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Антивакцинатора Стахіва визнали осудним

остап,стахів
Фото: Остап Стахів

Психіатрична експертиза визнала, що один із лідерів руху антивакцинаторів Остап Стахів не страждає на психічні хвороби та може відповідати за свої дії в суді.

Про це повідомили у прокуратурі Львовської області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Zaxid.net.

Експерти визнали Стахіва повністю психічно здоровим. Експертизу було проведено наприкінці минулого року, проте про її результати стало відомо тільки зараз.

Нагадаємо, Остап Стахів 30 днів перебував у Львівській обласній психіатричній лікарні, його випустили незадовго до Нового року.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. 18 листопада суд заарештував Стахіва до винесення вироку, однак згодом він вніс 998,8 тис. грн і тепер може перебувати на волі, однак не може покинути Україну.

Також читайте: Лідер антивакцинаторів Стахів вийшов із лікарні після проходження психіатричної експертизи

У справі Остапа Стахіва ще триває слідство, справу планують передати до суду до кінця березня. За інкримінованими йому статтями Остапу Стахіву загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Автор: 

експертиза (218) психіатрія (92) Стахів Остап (18)


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Топ коментарі
+15
мракобес плоскозмельщик, вали от сюда, не позорься)) За умного ты сойдешь только среди таких дебилоидов как ты сам, на канале Стахива)))
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27.01.2022 00:32
+12
Немного хуже. Этот урод снимал сюжеты об отсутствии ковидных больных. Только снимал их почему-то не в ковидных отделениях, а в травматологии, к примеру. Ну и сюжет с крематорием через час после его закрытия тоже с его канала. А потом пытался организовать антипрививочные митинги во многих городах.
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26.01.2022 22:30
+11
А московська велика бойова одиниця,новінський гребе бабло в Україні і веде підривну діяльність.Але про нього не говорить змі.
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26.01.2022 22:25
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Ех ви , його Кеннеді підтримує.
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26.01.2022 22:16 Відповісти
з сусідньої палати
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26.01.2022 22:27 Відповісти
Я думаю, что он немного о другом. В США есть группа реальных сумасшедших - секта свидетелей мирового заговора. Там ситуация покруче нашей. Эти упоротые реально ждали воскрешения Кеннеди (я правда не знаю, какого из), который должен был явиться и поддержать Трампа.
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26.01.2022 22:45 Відповісти
Це прихована реклама важких наркотиків. Хоча, не дуже і прихована.
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26.01.2022 22:51 Відповісти
Вряд ли, чтобы Трампа. Кеннеди был демократом (насколько я помню), а Трамп - республиканец.
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26.01.2022 23:01 Відповісти
Т.е. то, что они реально ждали его пришествия, вас не смущает ? Там нет логики! Они реально верят в рептилоидов, чипы и прочий бред. Мелочи типа демократ-республиканец их не интересуют.
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26.01.2022 23:08 Відповісти
тобі вже вживили чіп, ти під владою рептилоїдів.
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27.01.2022 00:24 Відповісти
По сравнению с чипами, рептилоидами и вторым пришествием даже Кеннеди с Трампом слишком мелкие фигуры. Хотя, если предполагают второе пришествие Кеннеди, то главное у них явно смешалось со второстепенным. Я не психиатр, не знаю, как это называется.
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27.01.2022 13:21 Відповісти
Валерій,Трамп просто путінський прихвостень
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30.09.2024 13:51 Відповісти
Вряд ли много людей с этого форума в курсе движений в США по поводу Трампа, QAnon, второго пришествия Кеннеди и т.п.
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26.01.2022 22:41 Відповісти
імхо, кваліфікація якась у нього дурнувата, так він і справу виграє, потім на цьому ще хайп собі зробить. таке відчуття, що у нас слідчі і прокурору в КК тільки статтю про зраду змогли прочитати
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26.01.2022 22:44 Відповісти
Це не той довбодятел що ходив по магазинам без маски і бикував до продавців?
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26.01.2022 22:15 Відповісти
Цей бикував в лікарнях.
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26.01.2022 22:28 Відповісти
йому ********* треба було давати, так і строки схожі, і кваліфікація якось більше підходить
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26.01.2022 22:45 Відповісти
https://www.facebook.com/NADOZHA ось цей п@дар
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26.01.2022 22:29 Відповісти
Немного хуже. Этот урод снимал сюжеты об отсутствии ковидных больных. Только снимал их почему-то не в ковидных отделениях, а в травматологии, к примеру. Ну и сюжет с крематорием через час после его закрытия тоже с его канала. А потом пытался организовать антипрививочные митинги во многих городах.
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26.01.2022 22:30 Відповісти
https://barometr.info/archives/30044 а це замах на вбивство
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26.01.2022 22:33 Відповісти
А московська велика бойова одиниця,новінський гребе бабло в Україні і веде підривну діяльність.Але про нього не говорить змі.
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26.01.2022 22:25 Відповісти
Санітаром в інфекційне на 5 років,або в морг!
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26.01.2022 22:41 Відповісти
В морг і краще пацієнтом.
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26.01.2022 22:57 Відповісти
вибрав зе - тепер мусить страждати
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26.01.2022 22:46 Відповісти
Він тупий як валянок. Мав можливість поспілкуватися.
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26.01.2022 23:21 Відповісти
Мой подзащитный родился... детство можно опустить, в то время Саша ещё не занимался коммерческим грабежом
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26.01.2022 23:26 Відповісти
и правильно, его место за решеткой
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27.01.2022 00:08 Відповісти
Де цей антиваксерун взяв мульон гривень на заставу?

