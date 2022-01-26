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Антивакцинатора Стахива признали вменяемым

остап,стахів
Фото: Остап Стахів

Психиатрическая экспертиза признала, что один из лидеров движения антивакцинаторов Остап Стахив не страдает психическими заболеваниями и может отвечать за свои действия в суде.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Эксперты сочли Стахива полностью психически здоровым. Экспертиза была проведена в конце прошлого года, однако о ее результатах стало известно только сейчас.

Напомним, Остап Стахив 30 дней находился во Львовской областной психбольнице, его выпустили незадолго до Нового года.

Читайте также: Лидер антивакцинаторов Стахив вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы

Остапа Стахива подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. 18 ноября суд арестовал Стахива до вынесения приговора, он впоследствии внес 998,8 тыс. грн и теперь может находиться на свободе, однако не может покинуть Украину.

По делу Остапа Стахива продолжается следствие, дело планируют передать в суд до конца марта. По инкриминируемым ему статьям Остапу Стахиву грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Автор: 

экспертиза (301) психиатрия (124) Стахив Остап (17)


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Топ комментарии
+15
мракобес плоскозмельщик, вали от сюда, не позорься)) За умного ты сойдешь только среди таких дебилоидов как ты сам, на канале Стахива)))
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27.01.2022 00:32
+12
Немного хуже. Этот урод снимал сюжеты об отсутствии ковидных больных. Только снимал их почему-то не в ковидных отделениях, а в травматологии, к примеру. Ну и сюжет с крематорием через час после его закрытия тоже с его канала. А потом пытался организовать антипрививочные митинги во многих городах.
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26.01.2022 22:30
+11
А московська велика бойова одиниця,новінський гребе бабло в Україні і веде підривну діяльність.Але про нього не говорить змі.
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26.01.2022 22:25
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Правила форума Совет форумчан
Ех ви , його Кеннеді підтримує.
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26.01.2022 22:16 Ответить
з сусідньої палати
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26.01.2022 22:27 Ответить
Я думаю, что он немного о другом. В США есть группа реальных сумасшедших - секта свидетелей мирового заговора. Там ситуация покруче нашей. Эти упоротые реально ждали воскрешения Кеннеди (я правда не знаю, какого из), который должен был явиться и поддержать Трампа.
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26.01.2022 22:45 Ответить
Це прихована реклама важких наркотиків. Хоча, не дуже і прихована.
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26.01.2022 22:51 Ответить
Вряд ли, чтобы Трампа. Кеннеди был демократом (насколько я помню), а Трамп - республиканец.
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26.01.2022 23:01 Ответить
Т.е. то, что они реально ждали его пришествия, вас не смущает ? Там нет логики! Они реально верят в рептилоидов, чипы и прочий бред. Мелочи типа демократ-республиканец их не интересуют.
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26.01.2022 23:08 Ответить
тобі вже вживили чіп, ти під владою рептилоїдів.
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27.01.2022 00:24 Ответить
По сравнению с чипами, рептилоидами и вторым пришествием даже Кеннеди с Трампом слишком мелкие фигуры. Хотя, если предполагают второе пришествие Кеннеди, то главное у них явно смешалось со второстепенным. Я не психиатр, не знаю, как это называется.
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27.01.2022 13:21 Ответить
Валерій,Трамп просто путінський прихвостень
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30.09.2024 13:51 Ответить
Вряд ли много людей с этого форума в курсе движений в США по поводу Трампа, QAnon, второго пришествия Кеннеди и т.п.
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26.01.2022 22:41 Ответить
імхо, кваліфікація якась у нього дурнувата, так він і справу виграє, потім на цьому ще хайп собі зробить. таке відчуття, що у нас слідчі і прокурору в КК тільки статтю про зраду змогли прочитати
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26.01.2022 22:44 Ответить
Це не той довбодятел що ходив по магазинам без маски і бикував до продавців?
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26.01.2022 22:15 Ответить
Цей бикував в лікарнях.
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26.01.2022 22:28 Ответить
йому ********* треба було давати, так і строки схожі, і кваліфікація якось більше підходить
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26.01.2022 22:45 Ответить
https://www.facebook.com/NADOZHA ось цей п@дар
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26.01.2022 22:29 Ответить
Немного хуже. Этот урод снимал сюжеты об отсутствии ковидных больных. Только снимал их почему-то не в ковидных отделениях, а в травматологии, к примеру. Ну и сюжет с крематорием через час после его закрытия тоже с его канала. А потом пытался организовать антипрививочные митинги во многих городах.
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26.01.2022 22:30 Ответить
https://barometr.info/archives/30044 а це замах на вбивство
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26.01.2022 22:33 Ответить
А московська велика бойова одиниця,новінський гребе бабло в Україні і веде підривну діяльність.Але про нього не говорить змі.
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26.01.2022 22:25 Ответить
Санітаром в інфекційне на 5 років,або в морг!
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26.01.2022 22:41 Ответить
В морг і краще пацієнтом.
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26.01.2022 22:57 Ответить
вибрав зе - тепер мусить страждати
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26.01.2022 22:46 Ответить
Він тупий як валянок. Мав можливість поспілкуватися.
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26.01.2022 23:21 Ответить
Мой подзащитный родился... детство можно опустить, в то время Саша ещё не занимался коммерческим грабежом
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26.01.2022 23:26 Ответить
и правильно, его место за решеткой
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27.01.2022 00:08 Ответить
Де цей антиваксерун взяв мульон гривень на заставу?

