть в ЗЕбиляндию превратил....колени перед куйло и перестать стрелять не беларусы выбрали в 2019...а про кадырова отдельно....он раз Зеле твоему позвонил и тот от страха всех врагов на таксистов обменял...столько трусов и предателей Мир не видел....Опозорили УкраинуНА МНОГИЕ ГОДЫ((
показать весь комментарий
26.01.2022 19:53 Ответить
Бойовий ти наш. Пора тобі назад у країну мрій союзних.
показать весь комментарий
26.01.2022 19:59 Ответить
Куди мені пора не твоє собаче діло.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:09 Ответить
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о действиях России под ложным (типа белорусским) флагом:

-То, что мы видели, - это целый ряд приготовлений, включая 100 000 военнослужащих на границе, воинственную риторику и действия, о чем мы здесь говорили, включая операции под ложным флагом, чтобы попытаться распространить дезинформацию по всему региону и даже миру, создавая предпосылки для вторжения. https://t.me/charter97_org/60354 https://t.me/charter97_org/60354

показать весь комментарий
26.01.2022 10:19 Ответить
Ну і що? В Україні повно громадян Білорусії, які начебто постраждали від режиму. Тримати в тилу потенційних диверсантів і шпигунів наша улюблена українська хобі.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 09:42 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 09:42 Ответить
Это там нельзя,а здесь можно еще и мир в глазах убийцы увидеть.
показать весь комментарий
26.01.2022 09:48 Ответить
в глазу
показать весь комментарий
26.01.2022 10:30 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 09:46 Ответить
Як всі злякалися. А боятися протрібно тільки бульбашам, бо кацапи можуть натиснути не ту кнопку, або просто впасти. Будьте пильні - в небі макаки!
показать весь комментарий
26.01.2022 09:46 Ответить
сколько б танков самолётов и солдат они не собрали - мы украинцы их победим ...У нас мотиватиция и она очень сильная ,ну кроме тех кто сериал Сваты смотрит ...И главное нам нужен сильный лидер патриот Украины .Мы на своей земле и наш долг защищать её от всяких лаптеногиг мразей .
показать весь комментарий
26.01.2022 09:49 Ответить
Пора кацапам открывать новый сезон самолётопада, а им на том свете уже пару месяцев ставят прогулы...
показать весь комментарий
26.01.2022 09:49 Ответить
Стингеры им в помощь
показать весь комментарий
26.01.2022 10:07 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27899398.html Крокодил 1938



- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?
"Крокодил" № 9, 1938 г.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:18 Ответить
Пилоты китайских истребителей разводят руками. Им нечего делать при отжатии Сибири🤷
показать весь комментарий
26.01.2022 10:27 Ответить
Если бы летчики были людьми , они бы просто свалили на наши аэродромы , а не служили путину и кадырову!!!
А так - вы просто бандюки, а не офицеры!,
показать весь комментарий
26.01.2022 10:32 Ответить
как будто на бандюков нет приема.
Блинкен, пообещай им по миллиону и они улетят на базу НАТО быстрее скорости звука
показать весь комментарий
26.01.2022 10:39 Ответить
Они присягнули своей стране.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:43 Ответить
они присягнули террористическому самопровозглашенному государству, образованное в результате давки гусей людей гусеницами танков и расстрелом парламента....
показать весь комментарий
26.01.2022 11:10 Ответить
любое государство после развала СССР - самопровозглашенное, по вашей теории ?
показать весь комментарий
26.01.2022 11:37 Ответить
Ні. В Україні був Референдум , народ вирішив вийти з того що залишилось від сирисєр.
показать весь комментарий
26.01.2022 15:54 Ответить
дак и у них вроде как был референдум или нi?
показать весь комментарий
26.01.2022 16:06 Ответить
Росийский режим направляет свои оккупационные войска в захваченную диктатором Беларусь
показать весь комментарий
26.01.2022 10:43 Ответить
В топку...
показать весь комментарий
26.01.2022 11:12 Ответить
Russian fighter Lighting the sky
https://twitter.com/maytham956/status/1211227302585126913
показать весь комментарий
26.01.2022 16:16 Ответить
Зрозуміло, що зараз полетять капці що не потрібно нагнітати та таке інше... якщо голосували за зеленського, антиваксер или готові встречать россию-окупанта с караваем , баяном и пирогами - нижеследующая информация не для вас.

За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.

Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення

Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
показать весь комментарий
26.01.2022 12:00 Ответить
И слава Богу!

В Украину столько Стингеров завезли. Было бы глупо, если бы некого было сбивать. А так хоть бойцы потренируются.

Одно жаль - на всех не хватит.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:33 Ответить
что все три.. или суперджетами добьют до эскадрильи
показать весь комментарий
26.01.2022 12:37 Ответить
Россия перебрасывает ? "Стингеры" как раз интересуются.
показать весь комментарий
26.01.2022 13:37 Ответить
Белорусы затеяли опасную игру , кто знает каким будет результат путинского нападения на Украину , возможно даже у нас будет общая граница со странами Балтии.
показать весь комментарий
26.01.2022 13:54 Ответить
А бульбашам якось пох... їм не звикати. Вони ще й квіти будуть кацапам дарити.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:53 Ответить
https://www.profinance.ru/charts/?s=USDRUB&p=VVNEUlVCIzIjMSMxMTkyIzU1MCMxIzA= Рубль
показать весь комментарий
26.01.2022 20:57 Ответить
 
 