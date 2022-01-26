Своей агрессией против Украины Россия стремится восстановить Советскую империю, – президент Латвии Левитс
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что страна поддерживает введение жестких и эффективных санкций в отношении России, если она вторгнется в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт президента Левитса.
"Вторжением в Грузию в 2008 году и начатой в 2014 году агрессией против Украины Россия демонстрирует свое намерение восстановить Советскую империю, которая развалилась в 1990-1991 годах в результате усилий по обретению свободы угнетенных народов. Политическое мышление России застряло в категориях империализма XIX века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов", - подчеркнул он.
По словам Левитса, способ мышления России и ее претензии к НАТО как организации, членам НАТО и Украины неприемлемы.
"На новую угрозу агрессии России против Украины необходимо дать решительный ответ. Это включает в себя поставки вооружений и военной техники в Украину, экономические санкции в отношении России и передислокацию воинских частей НАТО в пределах государств-членов. безопасность на восточном фланге", – добавил президент Латвии.
Латвия поддерживает введение жестких и эффективных санкций в отношении России, если она вторгнется в Украину.
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потом стал СССР, где Российские земли раздали.
если только в этом ключе понимать Советскую Империю...
как говорят в Одессе - это две большие разницы