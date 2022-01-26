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США передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки, - Bloomberg

сша,рф,росія

Письмова відповідь США щодо пропозицій Росії з безпекових гарантій передана російській стороні.

Про це повідомила у Twitter кореспондентка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідь США письмово Росії вже передана", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, пресслужба НАТО оголосила, що генсек альянсу Єнс Столтенберг пізніше в середу проведе пресконференцію.

Раніше з'явилася інформація про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен також у середу ввечері виступить перед пресою.

Російські пропозиції щодо гарантій безпеки 21 січня обговорили на зустрічі в Женеві глави зовнішньополітичних відомств США та РФ Ентоні Блінкен і Сергій Лавров. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції та зустрітися знову у рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

Читайте: Росія може поставити зброю "ЛНР" і "ДНР" за кілька годин після рішення Путіна, - депутат-єдинорос Водолацький

Росія в середині грудня 2021 висунула пропозиції про гарантії її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі наголосила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу.

Автор: 

росія (65856) США (23303)


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Топ коментарі
+49
В написании ответа московитам участвовала делегация от Украины.
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26.01.2022 19:37
+38
Ну що? Завтра будемо спостерігать чергову істерику Кремля?
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26.01.2022 19:38
+34
Короткий зміст: Ідіть у сраку.
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26.01.2022 19:38
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В написании ответа московитам участвовала делегация от Украины.
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26.01.2022 19:37 Відповісти
других слов они не понимают
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26.01.2022 19:40 Відповісти
Эти слова кацапы понимают, но после того как по ****** с ноги. И лучше разговаривать после третьей или четвертой предварительной процедуры.
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26.01.2022 19:47 Відповісти
Короткий зміст: Ідіть у сраку.
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26.01.2022 19:38 Відповісти
Ну що? Завтра будемо спостерігать чергову істерику Кремля?
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26.01.2022 19:38 Відповісти
Мене тему фактично "вмовили" створить - саме для любителів кулінарії Ну ще анекдоти допускаються якісь теми сімейного характеру чи хоббі" Але я відразу поставив обмеження - мені для "політичних срачів" і загального форуму вистачає! Хто не зрозумів - "пішов гулять"!
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27.01.2022 13:48 Відповісти
Істерика вже сьогодні. Хом'ячки вже волають про обвал ******. А США ще навіть не озвучили зміст санкцій...
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26.01.2022 19:44 Відповісти
Уже начали, сказали, что автобус в Воронеже взорвали украинские деверсанты.
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26.01.2022 20:04 Відповісти
Я так понимаю путлер наконец получил долгожданный фалоиметатор. Теперь он от него не забеременеет.
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26.01.2022 19:39 Відповісти
Уже
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26.01.2022 20:04 Відповісти
Зверніть увагу, США не вимолюють для себе особисто ніяких умов з безпеки. Виє лише обісцяна кацапня. Чує кицька, чію м'ясу сперла, скоро за це треба буде відповідати.
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26.01.2022 19:39 Відповісти
Кацапи просто нариваються. Роблять це навмисно. Банда гопніків бере на понт. Але варто нам вбік глянути і заточку між ребрами упіймаємо. Вони нам мирно нічого не повернуть, а, навпаки, прийдуть грабувати ще. Тому мастіть зброю.
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26.01.2022 20:00 Відповісти
найкраща відповідь це дати нам зброю і набої, а далі ми самі все орді перекажемо
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26.01.2022 19:41 Відповісти
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26.01.2022 19:42 Відповісти
Это просто отрада...
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26.01.2022 19:44 Відповісти
БлажЄнство...
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26.01.2022 20:53 Відповісти
щоб деякі країни не дізналися про змову. Інакше це прохання важко пояснити.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі наголосила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу. Джерело:
