УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9002 відвідувача онлайн
Новини Фото
18 609 57

Росія перекидає винищувачі Су-35 у Білорусь. ФОТО

Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил навколо України та напередодні відбулося перебазування винищувачів Су-35С зі сходу РФ до Білорусі.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що маневри винищувачів відбулися в рамках масштабних спільних навчань РФ та Білорусі.

"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу, які залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми", - йдеться у повідомленні.

Росія перекидає винищувачі Су-35 у Білорусь 01
Росія перекидає винищувачі Су-35 у Білорусь 02

Раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що якщо територія Білорусі використовуватиметься для нападу на Україну, то США та союзники вживуть "швидких і жорстких" заходів проти країни.

Читайте також: РФ перекидає із Далекого Сходу два дивізіони ЗРК С-400 "Тріумф" у Білорусь. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7960) росія (65856) військові навчання (2781)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
Выпил 4 по 200, в конечном итоге стал грузом 200. 100 омсбр, Старомихайловка. Уснул бедолага мокшанська.

показати весь коментар
26.01.2022 09:33
+31
показати весь коментар
26.01.2022 09:42
+28
Зато в позі Ленина!
показати весь коментар
26.01.2022 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выпил 4 по 200, в конечном итоге стал грузом 200. 100 омсбр, Старомихайловка. Уснул бедолага мокшанська.

показати весь коментар
26.01.2022 09:33 Відповісти
прекратите этот геноцид..
показати весь коментар
27.01.2022 11:30 Відповісти
Зато в позі Ленина!
показати весь коментар
26.01.2022 09:37 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:39 Відповісти
Верной дорогой шел таварищь,не фартануло😁😁😁
показати весь коментар
26.01.2022 09:46 Відповісти
Впеед, товаищи, за нами Масква !
показати весь коментар
26.01.2022 10:29 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:38 Відповісти
А в **********, в черном тюльпане,
C водкой в стакане мы молча плывем над землей
Скорбная птица через границу
К русским зарницам несет ребятишек домой.

В черном тюльпане те, кто с заданья,
Едут на родину милую в землю залечь.
В отпуск бессрочный, рваные в клочья,
И никогда, никогда не обнять теплых плеч.

Когда в поля, посадки Павлограда
свалившись на крыло, тюльпан наш падал.
Мы проклинали все свою работу.
Опять Шойгу подвел к потерям роты.

Укры стреляют, Стингер взлетает
Если нарваться, то парни второй раз умрут
И мы идем совсем не так, как дома
Где нет войны и всё давно знакомо

Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолеты
И мы идем, от гнева стиснув зубы
Сухие водкой смачивая губы

Идут из Украины караваны
Опять на душу класть тяжелый камень
Опять нести на родину героев
Которым в 20 лет могилы роют…
показати весь коментар
26.01.2022 10:19 Відповісти
головне щоб цинку достатньо переуинули
показати весь коментар
26.01.2022 09:39 Відповісти
цинків не буде,в них цинку не хватить,прийняли закон про масові поховання під трактор!
показати весь коментар
26.01.2022 10:50 Відповісти
Білоруси ви навіть не здогадуєтесь у що вляпалися. чи бульбономіка сміється над санкціями?
показати весь коментар
26.01.2022 09:42 Відповісти
То, что сделал Путин, сделано неожиданно для Запада и достаточно профессионально. Они сделали шум вокруг Украины, но нападать Путину на Украину и ввязываться в войну - очень рискованно. Я не думаю, что он в нее ввяжется. Но под это шоу они заняли «белорусский балкон». Это уже совсем другая ситуация, это уже не войска в Смоленске. Они будут стоять под Бугом, они будут стоять возле Гродно, их стратегическая авиация уже введена в Беларусь. Это давление на весь Запад и на Украину.

Для Европы Беларусь - это центральная страна, это очень важный узловой пункт. Если они потеряют этот «балкон», то стратегически для Запада это будет еще хуже, чем потерять Украину. Чтобы не понимать такие вещи, видимо, нужно быть депутатом Европарламента.

Путин фактически забрал Беларусь, так сделайте сильный ответ. Он стянул войска со всей России в Беларуси, и они еще идут. Никто даже не знает, сколько этого будет. Железнодорожники сообщили, что будет 200 вагонов. Вполне возможно. И у Запада есть возможности, они об этом заявляют. У них нет воли и решительности.

И если так будет дальше, то повторится как с фюрером. Хотели его умилостивить, отдали Судеты, Австрию. Так нельзя обращаться с диктаторами, врагами человечества. История показывает, что нужно обходиться по-другому. И сейчас есть такая возможность.