Правильно. На расєї. Там таких ********** використовувати.
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27.01.2022 00:09 Ответить
Ох як накинулись. Антіваксером називають. Хіба він проти щоб ви ширнулись? Вакцинуйтесь на здоров" я і дітей своїх вакцинуйте. Він у вас шприц з рук не виривав? Ми вам не заважаємо. Не примушуйте і ви тих, хто не бажає отримати безкоштовно вмонтований ген шимпанзе чи зеленої макаки. Не примушуйте тих, хто не хоче стати піддослідним кроликом в медичному, медичний це сумнівне тлумачення, медичного обгрунтування немає, експерименті. Кайфуйте від того, що ви за наші, так за наші теж, бо ми теж платникі податків, отримали щось безкоштовне від держави, а ми, дурні, гроші заплатили за ваш кайф. Насолоджуйтесь
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27.01.2022 00:22 Ответить
мракобес плоскозмельщик, вали от сюда, не позорься)) За умного ты сойдешь только среди таких дебилоидов как ты сам, на канале Стахива)))
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27.01.2022 00:32 Ответить
андрюша, кто тебя заставляет вакцинироваться?

сиди дома, носи в магазине маску

береги себя
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27.01.2022 01:00 Ответить
Вы достали уже. Все больницы вами забиты. Как попадаете в больничку, сразу кислород требуете. Я бы вообще невакцинированных не лечил. Это ваше же дело.
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27.01.2022 09:20 Ответить
то есть не душевнобольной, а просто долбодятел.
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27.01.2022 03:12 Ответить
Значит надо скажать!
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27.01.2022 04:46 Ответить
вы его счета проверяйте по миру а не вминяемость))) там раша бабок море
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27.01.2022 06:26 Ответить
Изначально говорилось о финансировании паРашей. Так что проверяют - 100%. Вопрос, как ему 1млн на залог насобирали - происхождение этих средств тоже стоило бы проверить.
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27.01.2022 13:22 Ответить
увы, никто не проверяет, нашу власть такие мелочи не интересуют)))
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27.01.2022 13:31 Ответить
Років 10 йому дайте...
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27.01.2022 07:05 Ответить
КДБ-стька боротьба з інакомислячими через психіатрію відроджена в усій красі
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27.01.2022 08:14 Ответить
а ничего, что в Великобритании отменили вакцинацию и сертификаты? дай Бог, чтобы Стахив подал в суд на власти Украины и выиграл миллионов 100 долларов...
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27.01.2022 08:22 Ответить
А ничего что в Британии 76% вакцинированных, и в Украине тоже сказали, что отменять ограничения когда большинство населения вакцинируются? Твой брат Иисуса Стахив никакой суд не выиграет, потому что он тупоголовый псевдоюрист. Нарушая Конституцию требуя незаконно у судьи его удостоверение во время судебного заседания - так суды точно не выигрывают)))
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27.01.2022 11:06 Ответить
антиваксеры алярм ! вашего важдя паплюжат рептилоиды ! и земля то плоская
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27.01.2022 08:42 Ответить
Что с ним носятся, с этим ублюдком? Ясно, что это говно зарабатывает на своей деятельности. Остальное стадо искренне верят, что вакцины завезли марсиане и ходят на эти протесты. Ублюдка закрыть нахрен, стадо - на работы в ковидные отделения. Пусть утки выносят за пациентами на ИВЛ.
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27.01.2022 09:10 Ответить
Переглядали його відео репортажі. Ніде немає ні слова проти вакцинації бажаючих. Тому йому аж ніяк не підходить антивакцинатор. Він проти порушення прав і свобод наданих українцям КОНСТИТУЦІЄЮ і європейськими законами. Не треба наговорювати на людину і не треба творити насилля над тими хто проти прийняття експериментальних зразків вакцини.
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27.01.2022 10:28 Ответить
Вони не наговорюють, вони просто на роботі.
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27.01.2022 10:43 Ответить
А то, что его "репортажи" сняты не там, где он рассказывает вас не смущает? Искать больных ковидом в травматологии и выдавать это за отсутствие пациентов нормально? А показывать пустой крематорий через час после его закрытия нормально? А получение за эти ролики финансов из паРаши не смущает? А к призывам к несоблюдения законов тоже нормально относитесь?
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27.01.2022 13:30 Ответить
Тепер Срахів попав,видно що на росію працює
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30.09.2024 13:53 Ответить
 
 