РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10055 посетителей онлайн
Новости Война
2 610 15

Германия в случае агрессии РФ присоединится к санкциям, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Германия, несмотря на наличие в стране противоречивых политических позиций по поведению России, готова приобщиться к общим санкциям Запада против РФ.

Об этом он заявил в среду во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Одним из результатов беспрецедентной координации и консультаций (с союзниками в Европе. – Ред.), насколько я вижу, является мощная солидарность по поводу последствий, которые обрушатся на Россию, если она возобновит агрессию против Украины. И это по всем направлениям. Это включает и Германию", – отметил глава Госдепартамента США.

Он напомнил, что на прошлой неделе посещал с визитом Берлин, где встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и главой МИД Анналеной Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это капля в море", - Андрей Мельник прокомментировал заявление Германии о готовности помочь Украине

"Я абсолютно уверен в немецкой солидарности, в том, что они вместе с нами и другими союзниками и партнерами будут противостоять новой российской агрессии против Украины", — подчеркнул Блинкен.

Автор: 

Германия (7043) россия (96057) санкции (11433) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Не будут покупать лапти.
показать весь комментарий
27.01.2022 06:35
+2
Білорусизація Німеччини пройшла набагато рашіше, ніж в Білорусії.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:20
+2
После разбитой хлам морды за две мировые войны немцы стали, ну очень миролюбивой нацией и почти подружились с российским агрессором. Фрицы, вспомните, как раньше назывался г. Калининград и чьи земли назывались Восточной Пруссией! Которая сейчас Калининградской областью РФ является! Это ваши земли!
показать весь комментарий
27.01.2022 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо буде бійка, як на рингу вони стоятимуть, як рефері?
показать весь комментарий
27.01.2022 01:34 Ответить
А чего ж тогда немчура об этом ни гу гу. Главное , что бы немцы не кинули Штаты как они обычно делают в последнее время. Увы кацапское бабло куда дороже . Самое смешное в этом , что Штатам которые их из руин сделали одной из самых богатых стран мира они чего то благодпрочи забывают кидать , а кацапов при этом все время в жопу целуют , считая что ГДР и ФРГ объединила Россия , а не СССР.
показать весь комментарий
27.01.2022 03:17 Ответить
Не будут покупать лапти.
показать весь комментарий
27.01.2022 06:35 Ответить
Типа того. Накажут как ребенка а-ля "сегодня без сладкого"
показать весь комментарий
27.01.2022 09:29 Ответить
Білорусизація Німеччини пройшла набагато рашіше, ніж в Білорусії.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:20 Ответить
Эта любовь Германия + Расея тянется еще со времен Расейской Империи. Так что неизвестно толи это Германия рашифицировалась, толи Рашка ониметчилась
показать весь комментарий
27.01.2022 09:32 Ответить
"Німецька порноактриса" буде "працювати" тільки на свій інтерес.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:52 Ответить
После разбитой хлам морды за две мировые войны немцы стали, ну очень миролюбивой нацией и почти подружились с российским агрессором. Фрицы, вспомните, как раньше назывался г. Калининград и чьи земли назывались Восточной Пруссией! Которая сейчас Калининградской областью РФ является! Это ваши земли!
показать весь комментарий
27.01.2022 09:08 Ответить
Тогда стоит вспомнить и про территории отошедшие другим странам. Про них не нужно забывать.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:02 Ответить
может немчуры сами скажут?)
показать весь комментарий
27.01.2022 09:44 Ответить
Такие друзья хуже врагов.
показать весь комментарий
27.01.2022 09:48 Ответить
Ніт,думаю що Германія після нападу та окупації України прийме найактивнішу участь щоб відрозподілити для себе найбільший шмат із країн сусідніх із Україною Польші,Словакії,Ромунії та прибалтійських країн як найкращий союзник *****.
Венгрію не згадую,так як і все там ясно,адже Австрія теж основний акціонер СП-2 і свою долю вже має.
показать весь комментарий
27.01.2022 09:49 Ответить
P.S.Ось чому Венгрію в останій час нечувати,вони очікують обєднання із Австрією.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:01 Ответить
Ага, треть всей нефти и 50% газа Германия получает из Россиси. Они вдруг возьмут и откажутся
Только неизвестные хулиганы могут отключить германцев от нефти и газа. И таким образом подключить к санкциям
показать весь комментарий
27.01.2022 09:54 Ответить
Меня только возмущаєт.Ведь правительство Украины то знало об последствиях для Украины еще при запуске СП-1 но и пальцем об палец не ударило чтобы заполнить газотранспортную систему страны украинским газом,а ведь от-то в Украине есть,есть и в достаточном количестве даже на законсервированых и уже готовых скважинах.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:05 Ответить
 
 