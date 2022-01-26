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НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

столтенберг

НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки" і закликало Росію до деескалації та відведення військ від кордонів України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час термінової пресконференції у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Столтенберга, документ направлений від імені всіх тридцяти союзників, які є єдиними з цього питання. "Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", - повідомив генсек НАТО.

За його словами, союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу. "Перше – відносини НАТО-Росія. Росія обірвала дипломатичні зв'язки з НАТО, що зробило наш діалог набагато важчим. Ми маємо знову відновити роботу наших офісів у Москві та Брюсселі. Ми також повинні у повному обсязі використовувати вже існуючі військові канали, щоб просувати прозорість та знизити ризики. Ми також розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій", - зазначив Столтенберг першу позицію.

Другий він назвав європейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї. "Ми готові слухати занепокоєння Росії та вести справжній діалог, як дотримуватися та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи від заключного Гельсінського акту. Це включає право кожної держави обирати свій шлях у сфері безпеки", - констатував генсек.

Також читайте: США передали РФ оцінку російських пропозицій щодо безпеки і американські ідеї та побоювання, - Блінкен

Столтенберг заявив, що Росія має утримуватися від агресивної риторики та дій, які спрямовані проти союзників та інших країн. "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Усі сторони мають конструктивно взаємодіяти, щоб вирішити конфлікт, включаючи у Нормандському форматі", - додав він.

Третім пунктом він назвав зниження ризиків, прозорість та контроль над озброєнням.

Крім того, Столтенберг констатував, що Росія продовжує нарошувати військову присутність в Україні і на її кордонах триває з "більш ніж 100 тисячами військ на позиціях і ще більше – у дорозі, включаючи значну дислокацію (військ) у Білорусі".

Також читайте: Столтенберг втратив зв'язок з реальністю, його заяви про посилення присутності НАТО у Східній Європі ніяк не розглядаю, - Лавров

"Ми знову закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію. НАТО вірить, що напруження та розбіжності мають бути вирішені через діалог і дипломатію, а не силою або загрозою застосування сили", - підкреслив генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (6509) росія (65856) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+54
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26.01.2022 21:30
+35
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26.01.2022 21:31
+32
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26.01.2022 21:26
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крім слів дайте зброї зброї зброї і набоїв
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26.01.2022 21:23 Відповісти
Дайте грошей, грошей, Грошей бодай для КБ Луч. Бо від Зєїли коштів на розробку власних систем ППО не дочекаєшся!.
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26.01.2022 21:29 Відповісти
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26.01.2022 21:31 Відповісти
Цей ваш промінь нічого не встигне зробити, хіба що вже для расєї, як у файні старі радянські часи...
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26.01.2022 21:32 Відповісти
Ну по перше, це український Промінь, по друге в лютому 2022 року життя не закінчується. Пословам Користильова потрібно два роки і 40 млн баксів для розробки системи. 70% складових вже використовуються в інших новітніх українських розробках.
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26.01.2022 21:54 Відповісти
Ну по перше я не казав що він не український (не вмикай свою москальську дурку) по друге я не казав що життя у 2022 закінчується, я казав що промінь буде вельми цікавим расєянам як і у радянські часи...))) не вмикай своєї москальської дурки зайвий раз, не на усіх діє...)))
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26.01.2022 22:15 Відповісти
расєянцам при такому розвитку подій,через рік найцікавіше буде "гдє би пажрать ?"..
промінь..губу закатай..
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26.01.2022 22:51 Відповісти
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26.01.2022 21:23 Відповісти
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26.01.2022 21:26 Відповісти
ROSHEN-солодкий знак якості!
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26.01.2022 21:29 Відповісти
что за модель винтовки?
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26.01.2022 22:15 Відповісти
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26.01.2022 22:20 Відповісти
я теж таку хочу собі. а, і товаришу
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26.01.2022 22:28 Відповісти
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26.01.2022 22:22 Відповісти
дайте 2е))
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26.01.2022 23:17 Відповісти
щось на базі АР платформи
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26.01.2022 23:57 Відповісти
шукають шанс ,шоб жыдоугробуряты сдрыснули под видом пэрэможцив...иллюзионисты,блин...
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26.01.2022 21:27 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1486373759242186754 3 ч



