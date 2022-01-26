Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь. ФОТО
Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что маневры истребителей прошли в рамках масштабных совместных учений РФ и Беларуси.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, которые привлекаются к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазироваться на белорусские аэродромы", - говорится в сообщении.
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C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.
В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.
Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.
Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы
Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
Для Европы Беларусь - это центральная страна, это очень важный узловой пункт. Если они потеряют этот «балкон», то стратегически для Запада это будет еще хуже, чем потерять Украину. Чтобы не понимать такие вещи, видимо, нужно быть депутатом Европарламента.
Путин фактически забрал Беларусь, так сделайте сильный ответ. Он стянул войска со всей России в Беларуси, и они еще идут. Никто даже не знает, сколько этого будет. Железнодорожники сообщили, что будет 200 вагонов. Вполне возможно. И у Запада есть возможности, они об этом заявляют. У них нет воли и решительности.
И если так будет дальше, то повторится как с фюрером. Хотели его умилостивить, отдали Судеты, Австрию. Так нельзя обращаться с диктаторами, врагами человечества. История показывает, что нужно обходиться по-другому. И сейчас есть такая возможность.
Предупредить Россию, сделать заявление о выводе войск из Беларуси. Если это не будет сделано, то принять те сильные меры, о которых говорил Байден, и Столтенберг, и все остальные, что в случае атаки на Украину они примут сильные меры. Должен быть ультиматум России, чтобы вывести войска, так как это оккупация Беларуси.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/26/452390/
Нужно просто готовиться к войне ,а не просить о чем-то Беларусь. И может тогда ее не будет.
-То, что мы видели, - это целый ряд приготовлений, включая 100 000 военнослужащих на границе, воинственную риторику и действия, о чем мы здесь говорили, включая операции под ложным флагом, чтобы попытаться распространить дезинформацию по всему региону и даже миру, создавая предпосылки для вторжения. https://t.me/charter97_org/60354 https://t.me/charter97_org/60354
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?
"Крокодил" № 9, 1938 г.
А так - вы просто бандюки, а не офицеры!,
Блинкен, пообещай им по миллиону и они улетят на базу НАТО быстрее скорости звука
гусейлюдей гусеницами танков и расстрелом парламента....
https://twitter.com/maytham956/status/1211227302585126913
За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.
Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення
Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
В Украину столько Стингеров завезли. Было бы глупо, если бы некого было сбивать. А так хоть бойцы потренируются.
Одно жаль - на всех не хватит.