Правильно. На расєї. Там таких ********** використовувати.
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27.01.2022 00:09 Відповісти
Ох як накинулись. Антіваксером називають. Хіба він проти щоб ви ширнулись? Вакцинуйтесь на здоров" я і дітей своїх вакцинуйте. Він у вас шприц з рук не виривав? Ми вам не заважаємо. Не примушуйте і ви тих, хто не бажає отримати безкоштовно вмонтований ген шимпанзе чи зеленої макаки. Не примушуйте тих, хто не хоче стати піддослідним кроликом в медичному, медичний це сумнівне тлумачення, медичного обгрунтування немає, експерименті. Кайфуйте від того, що ви за наші, так за наші теж, бо ми теж платникі податків, отримали щось безкоштовне від держави, а ми, дурні, гроші заплатили за ваш кайф. Насолоджуйтесь
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27.01.2022 00:22 Відповісти
мракобес плоскозмельщик, вали от сюда, не позорься)) За умного ты сойдешь только среди таких дебилоидов как ты сам, на канале Стахива)))
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27.01.2022 00:32 Відповісти
андрюша, кто тебя заставляет вакцинироваться?

сиди дома, носи в магазине маску

береги себя
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27.01.2022 01:00 Відповісти
Вы достали уже. Все больницы вами забиты. Как попадаете в больничку, сразу кислород требуете. Я бы вообще невакцинированных не лечил. Это ваше же дело.
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27.01.2022 09:20 Відповісти
то есть не душевнобольной, а просто долбодятел.
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27.01.2022 03:12 Відповісти
Значит надо скажать!
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27.01.2022 04:46 Відповісти
вы его счета проверяйте по миру а не вминяемость))) там раша бабок море
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27.01.2022 06:26 Відповісти
Изначально говорилось о финансировании паРашей. Так что проверяют - 100%. Вопрос, как ему 1млн на залог насобирали - происхождение этих средств тоже стоило бы проверить.
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27.01.2022 13:22 Відповісти
увы, никто не проверяет, нашу власть такие мелочи не интересуют)))
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27.01.2022 13:31 Відповісти
Років 10 йому дайте...
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27.01.2022 07:05 Відповісти
КДБ-стька боротьба з інакомислячими через психіатрію відроджена в усій красі
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27.01.2022 08:14 Відповісти
а ничего, что в Великобритании отменили вакцинацию и сертификаты? дай Бог, чтобы Стахив подал в суд на власти Украины и выиграл миллионов 100 долларов...
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27.01.2022 08:22 Відповісти
А ничего что в Британии 76% вакцинированных, и в Украине тоже сказали, что отменять ограничения когда большинство населения вакцинируются? Твой брат Иисуса Стахив никакой суд не выиграет, потому что он тупоголовый псевдоюрист. Нарушая Конституцию требуя незаконно у судьи его удостоверение во время судебного заседания - так суды точно не выигрывают)))
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27.01.2022 11:06 Відповісти
антиваксеры алярм ! вашего важдя паплюжат рептилоиды ! и земля то плоская
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27.01.2022 08:42 Відповісти
Что с ним носятся, с этим ублюдком? Ясно, что это говно зарабатывает на своей деятельности. Остальное стадо искренне верят, что вакцины завезли марсиане и ходят на эти протесты. Ублюдка закрыть нахрен, стадо - на работы в ковидные отделения. Пусть утки выносят за пациентами на ИВЛ.
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27.01.2022 09:10 Відповісти
Переглядали його відео репортажі. Ніде немає ні слова проти вакцинації бажаючих. Тому йому аж ніяк не підходить антивакцинатор. Він проти порушення прав і свобод наданих українцям КОНСТИТУЦІЄЮ і європейськими законами. Не треба наговорювати на людину і не треба творити насилля над тими хто проти прийняття експериментальних зразків вакцини.
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27.01.2022 10:28 Відповісти
Вони не наговорюють, вони просто на роботі.
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27.01.2022 10:43 Відповісти
А то, что его "репортажи" сняты не там, где он рассказывает вас не смущает? Искать больных ковидом в травматологии и выдавать это за отсутствие пациентов нормально? А показывать пустой крематорий через час после его закрытия нормально? А получение за эти ролики финансов из паРаши не смущает? А к призывам к несоблюдения законов тоже нормально относитесь?
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27.01.2022 13:30 Відповісти
Тепер Срахів попав,видно що на росію працює
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30.09.2024 13:53 Відповісти
 
 