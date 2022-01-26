Антивакцинатора Стахіва визнали осудним

Фото: Остап Стахів

Психіатрична експертиза визнала, що один із лідерів руху антивакцинаторів Остап Стахів не страждає на психічні хвороби та може відповідати за свої дії в суді.

Про це повідомили у прокуратурі Львовської області, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Zaxid.net.

Експерти визнали Стахіва повністю психічно здоровим. Експертизу було проведено наприкінці минулого року, проте про її результати стало відомо тільки зараз.

Нагадаємо, Остап Стахів 30 днів перебував у Львівській обласній психіатричній лікарні, його випустили незадовго до Нового року.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади. 18 листопада суд заарештував Стахіва до винесення вироку, однак згодом він вніс 998,8 тис. грн і тепер може перебувати на волі, однак не може покинути Україну.

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У справі Остапа Стахіва ще триває слідство, справу планують передати до суду до кінця березня. За інкримінованими йому статтями Остапу Стахіву загрожує від 5 до 10 років тюрми.