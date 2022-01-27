СNN обозначил Харьков как российский город. СКРИНШОТ

На американском телеканале СNN вышел сюжет, в титрах которого Харьков случайно подписали как российский город.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".

Сюжет был обнародован в эфире программы журналистки Кристиан Аманпур.

Программу с этим сюжетом транслировали сразу два канала – CNN и PBS, а кадры с титром "Харьков, Россия" были только в сюжете CNN. Канал PBS опубликовал сюжет без титра.

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Скандальный скриншот начали распространять в социальных сетях утром 26 января, отмечает "Бабель". Издание "Петр и Мазепа" предположило, что скриншоты могут быть фейковыми. Но "Бабель" утверждает, что получил доступ к оригинальному сюжету и убедился: в нем действительно был титр "Харьков, Россия".