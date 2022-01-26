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НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности", - Столтенберг

столтенберг

НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности" и призвало Россию к деэскалации и отводу войск от границ Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время срочно созванной пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Столтенберга, документ направлен от имени всех тридцати союзников, которые едины по этому вопросу. "Сегодня мы передали наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с США", - сообщил генсек НАТО.

По его словам, союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса. "Первое – отношения НАТО-Россия. Россия оборвала дипломатические связи с НАТО, что сделало наш диалог намного труднее. Мы должны вновь возобновить работу наших офисов в Москве и Брюсселе. Мы также должны в полном объеме использовать уже существующие военные каналы, чтобы продвигать прозрачность и снизить риски. Мы также рассматриваем возможность установить цивильную горячую линию связи для чрезвычайных ситуаций", - обозначил Столтенберг первую позицию.

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Второй он назвал европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее. "Мы готовы слушать обеспокоенности России и вести настоящий диалог, как придерживаться и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная от заключительного Хельсинского акта. Это включает право каждого государства выбирать свой путь в сфере безопасности", - констатировал генсек.

Столтенберг заявил, что Россия должна удерживаться от агрессивной риторики и действий, которые направлены против союзников и других стран. "Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. Все стороны должны конструктивно взаимодействовать, чтобы разрешить конфликт, включая в Нормандском формате", - добавил он.

Третьим пунктом он назвал снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.

Кроме того, Столтенберг констатировал, что Россия продолжает нарашивать военное присутствие в Украине и на ее границах продолжается с "более чем 100 тысячами войск на позициях и еще больше – в пути, включая значительную дислокацию (войск) в Беларуси".

"Мы вновь призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию. НАТО верит, что напряжение и разногласия должны быть разрешены посредством диалога и дипломатии, а не силой или угрозой применения силы", - подчеркнул генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (10048) россия (96057) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
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26.01.2022 21:30
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26.01.2022 21:31
+32
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26.01.2022 21:26
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Правила форума Совет форумчан
крім слів дайте зброї зброї зброї і набоїв
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26.01.2022 21:23 Ответить
Дайте грошей, грошей, Грошей бодай для КБ Луч. Бо від Зєїли коштів на розробку власних систем ППО не дочекаєшся!.
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26.01.2022 21:29 Ответить
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26.01.2022 21:31 Ответить
Цей ваш промінь нічого не встигне зробити, хіба що вже для расєї, як у файні старі радянські часи...
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26.01.2022 21:32 Ответить
Ну по перше, це український Промінь, по друге в лютому 2022 року життя не закінчується. Пословам Користильова потрібно два роки і 40 млн баксів для розробки системи. 70% складових вже використовуються в інших новітніх українських розробках.
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26.01.2022 21:54 Ответить
Ну по перше я не казав що він не український (не вмикай свою москальську дурку) по друге я не казав що життя у 2022 закінчується, я казав що промінь буде вельми цікавим расєянам як і у радянські часи...))) не вмикай своєї москальської дурки зайвий раз, не на усіх діє...)))
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26.01.2022 22:15 Ответить
расєянцам при такому розвитку подій,через рік найцікавіше буде "гдє би пажрать ?"..
промінь..губу закатай..
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26.01.2022 22:51 Ответить
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26.01.2022 21:23 Ответить
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26.01.2022 21:26 Ответить
ROSHEN-солодкий знак якості!
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26.01.2022 21:29 Ответить
что за модель винтовки?
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26.01.2022 22:15 Ответить
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26.01.2022 22:20 Ответить
я теж таку хочу собі. а, і товаришу
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26.01.2022 22:28 Ответить
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26.01.2022 22:22 Ответить
дайте 2е))
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26.01.2022 23:17 Ответить
щось на базі АР платформи
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26.01.2022 23:57 Ответить
шукають шанс ,шоб жыдоугробуряты сдрыснули под видом пэрэможцив...иллюзионисты,блин...
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26.01.2022 21:27 Ответить
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1486373759242186754 3 ч



По-моему, пыня затянул с наступлением. Перегрел публику.
Все идет к тому, что за неделю-две нам накидают еще столько летальных ништяков, что россисянам придется утешать себя историей, что "НАТА приготовилась воевать с роисой, а мы на войну не пришли! Снова всех переиграли!".
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26.01.2022 21:29 Ответить
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26.01.2022 21:30 Ответить
Vova Tenon (ко)@TenonVova

https://twitter.com/TenonVova/status/1486402248318017543 1 ч



зараз буде об'ява: "белоруськи партизани хакнули сайт чавунки і РЖД , тому потяги з військами не туди заїхали "
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26.01.2022 21:33 Ответить
Відповідь НАТО була у вигляді статуї і дуже нагадувала президента Росії. Але кацапи чомусь не зраділи.
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26.01.2022 21:35 Ответить
Highlander Freeman@highlander_free

https://twitter.com/highlander_free/status/1486367259970916355 3 ч



72% американців виступають за збільшення військової допомоги Україні - опитування The Washington Post
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26.01.2022 21:37 Ответить
вообще-то, кацапы окупировали Беларусь! а все так перегрелись вокруг Украины, что по-поводу окупации Беларуси вообще никаких против не выказывали
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26.01.2022 21:48 Ответить
так це ж і є кацапська територія, білоруський національний округ, офіційна єдина держава з 1999 року, про що турбуватись? ті війська на своїй території
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26.01.2022 22:03 Ответить
если бы не было раздутой истерии вокруг Украины, было бы очень много разговоров и угроз со стороны стран Балтии, Польши и, собственно, Украины, по-поводу окупации Беларуси!
а так - тишина
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26.01.2022 22:08 Ответить
опять таки: а Беларусь выступала с протестом против расположения на ее территории расейских войск???? хоть как-то хоть кто-то?
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26.01.2022 23:01 Ответить
в обычных условиях Литва и Польша точно были бы взволнованы этим фактом
да и потом цивилизованный мир понимает, что то что киздит бульбофюрер - не есть отражением воли народа Беларуси
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26.01.2022 23:40 Ответить
бульбенфюрер сам здав країну, а бульбаши не перечили, тому всім посрати
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26.01.2022 23:58 Ответить
Взагалі-то і не пам"ятаю вже коли Білорусь не було частюрусскагаміра ; навіть поведінка білорусів - лука ухаді а с руцкими ми братья краще за все підтверджує що їх окупувати потреби не було , вони окупантів з хлібом сіллю самі завезли ((
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26.01.2022 22:17 Ответить
еще раз, на наших глазах, территорию суверенной страны, заняли войска иностранного государства, чем создали угрозу Латвии, Литве, Польше, Украине... а никто по этому поводу не высказывается - фокус внимания сосредоточен в другом месте
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26.01.2022 22:20 Ответить
Сувєрєнная Бєларусь планує у себе розмістити ядерну зрою сувєрєнної рашки , то яка вона сувєрєнна ? (( То як там фокус - потрібно з України перевести на Білорусь і про Україну забути ?
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26.01.2022 22:29 Ответить
вам 5 лет? не надо шарахаться из крайности в крайность!
я повторяю еще раз, создав ажиотаж вокруг Украины, кацапы уже захватили Беларусь и все проглотили, хотя должны были бы вписать выгребной яме санкций и вытребовать ответов - какого хера там делает кацапский металлолом?
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26.01.2022 22:33 Ответить
Какцапський металобрухт там " на учєніях в гасударстве вхадящем в одкб " Що повинні робити інші держави якщо дії власників цього металобрухту згідно до їхніх розвідувальних даних прямої загрози доя них не несуть ? Боротися за незалежність Білорусі - так навіщо це їм потрібно якщо самим білорусам "нє нада " ?Таке враження що 5 років саме Вам , ну або Ваша мета відволікти увагу інших від проблем в Україні ((
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26.01.2022 23:41 Ответить
еще раз: Беларусь была не против!!! какое право имеют другие государства мешать беларусам, если они сами не против???
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26.01.2022 23:02 Ответить
я уверен, что весь цивилизованный мир прекрасно осознает различие между народом Беларуси и её крышанутым "лидором"!
а выгребной яме 100500% надо было бы вписать санкций за такое поведение
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26.01.2022 23:41 Ответить
читайте международное право. в отличие от рашки, которая "защищает своих" и лезет, куда ее не зовут игнорируя любые договора и международное право, Европа старается этих прав не нарушать и действовать в рамках закона.
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29.01.2022 00:11 Ответить
так білорусь сама їх запросила) більше того, лукаш каже, що буде ПРОСИТИ путіна про повернення ядерної зброї
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26.01.2022 22:58 Ответить
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26.01.2022 21:50 Ответить
оо, президед расии
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26.01.2022 21:54 Ответить
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26.01.2022 21:58 Ответить
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТВЕТА НАТО
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26.01.2022 21:55 Ответить
Какой-то гопник неумытый затребовал у сэров и господ хороших пояснить за свое поведение. Лохопеды повелись на наезд. А что они там напишут, дело десятое, Раиссюшка никогда ничего не читает. ибо это западло.
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26.01.2022 21:55 Ответить
Столтенберг присназ что дохлый СССр просрал 2 Мировую войну,по словам Сралина... Капитализм остался,значит наши социализм комунизм Карла Маркса Фридриха Энгесла и товаристча чЛенина оказался туфта на постном масле...
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26.01.2022 21:55 Ответить
жоден не схожий на свої природні морди, а для совка невмирущого - самий какраз
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26.01.2022 22:07 Ответить
Да мы уже знаем их этнику и ориентацию.
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27.01.2022 00:51 Ответить
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26.01.2022 22:08 Ответить
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1486429595209502725 1 мин



