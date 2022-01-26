НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности", - Столтенберг

НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности" и призвало Россию к деэскалации и отводу войск от границ Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время срочно созванной пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Столтенберга, документ направлен от имени всех тридцати союзников, которые едины по этому вопросу. "Сегодня мы передали наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с США", - сообщил генсек НАТО.

По его словам, союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса. "Первое – отношения НАТО-Россия. Россия оборвала дипломатические связи с НАТО, что сделало наш диалог намного труднее. Мы должны вновь возобновить работу наших офисов в Москве и Брюсселе. Мы также должны в полном объеме использовать уже существующие военные каналы, чтобы продвигать прозрачность и снизить риски. Мы также рассматриваем возможность установить цивильную горячую линию связи для чрезвычайных ситуаций", - обозначил Столтенберг первую позицию.

Читайте также: США передали РФ оценку российских предложений по безопасности и американские идеи и опасения, - Блинкен

Второй он назвал европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее. "Мы готовы слушать обеспокоенности России и вести настоящий диалог, как придерживаться и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная от заключительного Хельсинского акта. Это включает право каждого государства выбирать свой путь в сфере безопасности", - констатировал генсек.

Столтенберг заявил, что Россия должна удерживаться от агрессивной риторики и действий, которые направлены против союзников и других стран. "Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. Все стороны должны конструктивно взаимодействовать, чтобы разрешить конфликт, включая в Нормандском формате", - добавил он.

Третьим пунктом он назвал снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.

Кроме того, Столтенберг констатировал, что Россия продолжает нарашивать военное присутствие в Украине и на ее границах продолжается с "более чем 100 тысячами войск на позициях и еще больше – в пути, включая значительную дислокацию (войск) в Беларуси".

"Мы вновь призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию. НАТО верит, что напряжение и разногласия должны быть разрешены посредством диалога и дипломатии, а не силой или угрозой применения силы", - подчеркнул генсек НАТО.