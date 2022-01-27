СNN позначив Харків як російське місто. СКРИНШОТ

На американському телеканалі СNN вийшов сюжет, у титрах якого Харків випадково підписали як російське місто.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Бабель".

Сюжет оприлюднили в ефірі програми журналістки Крістіан Аманпур.

Програму з цим сюжетом транслювали одразу два канали — CNN та PBS, а кадри з титром "Харків, Росія" були тільки у сюжеті CNN. Канал PBS опублікував сюжет без титру.

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Скандальний скриншот почали поширювати у соціальних мережах вранці 26 січня, зазначає "Бабель". Видання "Петр и Мазепа" припустило, що скриншоти можуть бути фейковими. Але "Бабель" твердить, що отримав доступ до оригінального сюжету й переконався: в ньому дійсно був титр "Харків, Росія".