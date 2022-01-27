Німеччина в разі агресії РФ долучиться до санкцій, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Німеччина, попри наявність у країні суперечливих політичних позицій щодо поведінки Росії, готова долучитися до спільних санкцій Заходу проти РФ.

Про це він заявив у середу під час пресконференції у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Одним із результатів безпрецедентної координації та консультацій (із союзниками в Європі. — Ред.), наскільки я бачу, є потужна солідарність щодо наслідків, які обрушаться на Росію, якщо вона поновить агресію проти України. І це по всіх напрямках. Це включає й Німеччину", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він нагадав, що минулого тижня відвідував з візитом Берлін, де зустрічався з канцлером ФРН Олафом Шольцом та главою МЗС Анналеною Бербок.

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"Я абсолютно впевнений у німецькій солідарності, у тому, що вони разом з нами та іншими союзниками й партнерами протистоятимуть новій російській агресії проти України",- наголосив Блінкен.