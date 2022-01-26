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Новости Агрессия России против Украины Война
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Своей агрессией против Украины Россия стремится восстановить Советскую империю, – президент Латвии Левитс

Своей агрессией против Украины Россия стремится восстановить Советскую империю, – президент Латвии Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна поддерживает введение жестких и эффективных санкций в отношении России, если она вторгнется в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт президента Левитса.

"Вторжением в Грузию в 2008 году и начатой ​​в 2014 году агрессией против Украины Россия демонстрирует свое намерение восстановить Советскую империю, которая развалилась в 1990-1991 годах в результате усилий по обретению свободы угнетенных народов. Политическое мышление России застряло в категориях империализма XIX века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов", - подчеркнул он.

По словам Левитса, способ мышления России и ее претензии к НАТО как организации, членам НАТО и Украины неприемлемы.

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"На новую угрозу агрессии России против Украины необходимо дать решительный ответ. Это включает в себя поставки вооружений и военной техники в Украину, экономические санкции в отношении России и передислокацию воинских частей НАТО в пределах государств-членов. безопасность на восточном фланге", – добавил президент Латвии.

Латвия поддерживает введение жестких и эффективных санкций в отношении России, если она вторгнется в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концентрация российских вооруженных сил у границы с Украиной является давлением на нее, - Президент Латвии Эгилс Левитс

Автор: 

Латвия (1346) россия (96018) Левитс Эгилс (29)


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Топ комментарии
+6
Вони застрягли в середніх віках а не в 19 столітті
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26.01.2022 16:41
+3
Вот когда ж вы поймете, что если пуйло и мечтает о какой-то империи - то о Российской. Забудьте про советские инвестиции в социальную сферу. Баре и холопы - вот и все.
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26.01.2022 17:04
+2
Не так важливо в якому столітті, важливо що застрягли, от хай їх болотна жижа й затягне.
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26.01.2022 16:50
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Вони застрягли в середніх віках а не в 19 столітті
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26.01.2022 16:41 Ответить
Не так важливо в якому столітті, важливо що застрягли, от хай їх болотна жижа й затягне.
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26.01.2022 16:50 Ответить
tak kto zhe vinovat chto kozlomordnih bratjami nazivali i v djosni celovalis, no, no za to teperj osoznali oshibku i ispravljajetsia.
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26.01.2022 18:09 Ответить
а какая страна в мире сейчас процветает?
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26.01.2022 18:42 Ответить
ti iz voronezha ili chukotki strochish?
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26.01.2022 18:57 Ответить
Вот когда ж вы поймете, что если пуйло и мечтает о какой-то империи - то о Российской. Забудьте про советские инвестиции в социальную сферу. Баре и холопы - вот и все.
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26.01.2022 17:04 Ответить
Ничего удивительного, одни хотят в ................ империю, некоторые в феодализм, каждый дуреет по своему. Каждый ищет путь по своему.
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26.01.2022 17:05 Ответить
Новобурятия против советской империи!



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26.01.2022 17:08 Ответить
А по моему ничего подобного. Просто самодур и диктатор.
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26.01.2022 17:14 Ответить
уровень жизни подняли поднялся . или ты до сих пор смотришь программу Время через ламповый телевизор Рубин ?
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26.01.2022 18:44 Ответить
смеешься? с чьим уровнем и какого года ты сравниваешь? воюющие ливан и сирия лучше живут! с такими багатствами как в Украине мы живем хуже всех в мире кроме 5-6 стран латинской америки!
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26.01.2022 19:06 Ответить
была такая до смерти Ленина, называлась Советская Россия (с 7 ноября 1917 по 30 декабря 1922).
потом стал СССР, где Российские земли раздали.

если только в этом ключе понимать Советскую Империю...
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26.01.2022 17:40 Ответить
kkakije takije rasseiskije zemli, net rasseiskih zemelj, i nikogda nebilo, tak chto tem kta rashku jesjcho pishet s zaglavnoi, mozhno ukazatj v spam ili jeshcho daljshe jestj dorozhka, vedj pisatj rasseju s zaglavnoi, eto nekuljturno i ne prilichno.
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26.01.2022 18:08 Ответить
российские - не русские.
как говорят в Одессе - это две большие разницы
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26.01.2022 18:24 Ответить
Voobshe to on po latishski skazal boljshe i boleje sochno, nu tak chtob loshadka mida rasseiki nachala potetj vikrikivaja foshizdi, rusofobi, debili itd. nu koroche, chtob sletel s kotushek publichno.
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26.01.2022 18:03 Ответить
Не советскую а росийскую , да еще замешаную на крайне шовинистических идеях .
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26.01.2022 18:41 Ответить
menjshe kuri tu drjanj, a to lopnish ot pustogo vjalichije, vi golodranci dolzhni zabotitsia o svoih gospodah sidjashchih v kremle i podtjavkivatj horom, no na kolenjah.
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26.01.2022 18:58 Ответить
Радянську "імперію" відновити не палучіцца . Люди розівчились прати целофанові кульки , підтирати сраку газетою і стояти по 2-3 години в черзі за всім , крім маринованих гігантських жовтих огірків в 3х літровий банках .
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26.01.2022 19:33 Ответить
Ні. ***** будує РІ, із триколором і царем.
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26.01.2022 19:34 Ответить
Латишам навіть на гебреїв-президентів щастить...
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26.01.2022 20:31 Ответить
 
 