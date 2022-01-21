УКР
США наступного тижня направлять Росії перелік своїх "побоювань та ідей", – Блінкен

США наступного тижня направлять Росії перелік своїх

США наступного тижня можуть передати Росії перелік своїх "побоювань та ідей", після чого можливі нові переговори.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я повернуся до Вашингтона сьогодні в другій половині дня, щоб проконсультуватися з президентом Байденом і нашою командою з нацбезпеки, а також членами конгресу, а потім з нашими союзниками та партнерами найближчими днями", - сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що домовився із Лавровим щодо важливості продовження дипломатичного процесу.

"Після консультацій, які будуть найближчими днями з союзниками та партнерами, ми очікуємо, що зможемо поділитися з Росією нашими побоюваннями та ідеями більш детально письмово наступного тижня", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявив, що Блінкен "пообіцяв" наступного тижня надати "письмові відповіді" США на вимоги Росії (оновлено)

Автор: 

Лавров Сергій (1636) перемовини (3064) росія (67242) США (24070) Блінкен Ентоні (1157)
Топ коментарі
+14
21.01.2022 17:27 Відповісти
+5
Suleymanzade@Suleymanzade

https://twitter.com/Suleymanzade/status/1484390749835726848 10 ч

Интересно, что после провала теракта в Рязани - когда местное (не проинформированное) ФСБ накрыло террористов из Московского ФСБ, никто ска НИКТО из рязанских правду не сказал. Нашелся всего один порядочной агент Литвиненко, который украинец. Среди русских - ни одного!
21.01.2022 17:27 Відповісти
+5
Необходимо это выкладывать, везде!
21.01.2022 17:31 Відповісти
Книгу зараз його читаю. Багато прізвищ ,які зараз правлять Росіїю. Коротше кажучи ,Росія зараз - дуже організоване міжнародне злочинне угрупування з мільярдами грошей ,яке прагне відновить СРСР. В основному ,всі КДБшники .
21.01.2022 17:34 Відповісти
21.01.2022 17:35 Відповісти
побоювання: Україна вступить в НАТО.
ідея: не беріть Україну в НАТО
пропозиція: хочете всі в газром?
21.01.2022 17:30 Відповісти
газпром*
21.01.2022 17:31 Відповісти
пошлют в письменной форме, если устно не поняли.
21.01.2022 17:31 Відповісти
"А что так можно было что-ли?!"
21.01.2022 17:32 Відповісти
Тактика "побоювань та ідей" від бл..дських харантів Будапештського меморандуму
21.01.2022 17:48 Відповісти
Россия уже всем надоела!
21.01.2022 17:58 Відповісти
Ели Кремль требует что бы НАТО вернулось к границам 70 х годов. То НАТО может предложить вернуться Московии к границам 1482 г. ( ну что б как минимум показать идиотизм их требований)
21.01.2022 18:59 Відповісти
Мюнхенский сговор лавров/блинкен
21.01.2022 19:51 Відповісти
 
 