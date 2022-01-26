НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности", - Столтенберг
НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности" и призвало Россию к деэскалации и отводу войск от границ Украины.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время срочно созванной пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Столтенберга, документ направлен от имени всех тридцати союзников, которые едины по этому вопросу. "Сегодня мы передали наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с США", - сообщил генсек НАТО.
По его словам, союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса. "Первое – отношения НАТО-Россия. Россия оборвала дипломатические связи с НАТО, что сделало наш диалог намного труднее. Мы должны вновь возобновить работу наших офисов в Москве и Брюсселе. Мы также должны в полном объеме использовать уже существующие военные каналы, чтобы продвигать прозрачность и снизить риски. Мы также рассматриваем возможность установить цивильную горячую линию связи для чрезвычайных ситуаций", - обозначил Столтенберг первую позицию.
Второй он назвал европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее. "Мы готовы слушать обеспокоенности России и вести настоящий диалог, как придерживаться и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная от заключительного Хельсинского акта. Это включает право каждого государства выбирать свой путь в сфере безопасности", - констатировал генсек.
Столтенберг заявил, что Россия должна удерживаться от агрессивной риторики и действий, которые направлены против союзников и других стран. "Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. Все стороны должны конструктивно взаимодействовать, чтобы разрешить конфликт, включая в Нормандском формате", - добавил он.
Третьим пунктом он назвал снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.
Кроме того, Столтенберг констатировал, что Россия продолжает нарашивать военное присутствие в Украине и на ее границах продолжается с "более чем 100 тысячами войск на позициях и еще больше – в пути, включая значительную дислокацию (войск) в Беларуси".
"Мы вновь призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию. НАТО верит, что напряжение и разногласия должны быть разрешены посредством диалога и дипломатии, а не силой или угрозой применения силы", - подчеркнул генсек НАТО.
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промінь..губу закатай..
https://twitter.com/26_55847_314159/status/1486373759242186754 3 ч
По-моему, пыня затянул с наступлением. Перегрел публику.
Все идет к тому, что за неделю-две нам накидают еще столько летальных ништяков, что россисянам придется утешать себя историей, что "НАТА приготовилась воевать с роисой, а мы на войну не пришли! Снова всех переиграли!".
https://twitter.com/TenonVova/status/1486402248318017543 1 ч
зараз буде об'ява: "белоруськи партизани хакнули сайт чавунки і РЖД , тому потяги з військами не туди заїхали "
https://twitter.com/highlander_free/status/1486367259970916355 3 ч
72% американців виступають за збільшення військової допомоги Україні - опитування The Washington Post
а так - тишина
да и потом цивилизованный мир понимает, что то что киздит бульбофюрер - не есть отражением воли народа Беларуси
я повторяю еще раз, создав ажиотаж вокруг Украины, кацапы уже захватили Беларусь и все проглотили, хотя должны были бы вписать выгребной яме санкций и вытребовать ответов - какого хера там делает кацапский металлолом?
а выгребной яме 100500% надо было бы вписать санкций за такое поведение
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1486429595209502725 1 мин
Встреча советников в Париже благополучно закончилась провалом, Был бы очень странным другой исход, Минск был похоронен уже утром в Москве. Козак об этом не знал и на пресс-конференции выглядел мудаком.
Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.
Столтенберг: "Ми розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій."
Оце так перетворили "вєлікава і ужаснава" ВВХ на якогось рядового опущенця! Браво, союзники!
Основне - уже конкретно : "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Джерело: