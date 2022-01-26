Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь. ФОТО

Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил вокруг Украины и накануне прошло перебазирование истребителей Су-35С с востока РФ в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Отмечается, что маневры истребителей прошли в рамках масштабных совместных учений РФ и Беларуси.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, которые привлекаются к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазироваться на белорусские аэродромы", - говорится в сообщении.





Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что если территория Беларуси будет использоваться для нападения на Украину, то США и союзники примут "быстрые и жесткие" меры против страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит учения с участием Черноморского и Каспийского флотов