США передали России ответ на предложения по безопасности, - Bloomberg

Письменный ответ США о предложениях России по гарантиям безопасности передан российской стороне.

Об этом сообщила в Twitter корреспондентка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.

Ранее появилась информация, что госсекретарь США Энтони Блинкен также в среду вечером выступит перед прессой.

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Российские предложения по гарантиям безопасности 21 января обсудили на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения и снова встретиться в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе рассылаемые в ходе переговорного процесса документы.