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Німеччина в разі агресії РФ долучиться до санкцій, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Німеччина, попри наявність у країні суперечливих політичних позицій щодо поведінки Росії, готова долучитися до спільних санкцій Заходу проти РФ.

Про це він заявив у середу під час пресконференції у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Одним із результатів безпрецедентної координації та консультацій (із союзниками в Європі. — Ред.), наскільки я бачу, є потужна солідарність щодо наслідків, які обрушаться на Росію, якщо вона поновить агресію проти України. І це по всіх напрямках. Це включає й Німеччину", - зауважив глава Держдепартаменту США.

Він нагадав, що минулого тижня відвідував з візитом Берлін, де зустрічався з канцлером ФРН Олафом Шольцом та главою МЗС Анналеною Бербок.

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"Я абсолютно впевнений у німецькій солідарності, у тому, що вони разом з нами та іншими союзниками й партнерами протистоятимуть новій російській агресії проти України",- наголосив Блінкен.

Автор: 

Німеччина (7449) росія (65883) санкції (12050) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+2
Не будут покупать лапти.
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27.01.2022 06:35
+2
Білорусизація Німеччини пройшла набагато рашіше, ніж в Білорусії.
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27.01.2022 07:20
+2
После разбитой хлам морды за две мировые войны немцы стали, ну очень миролюбивой нацией и почти подружились с российским агрессором. Фрицы, вспомните, как раньше назывался г. Калининград и чьи земли назывались Восточной Пруссией! Которая сейчас Калининградской областью РФ является! Это ваши земли!
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27.01.2022 09:08
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Якщо буде бійка, як на рингу вони стоятимуть, як рефері?
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27.01.2022 01:34 Відповісти
А чего ж тогда немчура об этом ни гу гу. Главное , что бы немцы не кинули Штаты как они обычно делают в последнее время. Увы кацапское бабло куда дороже . Самое смешное в этом , что Штатам которые их из руин сделали одной из самых богатых стран мира они чего то благодпрочи забывают кидать , а кацапов при этом все время в жопу целуют , считая что ГДР и ФРГ объединила Россия , а не СССР.
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27.01.2022 03:17 Відповісти
Не будут покупать лапти.
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27.01.2022 06:35 Відповісти
Типа того. Накажут как ребенка а-ля "сегодня без сладкого"
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27.01.2022 09:29 Відповісти
Білорусизація Німеччини пройшла набагато рашіше, ніж в Білорусії.
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27.01.2022 07:20 Відповісти
Эта любовь Германия + Расея тянется еще со времен Расейской Империи. Так что неизвестно толи это Германия рашифицировалась, толи Рашка ониметчилась
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27.01.2022 09:32 Відповісти
"Німецька порноактриса" буде "працювати" тільки на свій інтерес.
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27.01.2022 07:52 Відповісти
После разбитой хлам морды за две мировые войны немцы стали, ну очень миролюбивой нацией и почти подружились с российским агрессором. Фрицы, вспомните, как раньше назывался г. Калининград и чьи земли назывались Восточной Пруссией! Которая сейчас Калининградской областью РФ является! Это ваши земли!
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27.01.2022 09:08 Відповісти
Тогда стоит вспомнить и про территории отошедшие другим странам. Про них не нужно забывать.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
может немчуры сами скажут?)
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27.01.2022 09:44 Відповісти
Такие друзья хуже врагов.
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27.01.2022 09:48 Відповісти
Ніт,думаю що Германія після нападу та окупації України прийме найактивнішу участь щоб відрозподілити для себе найбільший шмат із країн сусідніх із Україною Польші,Словакії,Ромунії та прибалтійських країн як найкращий союзник *****.
Венгрію не згадую,так як і все там ясно,адже Австрія теж основний акціонер СП-2 і свою долю вже має.
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27.01.2022 09:49 Відповісти
P.S.Ось чому Венгрію в останій час нечувати,вони очікують обєднання із Австрією.
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Ага, треть всей нефти и 50% газа Германия получает из Россиси. Они вдруг возьмут и откажутся
Только неизвестные хулиганы могут отключить германцев от нефти и газа. И таким образом подключить к санкциям
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27.01.2022 09:54 Відповісти
Меня только возмущаєт.Ведь правительство Украины то знало об последствиях для Украины еще при запуске СП-1 но и пальцем об палец не ударило чтобы заполнить газотранспортную систему страны украинским газом,а ведь от-то в Украине есть,есть и в достаточном количестве даже на законсервированых и уже готовых скважинах.
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27.01.2022 10:05 Відповісти
 
 