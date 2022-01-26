Росія перекидає винищувачі Су-35 у Білорусь. ФОТО

Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил навколо України та напередодні відбулося перебазування винищувачів Су-35С зі сходу РФ до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що маневри винищувачів відбулися в рамках масштабних спільних навчань РФ та Білорусі.

"Екіпажі багатоцільових винищувачів Су-35С Східного військового округу, які залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, продовжують перебазування на білоруські аеродроми", - йдеться у повідомленні.





Раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що якщо територія Білорусі використовуватиметься для нападу на Україну, то США та союзники вживуть "швидких і жорстких" заходів проти країни.

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