Предупредить Россию, сделать заявление о выводе войск из Беларуси. Если это не будет сделано, то принять те сильные меры, о которых говорил Байден, и Столтенберг, и все остальные, что в случае атаки на Украину они примут сильные меры. Должен быть ультиматум России, чтобы вывести войска, так как это оккупация Беларуси.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/26/452390/
показати весь коментар
26.01.2022 09:45 Відповісти
Я ні раз не експерт на своїй калакольні але ключ до безпеки європи лежить в Україні + союз з Польщею і англосаксами це саме то що дохтур прописав
показати весь коментар
26.01.2022 10:01 Відповісти
Россия и Беларусь - это союзные государства. И военный блок.
Нужно просто готовиться к войне ,а не просить о чем-то Беларусь. И может тогда ее не будет.
показати весь коментар
26.01.2022 10:15 Відповісти
Забрал(украл ) куйло Крым и лугандонию....вот это ФАКТ....остальное ваши фантазии или хотелки от своей беспомощности.Как пришли так и уйдут.Наш хитрожоп военный договор с Китаем сразу после Крыма подписал.Вы уже и Казахстан лаптям сливали две недели назад.Так тут распрягались стратеги диванные. Слышали Протасевича выпустили....небо теперь откроете хоть белорусам? Хотя что от вас зависит....вы за Беларусью уже не видите что ЗЕшмаркля самих прибила пикнуть боитесь.Сходите ещё одни двери покрасьте ,маляры.
показати весь коментар
26.01.2022 12:33 Відповісти
поперла белорусская свобода)))
показати весь коментар
26.01.2022 13:22 Відповісти
Это не вам адресовано было..звиняюсь ( И свобода это не часть страны просрать и колени перед врагом выбрать и перестать стрелять.И не надейтесь что Украина или Беларусь получат свободу пока рядом живет страна-тварюга.Это наивные мечты.Вот когда будет слава татарстанам у них...тогда все свободнЕЙ стане... но тоже не свободНЫ.
показати весь коментар
26.01.2022 13:54 Відповісти
нужно брать пример с Израиля и все будет гуд. Израиль - это эталон
показати весь коментар
26.01.2022 13:56 Відповісти
Спора нет.Как пример отличный.Только за Израилем плечи большие и спина широкая в виде лобби Великой Страны.А нам все больше озабоченностей.В принципе что САМИ заслужили то и имеем.Прибалты улучили момент и вовремя спрыгнули.А мы просрали свой шанс....только и надеяться чтобы гадюка ядом подавилась....зубы ей вырвать крайне сложно.Одна надежда на Штаты.....даже несмотря на Байдена ни рыба ни мясо.Ну и конечно Польша,Бриты и страны Балтии.Больше не на кого....может подтянутся другие в процессе.То что лапти в открытую нападут-это маловероятно и не логично....как в лугандонии изнутри шатать будут через спящих адептов рюзького мира.А судя по маршу руских попов в 50 000 голов ....хватает мразей.
показати весь коментар
26.01.2022 14:58 Відповісти
Приходе час коли громадян Білорусії буде пора депортувати з України на батьківщину. Усіх і в один день. Розбирайтесь там самі союзнички росії.
показати весь коментар
26.01.2022 18:17 Відповісти
)) кого ты можешь депортировать,когда вы сами в плену у ломаченковых,усиковых, кив и рабиновичей....куйло приказало выбрать любого кроме Порошенко....вы послушно исполнили его приказ....прикажет они вас в асфальт закатают дрЫщей диванных....Про ОДИННАРОД куйло не зря говорил.....такие депонтаторы как ты и Крым депонтировали без единого выстрела врагам.....и технику побросали от страх... .ПОЗОРИЩЕ(
показати весь коментар
26.01.2022 18:48 Відповісти
Завила пилорама лукашенківські байки про драку за Крим. Білоруси просрали свій герб, прапор і всю свою Білорусь, а тапер вчать українців, як москалів бити. Де твоя країна? Вона вся під мозьквою. Ви не нація, а населення, адін народ з кадиром.
показати весь коментар
26.01.2022 19:06 Відповісти
Гыгы)) Моя на месте...в вот ты дрЫщ часть лаптям сдал без боя....а часть в ЗЕбиляндию превратил....колени перед куйло и перестать стрелять не беларусы выбрали в 2019...а про кадырова отдельно....он раз Зеле твоему позвонил и тот от страха всех врагов на таксистов обменял...столько трусов и предателей Мир не видел....Опозорили УкраинуНА МНОГИЕ ГОДЫ((
показати весь коментар
26.01.2022 19:53 Відповісти
Бойовий ти наш. Пора тобі назад у країну мрій союзних.
показати весь коментар
26.01.2022 19:59 Відповісти
Куди мені пора не твоє собаче діло.
показати весь коментар
27.01.2022 10:09 Відповісти
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о действиях России под ложным (типа белорусским) флагом:

-То, что мы видели, - это целый ряд приготовлений, включая 100 000 военнослужащих на границе, воинственную риторику и действия, о чем мы здесь говорили, включая операции под ложным флагом, чтобы попытаться распространить дезинформацию по всему региону и даже миру, создавая предпосылки для вторжения. https://t.me/charter97_org/60354 https://t.me/charter97_org/60354