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26.01.2022 19:43 Відповісти
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26.01.2022 19:45 Відповісти
Что? На швабре так радостно?
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26.01.2022 20:05 Відповісти
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26.01.2022 19:48 Відповісти
надо было к ответу приложить успокоительного упаковку.
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26.01.2022 19:49 Відповісти
ПУРГЕНУ для ПУТЛЕРА
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26.01.2022 19:50 Відповісти
Надеюсь что там написали- путин *****.
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26.01.2022 19:52 Відповісти
Большими буквами
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26.01.2022 20:06 Відповісти
надо было на папирусе изыгом навахо нацарапатъ..
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26.01.2022 19:54 Відповісти
Сидит мужик на скамейке и все про себя повторяет:
- Зачем я их позвал? Зачем я их позвал?..
Прохожий спрашивает:
- Что с вами?
- Да, отвечает мужик, - поймали, надавали по рогам и уже ушли, а
я увидел лом на земле и говорю:
- Эй, козлы, вы куда?
- А они что?
- Они вернулись, я за лом, а он примерз... Ну зачем я их позвал?
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26.01.2022 19:55 Відповісти
и вновь азиопская паРаша, выкидыш и продолжение Орды, прет на Русь.
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26.01.2022 19:56 Відповісти
И снова Русь провернет московию и их орду на оси.
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26.01.2022 20:00 Відповісти
Якщо українці з цього всього сміються не дивлячись на війська мордора навколо кордонів то боюсь дуже погані будут справи в путіна при нападі на Україну. Є вірогідність що росія припинить своє існування
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26.01.2022 19:57 Відповісти
"...боюсь..." А боїшся чого? Нехай кацапи вішаються. Бо поки вони вздовж нашого кордону будуть марширувать, їхні брати-китайці їм Сибір відріжуть по самі помідори до Уралу. От тоді Імперія Зла і розвалиться. Ще й казахи аплодуватимуть.
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26.01.2022 20:13 Відповісти
Правильно называть не гарантии безопасности, а гарантии безнаказанности. Хрюсская ********* хотела письменных гарантий, что НАТО позволит им творить беспредел. Пабачим, как отреагирует кацапня.
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26.01.2022 19:59 Відповісти
Кацапи виставляли наперед умови, які для Заходу і України абсолютно неприйнятні прекрасно розуміючи, що вони прийняті не будуть. Тобто вони провокують вирішення політичних проблем не дипломатичними, а іншими методами - війною. Це їх програма. І рано чи пізно це станеться. Нам потрібно підготуватися і дати свою їм відповідь на полі бою. Інакше не вийде. Навіть якщо ***** здохне, генерали і російські фашисти підуть на нас війною згідно їх реваншистських мрій. Ще і Китай в цій ситуації грає не останню скрипку, відстоюючи свої глобальні інтереси.
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26.01.2022 20:28 Відповісти
Откуда такой энтузиазм в отношение ответа Байдена? Разве есть основания радоваться? Может лучше дождаться и посмотреть что же он там ответил?
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26.01.2022 20:00 Відповісти
что бы он там не написал, надо было к письму приложить упаковку успокоительного
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26.01.2022 20:03 Відповісти
вот Молдова может, а мы не можем так говорить москве?

сегодняшнее сообщение

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску заявив, що Кишинів продовжить вимагати виведення російських військ із Придністров'я, а також знищення застарілих ***********.
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26.01.2022 20:02 Відповісти
Що там ***** відписали!?
Текст "харківської" пісні!?
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26.01.2022 20:06 Відповісти
до-ре-ми-до, ре-э, до-о - отписали
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26.01.2022 20:13 Відповісти
Мені здається, що саме згода США письмово відповідати на вимоги Мордора, свідчить про слабкість Байдена і ми це невдовзі відчуємо
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26.01.2022 20:07 Відповісти
Сейчас ни переведут текст на свой лад и прочитают то что им надо
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26.01.2022 20:08 Відповісти
В любом случае лучше написать, чтоб не забылась для истории изощрённость отказа)
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26.01.2022 20:33 Відповісти
Только что посмотрел в интернете фильм ,, Мюнхен, на грани войны,,. Всё, как сейчас- умиротворение Гитлера/Путина.
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26.01.2022 21:29 Відповісти
 
 