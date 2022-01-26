Антивакцинатора Стахива признали вменяемым

Фото: Остап Стахів

Психиатрическая экспертиза признала, что один из лидеров движения антивакцинаторов Остап Стахив не страдает психическими заболеваниями и может отвечать за свои действия в суде.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Эксперты сочли Стахива полностью психически здоровым. Экспертиза была проведена в конце прошлого года, однако о ее результатах стало известно только сейчас.

Напомним, Остап Стахив 30 дней находился во Львовской областной психбольнице, его выпустили незадолго до Нового года.

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Остапа Стахива подозревают в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. 18 ноября суд арестовал Стахива до вынесения приговора, он впоследствии внес 998,8 тыс. грн и теперь может находиться на свободе, однако не может покинуть Украину.

По делу Остапа Стахива продолжается следствие, дело планируют передать в суд до конца марта. По инкриминируемым ему статьям Остапу Стахиву грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.