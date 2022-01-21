США наступного тижня направлять Росії перелік своїх "побоювань та ідей", – Блінкен

США наступного тижня можуть передати Росії перелік своїх "побоювань та ідей", після чого можливі нові переговори.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я повернуся до Вашингтона сьогодні в другій половині дня, щоб проконсультуватися з президентом Байденом і нашою командою з нацбезпеки, а також членами конгресу, а потім з нашими союзниками та партнерами найближчими днями", - сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що домовився із Лавровим щодо важливості продовження дипломатичного процесу.

"Після консультацій, які будуть найближчими днями з союзниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими побоюваннями та ідеями більш детально письмово наступного тижня", - сказав Блінкен.

