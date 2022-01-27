РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7947 посетителей онлайн
Новости
23 868 70

СNN обозначил Харьков как российский город. СКРИНШОТ

На американском телеканале СNN вышел сюжет, в титрах которого Харьков случайно подписали как российский город.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Бабель".

Сюжет был обнародован в эфире программы журналистки Кристиан Аманпур.

Программу с этим сюжетом транслировали сразу два канала – CNN и PBS, а кадры с титром "Харьков, Россия" были только в сюжете CNN. Канал PBS опубликовал сюжет без титра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский

Скандальный скриншот начали распространять в социальных сетях утром 26 января, отмечает "Бабель". Издание "Петр и Мазепа" предположило, что скриншоты могут быть фейковыми. Но "Бабель" утверждает, что получил доступ к оригинальному сюжету и убедился: в нем действительно был титр "Харьков, Россия".

СNN обозначил Харьков как российский город 01

Автор: 

ошибки (88) Харьков (7549) CNN (117) телевидение (900)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
показать весь комментарий
27.01.2022 05:39
+24
А теперь надо задуматься .... и думаю что

.
..... надо больше оружия направить в тер оборону Харькова ... ибо выглядит как слив..
показать весь комментарий
27.01.2022 01:57
+23
В жизни не бывает случайностей . Надо выгонять из CNN проплаченных хремлем журналистов . Стадион - так стадион . Война - так война . До полного развала кацапии
показать весь комментарий
27.01.2022 02:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А теперь надо задуматься .... и думаю что

.
..... надо больше оружия направить в тер оборону Харькова ... ибо выглядит как слив..
показать весь комментарий
27.01.2022 01:57 Ответить
Не варто у звичайних для іноземців справах вбачати злий рок. Поборемо любу перешкоду, вірте у себе і свій народ
показать весь комментарий
27.01.2022 05:04 Ответить
я верю в ракетный щит, но лучше бы эта вера основывалась на фактах.
показать весь комментарий
27.01.2022 10:06 Ответить
надо зеле подсрачников надавать за язык
показать весь комментарий
27.01.2022 05:49 Ответить
Писюанист говорит то, за что ему оплачено.
ФСБ-кам надавай подсрачников за тексты для озвучки.
показать весь комментарий
27.01.2022 06:44 Ответить
https://internetua.com/video-de-telekanal-cnn-poznacsiv-harkiv-rosiiskim-mistom-viyavilosya-feikom Відео, де телеканал CNN позначив Харків російським містом, виявилося фейком
показать весь комментарий
27.01.2022 10:59 Ответить
Може у когось і є такі вологі мрії. Але там тільки місцевий ультрас своєю пісенькою кацапів під шконку загнав в 2014.
показать весь комментарий
27.01.2022 01:58 Ответить
можe бути так що украiнську нe знають а росйську знають i запити набирають в гуглi на узьком i iм видає узкiє сайти. я що на них i так ясно. можливо кацапи гугл так настроiли що при запит з США видає росйськi сайти. яндк в Украiнi як чума.
показать весь комментарий
27.01.2022 08:14 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 01:58 Ответить
Та "Бабель", то проросійська інформаційна консерва)
показать весь комментарий
27.01.2022 02:04 Ответить
То все благодаря Зеленскому - это он анонсировал, что Харьков перейдет Рашке. И смысл СНН не верить пре*изденту
показать весь комментарий
27.01.2022 09:28 Ответить
Разоблачено уже как хакерский взлом из РФ.
показать весь комментарий
27.01.2022 02:04 Ответить
оговорка по фрейду
показать весь комментарий
27.01.2022 09:00 Ответить
CNN = fake news
показать весь комментарий
27.01.2022 02:06 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1855062881550271&set=a.133789710344272&__cft__[0]=AZVQ8FH-rBbJBhNx3OVVYU2SLqOOVRJ0f_nAT1oL9EzVEDzZ-pDIzijuhpPA-HSrGCw26AfeKNJ6GXI8CehJwWiRcoRuO-Kx456REYxI2KnEy_pqchccHPyCkSpuxKtdZMdykSRwjwQsfG0q4knw3b09LWO84i1uOoSSRXxmwqoTeQ&__tn__=EH-y-R https://www.facebook.com/photo/
показать весь комментарий
27.01.2022 02:07 Ответить
В жизни не бывает случайностей . Надо выгонять из CNN проплаченных хремлем журналистов . Стадион - так стадион . Война - так война . До полного развала кацапии
показать весь комментарий
27.01.2022 02:13 Ответить
Колаборанта-Писюаниста нужно выгнать в первую очередь.
показать весь комментарий
27.01.2022 06:45 Ответить
Ось так їли в Харкові до Голодомору - і до Першої світової війни: хоч війна вже десь там і точиться, але на поставки продуктів до модної харківської ресторації (назву якої вже в наш час рейдернув один з отців міста) це ще не впливає, - це ще триває "Бель-Епок", це її стиль, досконало витриманий тут в усьому, до дизайну шрифтів і "драгоманівського" правопису включно.

