США передали России ответ на предложения по безопасности, - Bloomberg
Письменный ответ США о предложениях России по гарантиям безопасности передан российской стороне.
Об этом сообщила в Twitter корреспондентка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ.
"Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.
Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.
Ранее появилась информация, что госсекретарь США Энтони Блинкен также в среду вечером выступит перед прессой.
Российские предложения по гарантиям безопасности 21 января обсудили на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения и снова встретиться в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.
Накануне представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе рассылаемые в ходе переговорного процесса документы.
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Напередодні представник Білого дому Джен Псакі наголосила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу. Джерело:
- Зачем я их позвал? Зачем я их позвал?..
Прохожий спрашивает:
- Что с вами?
- Да, отвечает мужик, - поймали, надавали по рогам и уже ушли, а
я увидел лом на земле и говорю:
- Эй, козлы, вы куда?
- А они что?
- Они вернулись, я за лом, а он примерз... Ну зачем я их позвал?
сегодняшнее сообщение
Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров'я, а також знищення застарілих ***********.
Текст "харківської" пісні!?