показати весь коментар
26.01.2022 10:19 Відповісти
Ну і що? В Україні повно громадян Білорусії, які начебто постраждали від режиму. Тримати в тилу потенційних диверсантів і шпигунів наша улюблена українська хобі.
показати весь коментар
27.01.2022 10:11 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:42 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:42 Відповісти
Это там нельзя,а здесь можно еще и мир в глазах убийцы увидеть.
показати весь коментар
26.01.2022 09:48 Відповісти
в глазу
показати весь коментар
26.01.2022 10:30 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 09:46 Відповісти
Як всі злякалися. А боятися протрібно тільки бульбашам, бо кацапи можуть натиснути не ту кнопку, або просто впасти. Будьте пильні - в небі макаки!
показати весь коментар
26.01.2022 09:46 Відповісти
сколько б танков самолётов и солдат они не собрали - мы украинцы их победим ...У нас мотиватиция и она очень сильная ,ну кроме тех кто сериал Сваты смотрит ...И главное нам нужен сильный лидер патриот Украины .Мы на своей земле и наш долг защищать её от всяких лаптеногиг мразей .
показати весь коментар
26.01.2022 09:49 Відповісти
Пора кацапам открывать новый сезон самолётопада, а им на том свете уже пару месяцев ставят прогулы...
показати весь коментар
26.01.2022 09:49 Відповісти
Стингеры им в помощь
показати весь коментар
26.01.2022 10:07 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27899398.html Крокодил 1938



- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?
"Крокодил" № 9, 1938 г.
показати весь коментар
26.01.2022 10:18 Відповісти
Пилоты китайских истребителей разводят руками. Им нечего делать при отжатии Сибири🤷
показати весь коментар
26.01.2022 10:27 Відповісти
Если бы летчики были людьми , они бы просто свалили на наши аэродромы , а не служили путину и кадырову!!!
А так - вы просто бандюки, а не офицеры!,
показати весь коментар
26.01.2022 10:32 Відповісти
как будто на бандюков нет приема.
Блинкен, пообещай им по миллиону и они улетят на базу НАТО быстрее скорости звука
показати весь коментар
26.01.2022 10:39 Відповісти
Они присягнули своей стране.
показати весь коментар
26.01.2022 10:43 Відповісти
они присягнули террористическому самопровозглашенному государству, образованное в результате давки гусей людей гусеницами танков и расстрелом парламента....
показати весь коментар
26.01.2022 11:10 Відповісти
любое государство после развала СССР - самопровозглашенное, по вашей теории ?
показати весь коментар
26.01.2022 11:37 Відповісти
Ні. В Україні був Референдум , народ вирішив вийти з того що залишилось від сирисєр.
показати весь коментар
26.01.2022 15:54 Відповісти
дак и у них вроде как был референдум или нi?
показати весь коментар
26.01.2022 16:06 Відповісти
Росийский режим направляет свои оккупационные войска в захваченную диктатором Беларусь
показати весь коментар
26.01.2022 10:43 Відповісти
В топку...
показати весь коментар
26.01.2022 11:12 Відповісти
Russian fighter Lighting the sky
https://twitter.com/maytham956/status/1211227302585126913
показати весь коментар
26.01.2022 16:16 Відповісти
Зрозуміло, що зараз полетять капці що не потрібно нагнітати та таке інше... якщо голосували за зеленського, антиваксер или готові встречать россию-окупанта с караваем , баяном и пирогами - нижеследующая информация не для вас.

За відсутності інформування як поводитися якщо залунають сирени повітряної тривоги, та тому, що в нашого найвеличнішого начасі шашлики та шаурма - нагадую Зазделегідь підготуйтеся: документи, паспорт, гроші, воду та продукти на 3 доби тримайте на поготові.

Якщо сталася надзвичайна ситуація, без паніки схопіть зазначене вище та направляйтеся до найближчої споруди подвійного значення

Сховатися під час надзвичайних ситуацій можна у спорудах подвійного призначення: метрополітені, підземних паркінгах та переходах, а також у перукарнях та магазинах, що знаходяться у підвальних приміщеннях вашого дому. Покорміть кота. Мирного неба над головою та смерть росіянам які перетнуть кордон з війною в голові
показати весь коментар
26.01.2022 12:00 Відповісти
И слава Богу!

В Украину столько Стингеров завезли. Было бы глупо, если бы некого было сбивать. А так хоть бойцы потренируются.

Одно жаль - на всех не хватит.
показати весь коментар
26.01.2022 12:33 Відповісти
что все три.. или суперджетами добьют до эскадрильи
показати весь коментар
26.01.2022 12:37 Відповісти
Россия перебрасывает ? "Стингеры" как раз интересуются.
показати весь коментар
26.01.2022 13:37 Відповісти
Белорусы затеяли опасную игру , кто знает каким будет результат путинского нападения на Украину , возможно даже у нас будет общая граница со странами Балтии.
показати весь коментар
26.01.2022 13:54 Відповісти
А бульбашам якось пох... їм не звикати. Вони ще й квіти будуть кацапам дарити.
показати весь коментар
26.01.2022 20:53 Відповісти
https://www.profinance.ru/charts/?s=USDRUB&p=VVNEUlVCIzIjMSMxMTkyIzU1MCMxIzA= Рубль
показати весь коментар
26.01.2022 20:57 Відповісти
 
 