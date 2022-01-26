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США сьогодні направлять РФ письмову відповідь щодо "гарантій безпеки", - CNN

США сьогодні направлять РФ письмову відповідь щодо

Американська сторона планує у середу офіційно передати Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо гарантій безпеки в Європі, яка міститиме, зокрема, докладний виклад можливостей для взаємодії у питаннях, які мають спільний інтерес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

"Адміністрація Байдена має намір уже в середу надіслати Росії письмову відповідь на занепокоєння, які Москва публічно оприлюднила, а також пропозиції США щодо подальших дій", - зазначається у повідомленні.

У відповіді будуть викладені загальні сфери, в яких США готові співпрацювати з Росією, про що американська сторона неодноразово зазначала публічно. Серед них – контроль над озброєнням, посилення прозорості дій, зниження ризиків, а також питання розміщення ракетних систем. Деталі будуть "трохи глибшими" в документі, ніж те, що публічно заявили США, пояснили високопоставлені представники адміністрації.

У Вашингтоні вважають, що ідеї, які вони формалізують у письмовій формі, можуть посприяти переговорам з Росією. Однак у США також усвідомлюють, що дипломатія можлива лише в тому випадку, якщо в Кремлі проявлять бажання вести конструктивний діалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США наступного тижня направлять Росії перелік своїх "побоювань та ідей", – Блінкен

Автор: 

перемовини (2996) росія (65856) США (23303)


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Топ коментарі
+23
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26.01.2022 17:34
+20
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26.01.2022 17:48
+18

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26.01.2022 17:24
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Навіщо так поспішати? у неділю б і надіслали
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26.01.2022 17:20 Відповісти

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26.01.2022 17:24 Відповісти
намалюють голу сраку?))
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26.01.2022 17:34 Відповісти
Та не, скорее то чем зеля на рояле играл
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26.01.2022 17:58 Відповісти
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26.01.2022 17:34 Відповісти
Думаю, что ответ должен базироваться на письме запорожцев турецкому султану !
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26.01.2022 17:36 Відповісти
Я прочитав: "...США сьогодні направлять РФ письмову відповідь щодо "гарантій безпеки -- SMS..."
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26.01.2022 17:38 Відповісти
Прикольно было бы им в "письменном ответе" на языках всех бывших советских республик прислать "идите нах@уй!"...
Помните, как на рублях советских номинал прописью писали?...
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26.01.2022 17:41 Відповісти
Смотрю сижу Bloomberg TV ох они страху нагоняют - рынок скачет такое ощущение что вот прямо сейчас зеленые человечки перекусывают колючую проволоку.
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26.01.2022 17:43 Відповісти
BREAKING NEWS: STOCKS FADE WITH U.S. WARNING ON UKRAINE
мигающая бегущая строка прямо сейчас
и все инвесторы и банкиры дрожат от страха и сливают активы
мордор почти достиг своей цели
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26.01.2022 18:07 Відповісти
еще не достиг, следите за лентой внимательно
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26.01.2022 18:18 Відповісти
Если целью было обрушить прежде всего свои-то да,достиг цели.
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26.01.2022 18:22 Відповісти
гарантируєм бєзопасность, дон
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26.01.2022 17:46 Відповісти
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26.01.2022 17:50 Відповісти
Можно будапештский меморандум кацапм переслать, если слишком культурно. Ну а если по нормальному, то просто распечатать принт с перечеркнутой свиньей на засцаном власовском триколоре и подписью "никаких гарантий безнаказанности кацапской свиноте не будет".
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26.01.2022 17:48 Відповісти
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26.01.2022 17:48 Відповісти
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26.01.2022 17:54 Відповісти
Причём на воротник, ну шоб голова не качалась
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26.01.2022 18:00 Відповісти
Коли вже наш президент дасть доручення направити росії Українські пропозиції щодо гарантій безпеки?
росія питає за гарантії безпеки Нато, чому б Україні не спитати росію, чи у нас немає жодних турбувань щодо безпеки пов'язаних з росією?
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26.01.2022 17:49 Відповісти
наш президент я недежном месте
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26.01.2022 18:19 Відповісти
Пошлють нахер на папері і закріплять гербовою печаткою.
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26.01.2022 17:54 Відповісти
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26.01.2022 18:01 Відповісти
лжывые свинособаки сами всем угрожают и требуют каких то гарантий по безопасности ....
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26.01.2022 18:03 Відповісти
Если честно, то ответ орки получили еще во время встреч 12 числа, не вижу вообще смысла в том, что они требуют какую то бумажку, там будет тоже самое написано
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26.01.2022 18:04 Відповісти
картинку телетайпом пришлют..
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26.01.2022 18:07 Відповісти
A4 для Fuck You много будет... ответ на туалетной бумаге достаточно.
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26.01.2022 18:09 Відповісти
Отправьте им «чёрную метку», то-то ***** обосрется в бункере
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26.01.2022 18:13 Відповісти
В принципе с Рашкой,кроме как о размещении ракет,не о чем говорить.Ну в самом деле,не обсуждать же с ними климат,космос,операции на сердце,компьютерные технологии,робототехнику,бизнес,науку,культуру и прочие вопросы которые задают себе цивилизованный страны...Только террор и ракетный хардкор
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26.01.2022 18:19 Відповісти


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26.01.2022 18:34 Відповісти
Чекаємо чергового відосика від сцикуна, про те, що не сціть...
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26.01.2022 19:22 Відповісти
сам факт ответа на гопническое "дай отвел лошара, за кого мазу тянешь" - это западло по понятиям. и тут США обосрались. какое-то пуйло требует ответить за базар, а ты и отвечаешь... перед кем?
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26.01.2022 19:29 Відповісти
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26.01.2022 19:49 Відповісти
 
 