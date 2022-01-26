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Новости Война
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США передали России ответ на предложения по безопасности, - Bloomberg

сша,рф,росія

Письменный ответ США о предложениях России по гарантиям безопасности передан российской стороне.

Об этом сообщила в Twitter корреспондентка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.

Ранее появилась информация, что госсекретарь США Энтони Блинкен также в среду вечером выступит перед прессой.

Читайте также: США сегодня направят РФ письменный ответ по "гарантиям безопасности", - CNN

Российские предложения по гарантиям безопасности 21 января обсудили на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения и снова встретиться в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе рассылаемые в ходе переговорного процесса документы.

Автор: 

россия (96038) США (27055)


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Топ комментарии
+49
В написании ответа московитам участвовала делегация от Украины.
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26.01.2022 19:37
+38
Ну що? Завтра будемо спостерігать чергову істерику Кремля?
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26.01.2022 19:38
+34
Короткий зміст: Ідіть у сраку.
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26.01.2022 19:38
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Правила форума Совет форумчан
В написании ответа московитам участвовала делегация от Украины.
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26.01.2022 19:37 Ответить
других слов они не понимают
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26.01.2022 19:40 Ответить
Эти слова кацапы понимают, но после того как по ****** с ноги. И лучше разговаривать после третьей или четвертой предварительной процедуры.
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26.01.2022 19:47 Ответить
Короткий зміст: Ідіть у сраку.
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26.01.2022 19:38 Ответить
Ну що? Завтра будемо спостерігать чергову істерику Кремля?
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26.01.2022 19:38 Ответить
Мене тему фактично "вмовили" створить - саме для любителів кулінарії Ну ще анекдоти допускаються якісь теми сімейного характеру чи хоббі" Але я відразу поставив обмеження - мені для "політичних срачів" і загального форуму вистачає! Хто не зрозумів - "пішов гулять"!
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27.01.2022 13:48 Ответить
Істерика вже сьогодні. Хом'ячки вже волають про обвал ******. А США ще навіть не озвучили зміст санкцій...
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26.01.2022 19:44 Ответить
Уже начали, сказали, что автобус в Воронеже взорвали украинские деверсанты.
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26.01.2022 20:04 Ответить
Я так понимаю путлер наконец получил долгожданный фалоиметатор. Теперь он от него не забеременеет.
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26.01.2022 19:39 Ответить
Уже
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26.01.2022 20:04 Ответить
Зверніть увагу, США не вимолюють для себе особисто ніяких умов з безпеки. Виє лише обісцяна кацапня. Чує кицька, чію м'ясу сперла, скоро за це треба буде відповідати.
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26.01.2022 19:39 Ответить
Кацапи просто нариваються. Роблять це навмисно. Банда гопніків бере на понт. Але варто нам вбік глянути і заточку між ребрами упіймаємо. Вони нам мирно нічого не повернуть, а, навпаки, прийдуть грабувати ще. Тому мастіть зброю.
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26.01.2022 20:00 Ответить
найкраща відповідь це дати нам зброю і набої, а далі ми самі все орді перекажемо
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26.01.2022 19:41 Ответить
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26.01.2022 19:42 Ответить
Это просто отрада...
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26.01.2022 19:44 Ответить
БлажЄнство...
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26.01.2022 20:53 Ответить
щоб деякі країни не дізналися про змову. Інакше це прохання важко пояснити.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі наголосила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу. Джерело:
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26.01.2022 19:43 Ответить
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26.01.2022 19:45 Ответить
Что? На швабре так радостно?
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26.01.2022 20:05 Ответить
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26.01.2022 19:48 Ответить
надо было к ответу приложить успокоительного упаковку.
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26.01.2022 19:49 Ответить
ПУРГЕНУ для ПУТЛЕРА
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26.01.2022 19:50 Ответить
Надеюсь что там написали- путин *****.
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26.01.2022 19:52 Ответить
Большими буквами
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26.01.2022 20:06 Ответить
надо было на папирусе изыгом навахо нацарапатъ..
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26.01.2022 19:54 Ответить
Сидит мужик на скамейке и все про себя повторяет:
- Зачем я их позвал? Зачем я их позвал?..
Прохожий спрашивает:
- Что с вами?
- Да, отвечает мужик, - поймали, надавали по рогам и уже ушли, а
я увидел лом на земле и говорю:
- Эй, козлы, вы куда?
- А они что?
- Они вернулись, я за лом, а он примерз... Ну зачем я их позвал?
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26.01.2022 19:55 Ответить
и вновь азиопская паРаша, выкидыш и продолжение Орды, прет на Русь.
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26.01.2022 19:56 Ответить
И снова Русь провернет московию и их орду на оси.
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26.01.2022 20:00 Ответить
Якщо українці з цього всього сміються не дивлячись на війська мордора навколо кордонів то боюсь дуже погані будут справи в путіна при нападі на Україну. Є вірогідність що росія припинить своє існування
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26.01.2022 19:57 Ответить
"...боюсь..." А боїшся чого? Нехай кацапи вішаються. Бо поки вони вздовж нашого кордону будуть марширувать, їхні брати-китайці їм Сибір відріжуть по самі помідори до Уралу. От тоді Імперія Зла і розвалиться. Ще й казахи аплодуватимуть.
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26.01.2022 20:13 Ответить
Правильно называть не гарантии безопасности, а гарантии безнаказанности. Хрюсская ********* хотела письменных гарантий, что НАТО позволит им творить беспредел. Пабачим, как отреагирует кацапня.
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26.01.2022 19:59 Ответить
Кацапи виставляли наперед умови, які для Заходу і України абсолютно неприйнятні прекрасно розуміючи, що вони прийняті не будуть. Тобто вони провокують вирішення політичних проблем не дипломатичними, а іншими методами - війною. Це їх програма. І рано чи пізно це станеться. Нам потрібно підготуватися і дати свою їм відповідь на полі бою. Інакше не вийде. Навіть якщо ***** здохне, генерали і російські фашисти підуть на нас війною згідно їх реваншистських мрій. Ще і Китай в цій ситуації грає не останню скрипку, відстоюючи свої глобальні інтереси.
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26.01.2022 20:28 Ответить
Откуда такой энтузиазм в отношение ответа Байдена? Разве есть основания радоваться? Может лучше дождаться и посмотреть что же он там ответил?
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26.01.2022 20:00 Ответить
что бы он там не написал, надо было к письму приложить упаковку успокоительного
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26.01.2022 20:03 Ответить
вот Молдова может, а мы не можем так говорить москве?

сегодняшнее сообщение

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров'я, а також знищення застарілих ***********.
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26.01.2022 20:02 Ответить
Що там ***** відписали!?
Текст "харківської" пісні!?
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26.01.2022 20:06 Ответить
до-ре-ми-до, ре-э, до-о - отписали
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26.01.2022 20:13 Ответить
Мені здається, що саме згода США письмово відповідати на вимоги Мордора, свідчить про слабкість Байдена і ми це невдовзі відчуємо
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26.01.2022 20:07 Ответить
Сейчас ни переведут текст на свой лад и прочитают то что им надо
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26.01.2022 20:08 Ответить
В любом случае лучше написать, чтоб не забылась для истории изощрённость отказа)
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26.01.2022 20:33 Ответить
Только что посмотрел в интернете фильм ,, Мюнхен, на грани войны,,. Всё, как сейчас- умиротворение Гитлера/Путина.
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26.01.2022 21:29 Ответить
 
 