Встреча советников в Париже благополучно закончилась провалом, Был бы очень странным другой исход, Минск был похоронен уже утром в Москве. Козак об этом не знал и на пресс-конференции выглядел мудаком.
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26.01.2022 22:05 Ответить
Я вот думаю кто выживет при ядерном ударе.Жители островов,в океане,и пи...ц.!!
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26.01.2022 22:08 Ответить
Батько Наш Бандера...,а НАТО в кожну ХАТУ,та поруч тримаю Джавеліна зі Стінгером та 10 гармат...,Заходьте моцкалі до хати,салом пригощю...
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26.01.2022 22:11 Ответить
посла немытой с берегов Потомака на лыжи ставят. гомонят такое...
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26.01.2022 22:19 Ответить
JaziraNews


Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

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26.01.2022 22:23 Ответить
Дозвольте вам трохи заперечити: я б сказав посла немитої ставлять в позу прачки.
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26.01.2022 22:34 Ответить
Из офиса крупнейшего в США банка пришла для кріс Путлера радостная весточка...банк JPMorgan прекращает любую беятельность и транзакции из РАБссии...а это значит ни Дерипаска и прочая падаль РАБссии типа Соловьев Сикелев ********* ни сам Путлер не сможет взять даже доллар... Поздравляю РАБссиянцы вы крутые идиоты...сбацайте еще пару Ультиматумов... для НАТО и США...
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26.01.2022 22:23 Ответить
Умным умам напомню...Деньги Любят тишину..., а Мировой Фондовый рынок не подчиняется ни Байдену ни Путлеру ни любой другой власти в Мире...,так что ваша маленькая победоносная война крысы путлерские не стоит и 1 доллара...в переводе на рюсскае наречие это означает после "залпа Авровы" акции компаний Роснефть и ГрязьПром будут стоить не более 10 центов...
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26.01.2022 22:36 Ответить
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:06 Ответить
: "Требуем дать гарантии невступления Украиньі в НАТО и возвращения НАТО к границам 1997 года!"
Столтенберг: "Ми розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій."

Оце так перетворили "вєлікава і ужаснава" ВВХ на якогось рядового опущенця! Браво, союзники!
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27.01.2022 00:50 Ответить
Більшість - просто правильні слова ...
Основне - уже конкретно : "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Джерело:
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27.01.2022 02:17 Ответить
https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20
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27.01.2022 09:22 Ответить
https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20
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27.01.2022 09:23 Ответить
 
 