По-моему, пыня затянул с наступлением. Перегрел публику.
Все идет к тому, что за неделю-две нам накидают еще столько летальных ништяков, что россисянам придется утешать себя историей, что "НАТА приготовилась воевать с роисой, а мы на войну не пришли! Снова всех переиграли!".
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26.01.2022 21:29 Відповісти
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26.01.2022 21:30 Відповісти
Vova Tenon (ко)@TenonVova

https://twitter.com/TenonVova/status/1486402248318017543 1 ч



зараз буде об'ява: "белоруськи партизани хакнули сайт чавунки і РЖД , тому потяги з військами не туди заїхали "
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26.01.2022 21:33 Відповісти
Відповідь НАТО була у вигляді статуї і дуже нагадувала президента Росії. Але кацапи чомусь не зраділи.
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26.01.2022 21:35 Відповісти
Highlander Freeman@highlander_free

https://twitter.com/highlander_free/status/1486367259970916355 3 ч



72% американців виступають за збільшення військової допомоги Україні - опитування The Washington Post
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26.01.2022 21:37 Відповісти
вообще-то, кацапы окупировали Беларусь! а все так перегрелись вокруг Украины, что по-поводу окупации Беларуси вообще никаких против не выказывали
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26.01.2022 21:48 Відповісти
так це ж і є кацапська територія, білоруський національний округ, офіційна єдина держава з 1999 року, про що турбуватись? ті війська на своїй території
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26.01.2022 22:03 Відповісти
если бы не было раздутой истерии вокруг Украины, было бы очень много разговоров и угроз со стороны стран Балтии, Польши и, собственно, Украины, по-поводу окупации Беларуси!
а так - тишина
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26.01.2022 22:08 Відповісти
опять таки: а Беларусь выступала с протестом против расположения на ее территории расейских войск???? хоть как-то хоть кто-то?
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26.01.2022 23:01 Відповісти
в обычных условиях Литва и Польша точно были бы взволнованы этим фактом
да и потом цивилизованный мир понимает, что то что киздит бульбофюрер - не есть отражением воли народа Беларуси
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26.01.2022 23:40 Відповісти
бульбенфюрер сам здав країну, а бульбаши не перечили, тому всім посрати
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26.01.2022 23:58 Відповісти
Взагалі-то і не пам"ятаю вже коли Білорусь не було частюрусскагаміра ; навіть поведінка білорусів - лука ухаді а с руцкими ми братья краще за все підтверджує що їх окупувати потреби не було , вони окупантів з хлібом сіллю самі завезли ((
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26.01.2022 22:17 Відповісти
еще раз, на наших глазах, территорию суверенной страны, заняли войска иностранного государства, чем создали угрозу Латвии, Литве, Польше, Украине... а никто по этому поводу не высказывается - фокус внимания сосредоточен в другом месте
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26.01.2022 22:20 Відповісти
Сувєрєнная Бєларусь планує у себе розмістити ядерну зрою сувєрєнної рашки , то яка вона сувєрєнна ? (( То як там фокус - потрібно з України перевести на Білорусь і про Україну забути ?
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26.01.2022 22:29 Відповісти
вам 5 лет? не надо шарахаться из крайности в крайность!
я повторяю еще раз, создав ажиотаж вокруг Украины, кацапы уже захватили Беларусь и все проглотили, хотя должны были бы вписать выгребной яме санкций и вытребовать ответов - какого хера там делает кацапский металлолом?
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26.01.2022 22:33 Відповісти
Какцапський металобрухт там " на учєніях в гасударстве вхадящем в одкб " Що повинні робити інші держави якщо дії власників цього металобрухту згідно до їхніх розвідувальних даних прямої загрози доя них не несуть ? Боротися за незалежність Білорусі - так навіщо це їм потрібно якщо самим білорусам "нє нада " ?Таке враження що 5 років саме Вам , ну або Ваша мета відволікти увагу інших від проблем в Україні ((
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26.01.2022 23:41 Відповісти
еще раз: Беларусь была не против!!! какое право имеют другие государства мешать беларусам, если они сами не против???
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26.01.2022 23:02 Відповісти
я уверен, что весь цивилизованный мир прекрасно осознает различие между народом Беларуси и её крышанутым "лидором"!
а выгребной яме 100500% надо было бы вписать санкций за такое поведение
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26.01.2022 23:41 Відповісти
читайте международное право. в отличие от рашки, которая "защищает своих" и лезет, куда ее не зовут игнорируя любые договора и международное право, Европа старается этих прав не нарушать и действовать в рамках закона.
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29.01.2022 00:11 Відповісти
так білорусь сама їх запросила) більше того, лукаш каже, що буде ПРОСИТИ путіна про повернення ядерної зброї
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26.01.2022 22:58 Відповісти
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26.01.2022 21:50 Відповісти
оо, президед расии
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26.01.2022 21:54 Відповісти
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26.01.2022 21:58 Відповісти
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТВЕТА НАТО
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26.01.2022 21:55 Відповісти
Какой-то гопник неумытый затребовал у сэров и господ хороших пояснить за свое поведение. Лохопеды повелись на наезд. А что они там напишут, дело десятое, Раиссюшка никогда ничего не читает. ибо это западло.
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26.01.2022 21:55 Відповісти
Столтенберг присназ что дохлый СССр просрал 2 Мировую войну,по словам Сралина... Капитализм остался,значит наши социализм комунизм Карла Маркса Фридриха Энгесла и товаристча чЛенина оказался туфта на постном масле...
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26.01.2022 21:55 Відповісти
жоден не схожий на свої природні морди, а для совка невмирущого - самий какраз
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26.01.2022 22:07 Відповісти
Да мы уже знаем их этнику и ориентацию.
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27.01.2022 00:51 Відповісти
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26.01.2022 22:08 Відповісти
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1486429595209502725 1 мин



