Германия в случае агрессии РФ присоединится к санкциям, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Германия, несмотря на наличие в стране противоречивых политических позиций по поведению России, готова приобщиться к общим санкциям Запада против РФ.

Об этом он заявил в среду во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Одним из результатов беспрецедентной координации и консультаций (с союзниками в Европе. – Ред.), насколько я вижу, является мощная солидарность по поводу последствий, которые обрушатся на Россию, если она возобновит агрессию против Украины. И это по всем направлениям. Это включает и Германию", – отметил глава Госдепартамента США.

Он напомнил, что на прошлой неделе посещал с визитом Берлин, где встречался с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и главой МИД Анналеной Бербок.

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"Я абсолютно уверен в немецкой солидарности, в том, что они вместе с нами и другими союзниками и партнерами будут противостоять новой российской агрессии против Украины", — подчеркнул Блинкен.