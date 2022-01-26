США сегодня направят РФ письменный ответ по "гарантиям безопасности", - CNN

Американская сторона планирует в среду официально передать России письменный ответ на ее "предложения" о гарантиях безопасности в Европе, которая будет содержать, в частности, подробное изложение возможностей для взаимодействия в вопросах, представляющих общий интерес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении CNN со ссылкой на источники в администрации.

"Администрация Байдена намерена уже в среду прислать России письменный ответ на обеспокоенность, которую Москва публично обнародовала, а также предложения США по дальнейшим действиям", - отмечается в сообщении.

В ответе будут изложены общие сферы, в которых США готовы сотрудничать с Россией, о чем американская сторона неоднократно отмечала публично. Среди них – контроль над вооружением, усиление прозрачности действий, снижение рисков, а также вопросы размещения ракетных систем. Детали будут "немного глубже" в документе, чем то, что публично заявили США, объяснили высокопоставленные представители администрации.

Читайте также: Своей агрессией против Украины Россия стремится восстановить Советскую империю, – президент Латвии Левитс

В Вашингтоне считают, что идеи, формализуемые ими в письменной форме, могут способствовать переговорам с Россией. Однако в США также понимают, что дипломатия возможна только в том случае, если в Кремле изъявят желание вести конструктивный диалог.