Встреча советников в Париже благополучно закончилась провалом, Был бы очень странным другой исход, Минск был похоронен уже утром в Москве. Козак об этом не знал и на пресс-конференции выглядел мудаком.
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26.01.2022 22:05 Відповісти
Я вот думаю кто выживет при ядерном ударе.Жители островов,в океане,и пи...ц.!!
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26.01.2022 22:08 Відповісти
Батько Наш Бандера...,а НАТО в кожну ХАТУ,та поруч тримаю Джавеліна зі Стінгером та 10 гармат...,Заходьте моцкалі до хати,салом пригощю...
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26.01.2022 22:11 Відповісти
посла немытой с берегов Потомака на лыжи ставят. гомонят такое...
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26.01.2022 22:19 Відповісти
JaziraNews


Госдепартамент заявил российским дипломатам, что посол РФ будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит ряд условий Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

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26.01.2022 22:23 Відповісти
Дозвольте вам трохи заперечити: я б сказав посла немитої ставлять в позу прачки.
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26.01.2022 22:34 Відповісти
Из офиса крупнейшего в США банка пришла для кріс Путлера радостная весточка...банк JPMorgan прекращает любую беятельность и транзакции из РАБссии...а это значит ни Дерипаска и прочая падаль РАБссии типа Соловьев Сикелев ********* ни сам Путлер не сможет взять даже доллар... Поздравляю РАБссиянцы вы крутые идиоты...сбацайте еще пару Ультиматумов... для НАТО и США...
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26.01.2022 22:23 Відповісти
Умным умам напомню...Деньги Любят тишину..., а Мировой Фондовый рынок не подчиняется ни Байдену ни Путлеру ни любой другой власти в Мире...,так что ваша маленькая победоносная война крысы путлерские не стоит и 1 доллара...в переводе на рюсскае наречие это означает после "залпа Авровы" акции компаний Роснефть и ГрязьПром будут стоить не более 10 центов...
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26.01.2022 22:36 Відповісти
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:06 Відповісти
: "Требуем дать гарантии невступления Украиньі в НАТО и возвращения НАТО к границам 1997 года!"
Столтенберг: "Ми розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій."

Оце так перетворили "вєлікава і ужаснава" ВВХ на якогось рядового опущенця! Браво, союзники!
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27.01.2022 00:50 Відповісти
Більшість - просто правильні слова ...
Основне - уже конкретно : "Росія також має вивести свої сили з України, Грузії та Молдови, де вони розташовані без дозволу цих країн. Джерело:
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27.01.2022 02:17 Відповісти
https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20
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27.01.2022 09:22 Відповісти
https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20
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27.01.2022 09:23 Відповісти
 
 