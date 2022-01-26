США сьогодні направлять РФ письмову відповідь щодо "гарантій безпеки", - CNN

Американська сторона планує у середу офіційно передати Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо гарантій безпеки в Європі, яка міститиме, зокрема, докладний виклад можливостей для взаємодії у питаннях, які мають спільний інтерес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

"Адміністрація Байдена має намір уже в середу надіслати Росії письмову відповідь на занепокоєння, які Москва публічно оприлюднила, а також пропозиції США щодо подальших дій", - зазначається у повідомленні.

У відповіді будуть викладені загальні сфери, в яких США готові співпрацювати з Росією, про що американська сторона неодноразово зазначала публічно. Серед них – контроль над озброєнням, посилення прозорості дій, зниження ризиків, а також питання розміщення ракетних систем. Деталі будуть "трохи глибшими" в документі, ніж те, що публічно заявили США, пояснили високопоставлені представники адміністрації.

У Вашингтоні вважають, що ідеї, які вони формалізують у письмовій формі, можуть посприяти переговорам з Росією. Однак у США також усвідомлюють, що дипломатія можлива лише в тому випадку, якщо в Кремлі проявлять бажання вести конструктивний діалог.

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