показать весь комментарий
27.01.2022 11:31 Ответить
...І "осятровина" була ще, напевно ж, своя, дніпровська (це ж іще - до Дніпрогесу, до Каховського моря, до великої екологічної катастрофи дніпровських плавнів і цілого Півдня...)

І євреї в друкарні на Рибній були ще свої, українські (в 1930-ті їх викошували спершу "за український буржуазний" націоналізм, черга на "єврейський" - для тих, хто пережив Шоа, - настала пізніше)...

І так можна розбирати піксель за пікселем, відновлюючи знищену картину: яка мила могла б бути країна, якби в 1918-му вистояла...

"Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас "заграница". Чистить надо быстро..." (Из письма В.И. Ленина - И.В. Сталину 16.07.1922 г.)

Ну от і зачистили - настільки, що сьогодні вже й харків'яни, яким весь вік товкмачать, ніби "Харьков всегда был русским городом", з подивом дивляться на українське меню 1913 року (а там на звороті ще й олівцем писано чернетку заяви на вступ до Українського літературно-етнографічного товариства ім. Квітки-Основ'яненка - харківського міського аналога "Просвіти"!): це що, у нас? В Харкові? А де це таке було?

В "загранице". В Україні, цебто, - доки її не "зачистили".
https://gazeta.ua/blog/56462/so-yili-u-modnij-harkivskij-restoraciyi-u-1913-roci
показать весь комментарий
27.01.2022 11:32 Ответить
Я бы им в CNN в ответ отправил репортаж про New York, Ukraine

показать весь комментарий
27.01.2022 02:13 Ответить
таймс-сквер
показать весь комментарий
27.01.2022 02:29 Ответить

https://www.nylitfest.com/
показать весь комментарий
27.01.2022 02:44 Ответить
bingo
показать весь комментарий
27.01.2022 03:07 Ответить
И гопака сплясать ещё - и сразу агрессор фсё поймёт и не будет агрессивничать.
показать весь комментарий
27.01.2022 06:46 Ответить
Сплетніца публіковала цей фейк ще 25-го ввечері, Бабель приєднався до раштської недолугої фабрикації 26-го, а Цензор - 27-го. Якось не солідно))
показать весь комментарий
27.01.2022 02:39 Ответить
"Скованные одной цепью, связанные одной целью"
показать весь комментарий
27.01.2022 03:13 Ответить
Росія розгортає додаткові частини РЕБ на кордоні з Україною
Російська армія посилює можливості радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною шляхом розгортання нових частин і комплексів РЕБ на території прикордонних областей.
новий батальйон РЕБ буде розгорнутий у Білгородской області. На против Харькова.

