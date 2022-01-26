США передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки, - Bloomberg

Письмова відповідь США щодо пропозицій Росії з безпекових гарантій передана російській стороні.

Про це повідомила у Twitter кореспондентка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідь США письмово Росії вже передана", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, пресслужба НАТО оголосила, що генсек альянсу Єнс Столтенберг пізніше в середу проведе пресконференцію.

Раніше з'явилася інформація про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен також у середу ввечері виступить перед пресою.

Російські пропозиції щодо гарантій безпеки 21 січня обговорили на зустрічі в Женеві глави зовнішньополітичних відомств США та РФ Ентоні Блінкен і Сергій Лавров. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції та зустрітися знову у рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

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Росія в середині грудня 2021 висунула пропозиції про гарантії її безпеки. Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи гарантування безпеки РФ і держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Напередодні представник Білого дому Джен Псакі наголосила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що розсилаються під час переговорного процесу.