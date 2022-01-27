СNN позначив Харків як російське місто. СКРИНШОТ
На американському телеканалі СNN вийшов сюжет, у титрах якого Харків випадково підписали як російське місто.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Бабель".
Сюжет оприлюднили в ефірі програми журналістки Крістіан Аманпур.
Програму з цим сюжетом транслювали одразу два канали — CNN та PBS, а кадри з титром "Харків, Росія" були тільки у сюжеті CNN. Канал PBS опублікував сюжет без титру.
Скандальний скриншот почали поширювати у соціальних мережах вранці 26 січня, зазначає "Бабель". Видання "Петр и Мазепа" припустило, що скриншоти можуть бути фейковими. Але "Бабель" твердить, що отримав доступ до оригінального сюжету й переконався: в ньому дійсно був титр "Харків, Росія".
Топ коментарі
+30 fresh guacamole
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+24 kelman muksat
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+23 Sophia-Maria Duglass
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..... надо больше оружия направить в тер оборону Харькова ... ибо выглядит как слив..
ФСБ-кам надавай подсрачников за тексты для озвучки.
І євреї в друкарні на Рибній були ще свої, українські (в 1930-ті їх викошували спершу "за український буржуазний" націоналізм, черга на "єврейський" - для тих, хто пережив Шоа, - настала пізніше)...
І так можна розбирати піксель за пікселем, відновлюючи знищену картину: яка мила могла б бути країна, якби в 1918-му вистояла...
"Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас "заграница". Чистить надо быстро..." (Из письма В.И. Ленина - И.В. Сталину 16.07.1922 г.)
Ну от і зачистили - настільки, що сьогодні вже й харків'яни, яким весь вік товкмачать, ніби "Харьков всегда был русским городом", з подивом дивляться на українське меню 1913 року (а там на звороті ще й олівцем писано чернетку заяви на вступ до Українського літературно-етнографічного товариства ім. Квітки-Основ'яненка - харківського міського аналога "Просвіти"!): це що, у нас? В Харкові? А де це таке було?
В "загранице". В Україні, цебто, - доки її не "зачистили".
https://gazeta.ua/blog/56462/so-yili-u-modnij-harkivskij-restoraciyi-u-1913-roci
https://www.nylitfest.com/
Російська армія посилює можливості радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною шляхом розгортання нових частин і комплексів РЕБ на території прикордонних областей.
новий батальйон РЕБ буде розгорнутий у Білгородской області. На против Харькова.
https://www.ukrmilitary.com/2022/01/new-ew-unit.html