https://www.ukrmilitary.com/2022/01/new-ew-unit.html

показать весь комментарий
27.01.2022 02:43 Ответить
Дость скиглити. ПаРаша розгортає на своєму східному кордоні, який тепер уже кордон по-факту з НАТО війська. При сересере війська проти НАТО були в Україні
показать весь комментарий
27.01.2022 09:05 Ответить
CNN стал знаменит своими фейками еще во времена Трампа.
показать весь комментарий
27.01.2022 02:47 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/amerikanskij-telekanal-cnn-otdal-harkov-rossii-i-popal-v-skandal-video.htm?_ga=2.256586763.1875119822.1643245323-845132343.1614881026&_gl=1*qzlahf*_ga*ODQ1MTMyMzQzLjE2MTQ4ODEwMjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzI0NTMxMy4yOTQuMS4xNjQzMjQ1NTg3LjA. Это раисиянской фейк, не разгоняйте
показать весь комментарий
27.01.2022 03:10 Ответить
Мабуть і "фейк", але , якщо хтось зі ЗМІ, опублікує офіційно - НьюЙорк, Вашингтон (Росія), то яка буде реакція?!
показать весь комментарий
27.01.2022 03:32 Ответить
Почекаємо що скаже СNN з цього приводу.
показать весь комментарий
27.01.2022 04:45 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 05:39 Ответить
Ну поки що тільки російськомовно -ватошне і в очікуванні братів - словян!
показать весь комментарий
27.01.2022 06:18 Ответить
Нелох всё знает наперед, найвелычнишый лидор у всесвити
показать весь комментарий
27.01.2022 06:36 Ответить
CNN дуже часто поширює фейки та перекручує факти . Я б не вважав цю помийку каналом новин . Місяць тому вони поширювали фейки про ситуацію з "біженцями" на польсько-білоруському кордоні .CNN - звичайна теле-помийка , що вигадує сенсації та продукує фейки , щоб збільшити вартість хвилини реклами на каналі .
показать весь комментарий
27.01.2022 07:00 Ответить
Треба знати, що CNN головне ЗМІ демократичної партії.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:01 Ответить
Добре, що CNN не подасть в суд на Цензор.нет за брехню. Уважніше перевіряйте свої джерела.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:44 Ответить
Да добрая часть людей запада не знает толком даже на каком континенте Украина находится, что тут удивляться !?
показать весь комментарий
27.01.2022 07:45 Ответить
Голобородька про Харьков типа пошутил,результат на лице...
показать весь комментарий
27.01.2022 07:54 Ответить
Что за сюжет надо было таки сказать.
показать весь комментарий
27.01.2022 07:59 Ответить
Так Володя після чергової доріжки це місто вже віддів, то звідки тим журналістам знати, що то був жарт чи правда? Тут свої таке пишуть, що на голову не налазить. Що ніби тут США воює з росією і Китаєм і пишуть не хто -небудь, а полковники бувшої міліції, які бредят за високі кацапські пенсії. Але чомусь над Кримом і окупованими територіями Донецька і Луганська російські прапори, російські солдати і зброя і ні одного американця.
показать весь комментарий
27.01.2022 08:21 Ответить
Taк вроде Зеленский давеча намекал что Харьков сдаст, не ?
показать весь комментарий
27.01.2022 08:25 Ответить
нуну... Тепер маємо право видати сюжет з підписом Лос-Анжелес.Мексика
показать весь комментарий
27.01.2022 08:26 Ответить
Не може це бути росіянським фейком - зверніть увагу,написння назви міста українською транскрипцією -ХаркІв.
показать весь комментарий
27.01.2022 08:37 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 08:44 Ответить
В головах 90% американцев мы до сих пор одна страна!
показать весь комментарий
27.01.2022 08:46 Ответить
Это фейк, с которым ещё вчера разобрались...там ещё была карта,что у нас столица Улан Батор ...
показать весь комментарий
27.01.2022 09:21 Ответить
А зачем "Цензор" распространяет кацапские фейки?
показать весь комментарий
27.01.2022 09:34 Ответить
Зачем вы зекрысе не зашили пасть,чтоб он не придумывал кацапам фейки?
показать весь комментарий
27.01.2022 10:24 Ответить
Ты на вопрос ответишь?
показать весь комментарий
27.01.2022 10:27 Ответить
Мой вопрос главнее,т к ошибиться раз может каждый,а с твоей зекрысы уже во всю популярнейшие американские комики ржут -такое оно трусливое тупое чмо
показать весь комментарий
27.01.2022 11:11 Ответить
то цензор вже поширює москальську брехню? на титрубі снн каналу є відео, де чітко видно, що там НЕ ХАРКІВ написано, а 'воронежський регіон'. одним словом москалі знову ******** вороніж
показать весь комментарий
27.01.2022 09:10 Ответить
А вы думали,что "УК РФ",вместо "УК Украины" на Цензоре чисто случайно писали?
показать весь комментарий
27.01.2022 09:33 Ответить
Ну так ещё вчера разоблачили кацапский фейк...а зекрысе давно надо рот зашить
показать весь комментарий
27.01.2022 09:19 Ответить
... зашить рот и провести лоботомию.
показать весь комментарий
27.01.2022 09:45 Ответить
Совпадение - не думаю. Кроты ы CNN
показать весь комментарий
27.01.2022 09:53 Ответить
Уверен, зЕлох обдолбанный, интервью CNN дал...
показать весь комментарий
27.01.2022 11:11 Ответить
 
 