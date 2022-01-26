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Новости Война
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США сегодня направят РФ письменный ответ по "гарантиям безопасности", - CNN

США сегодня направят РФ письменный ответ по

Американская сторона планирует в среду официально передать России письменный ответ на ее "предложения" о гарантиях безопасности в Европе, которая будет содержать, в частности, подробное изложение возможностей для взаимодействия в вопросах, представляющих общий интерес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении CNN со ссылкой на источники в администрации.

"Администрация Байдена намерена уже в среду прислать России письменный ответ на обеспокоенность, которую Москва публично обнародовала, а также предложения США по дальнейшим действиям", - отмечается в сообщении.

В ответе будут изложены общие сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией, о чем американская сторона неоднократно отмечала публично. Среди них – контроль над вооружением, усиление прозрачности действий, снижение рисков, а также вопросы размещения ракетных систем. Детали будут "немного глубже" в документе, чем то, что публично заявили США, объяснили высокопоставленные представители администрации.

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В Вашингтоне считают, что идеи, формализуемые ими в письменной форме, могут способствовать переговорам с Россией. Однако в США также понимают, что дипломатия возможна только в том случае, если в Кремле изъявят желание вести конструктивный диалог.

Автор: 

переговоры (5054) россия (96018) США (27043)


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Топ комментарии
+23
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26.01.2022 17:34
+20
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26.01.2022 17:48
+18

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26.01.2022 17:24
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Навіщо так поспішати? у неділю б і надіслали
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26.01.2022 17:20 Ответить

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26.01.2022 17:24 Ответить
намалюють голу сраку?))
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26.01.2022 17:34 Ответить
Та не, скорее то чем зеля на рояле играл
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26.01.2022 17:58 Ответить
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26.01.2022 17:34 Ответить
Думаю, что ответ должен базироваться на письме запорожцев турецкому султану !
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26.01.2022 17:36 Ответить
Я прочитав: "...США сьогодні направлять РФ письмову відповідь щодо "гарантій безпеки -- SMS..."
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26.01.2022 17:38 Ответить
Прикольно было бы им в "письменном ответе" на языках всех бывших советских республик прислать "идите нах@уй!"...
Помните, как на рублях советских номинал прописью писали?...
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26.01.2022 17:41 Ответить
Смотрю сижу Bloomberg TV ох они страху нагоняют - рынок скачет такое ощущение что вот прямо сейчас зеленые человечки перекусывают колючую проволоку.
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26.01.2022 17:43 Ответить
BREAKING NEWS: STOCKS FADE WITH U.S. WARNING ON UKRAINE
мигающая бегущая строка прямо сейчас
и все инвесторы и банкиры дрожат от страха и сливают активы
мордор почти достиг своей цели
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26.01.2022 18:07 Ответить
еще не достиг, следите за лентой внимательно
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26.01.2022 18:18 Ответить
Если целью было обрушить прежде всего свои-то да,достиг цели.
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26.01.2022 18:22 Ответить
гарантируєм бєзопасность, дон
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26.01.2022 17:46 Ответить
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26.01.2022 17:50 Ответить
Можно будапештский меморандум кацапм переслать, если слишком культурно. Ну а если по нормальному, то просто распечатать принт с перечеркнутой свиньей на засцаном власовском триколоре и подписью "никаких гарантий безнаказанности кацапской свиноте не будет".
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26.01.2022 17:48 Ответить
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26.01.2022 17:48 Ответить
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26.01.2022 17:54 Ответить
Причём на воротник, ну шоб голова не качалась
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26.01.2022 18:00 Ответить
Коли вже наш президент дасть доручення направити росії Українські пропозиції щодо гарантій безпеки?
росія питає за гарантії безпеки Нато, чому б Україні не спитати росію, чи у нас немає жодних турбувань щодо безпеки пов'язаних з росією?
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26.01.2022 17:49 Ответить
наш президент я недежном месте
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26.01.2022 18:19 Ответить
Пошлють нахер на папері і закріплять гербовою печаткою.
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26.01.2022 17:54 Ответить
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26.01.2022 18:01 Ответить
лжывые свинособаки сами всем угрожают и требуют каких то гарантий по безопасности ....
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26.01.2022 18:03 Ответить
Если честно, то ответ орки получили еще во время встреч 12 числа, не вижу вообще смысла в том, что они требуют какую то бумажку, там будет тоже самое написано
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26.01.2022 18:04 Ответить
картинку телетайпом пришлют..
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26.01.2022 18:07 Ответить
A4 для Fuck You много будет... ответ на туалетной бумаге достаточно.
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26.01.2022 18:09 Ответить
Отправьте им «чёрную метку», то-то ***** обосрется в бункере
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26.01.2022 18:13 Ответить
В принципе с Рашкой,кроме как о размещении ракет,не о чем говорить.Ну в самом деле,не обсуждать же с ними климат,космос,операции на сердце,компьютерные технологии,робототехнику,бизнес,науку,культуру и прочие вопросы которые задают себе цивилизованный страны...Только террор и ракетный хардкор
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26.01.2022 18:19 Ответить


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26.01.2022 18:34 Ответить
Чекаємо чергового відосика від сцикуна, про те, що не сціть...
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26.01.2022 19:22 Ответить
сам факт ответа на гопническое "дай отвел лошара, за кого мазу тянешь" - это западло по понятиям. и тут США обосрались. какое-то пуйло требует ответить за базар, а ты и отвечаешь... перед кем?
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26.01.2022 19:29 Ответить
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26.01.2022 19:49 Ответить
 
 