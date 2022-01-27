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СNN позначив Харків як російське місто. СКРИНШОТ

На американському телеканалі СNN вийшов сюжет, у титрах якого Харків випадково підписали як російське місто.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Бабель".

Сюжет оприлюднили в ефірі програми журналістки Крістіан Аманпур.

Програму з цим сюжетом транслювали одразу два канали — CNN та PBS, а кадри з титром "Харків, Росія" були тільки у сюжеті CNN. Канал PBS опублікував сюжет без титру.

Читайте: Харків не буде ніколи окупованим! Це наше місто з нашими крутими людьми! - Зеленський

Скандальний скриншот почали поширювати у соціальних мережах вранці 26 січня, зазначає "Бабель". Видання "Петр и Мазепа" припустило, що скриншоти можуть бути фейковими. Але "Бабель" твердить, що отримав доступ до оригінального сюжету й переконався: в ньому дійсно був титр "Харків, Росія".

СNN позначив Харків як російське місто 01

Автор: 

помилки (36) Харків (5665) CNN (119) телебачення (1174)


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Топ коментарі
+30
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27.01.2022 05:39
+24
А теперь надо задуматься .... и думаю что

.
..... надо больше оружия направить в тер оборону Харькова ... ибо выглядит как слив..
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27.01.2022 01:57
+23
В жизни не бывает случайностей . Надо выгонять из CNN проплаченных хремлем журналистов . Стадион - так стадион . Война - так война . До полного развала кацапии
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27.01.2022 02:13
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А теперь надо задуматься .... и думаю что

.
..... надо больше оружия направить в тер оборону Харькова ... ибо выглядит как слив..
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27.01.2022 01:57 Відповісти
Не варто у звичайних для іноземців справах вбачати злий рок. Поборемо любу перешкоду, вірте у себе і свій народ
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27.01.2022 05:04 Відповісти
я верю в ракетный щит, но лучше бы эта вера основывалась на фактах.
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27.01.2022 10:06 Відповісти
надо зеле подсрачников надавать за язык
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27.01.2022 05:49 Відповісти
Писюанист говорит то, за что ему оплачено.
ФСБ-кам надавай подсрачников за тексты для озвучки.
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27.01.2022 06:44 Відповісти
https://internetua.com/video-de-telekanal-cnn-poznacsiv-harkiv-rosiiskim-mistom-viyavilosya-feikom Відео, де телеканал CNN позначив Харків російським містом, виявилося фейком
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27.01.2022 10:59 Відповісти
Може у когось і є такі вологі мрії. Але там тільки місцевий ультрас своєю пісенькою кацапів під шконку загнав в 2014.
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27.01.2022 01:58 Відповісти
можe бути так що украiнську нe знають а росйську знають i запити набирають в гуглi на узьком i iм видає узкiє сайти. я що на них i так ясно. можливо кацапи гугл так настроiли що при запит з США видає росйськi сайти. яндк в Украiнi як чума.
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27.01.2022 08:14 Відповісти
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27.01.2022 01:58 Відповісти
Та "Бабель", то проросійська інформаційна консерва)
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27.01.2022 02:04 Відповісти
То все благодаря Зеленскому - это он анонсировал, что Харьков перейдет Рашке. И смысл СНН не верить пре*изденту
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27.01.2022 09:28 Відповісти
Разоблачено уже как хакерский взлом из РФ.
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27.01.2022 02:04 Відповісти
оговорка по фрейду
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27.01.2022 09:00 Відповісти
CNN = fake news
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27.01.2022 02:06 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1855062881550271&set=a.133789710344272&__cft__[0]=AZVQ8FH-rBbJBhNx3OVVYU2SLqOOVRJ0f_nAT1oL9EzVEDzZ-pDIzijuhpPA-HSrGCw26AfeKNJ6GXI8CehJwWiRcoRuO-Kx456REYxI2KnEy_pqchccHPyCkSpuxKtdZMdykSRwjwQsfG0q4knw3b09LWO84i1uOoSSRXxmwqoTeQ&__tn__=EH-y-R https://www.facebook.com/photo/
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27.01.2022 02:07 Відповісти
В жизни не бывает случайностей . Надо выгонять из CNN проплаченных хремлем журналистов . Стадион - так стадион . Война - так война . До полного развала кацапии
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27.01.2022 02:13 Відповісти
Колаборанта-Писюаниста нужно выгнать в первую очередь.
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27.01.2022 06:45 Відповісти
Ось так їли в Харкові до Голодомору - і до Першої світової війни: хоч війна вже десь там і точиться, але на поставки продуктів до модної харківської ресторації (назву якої вже в наш час рейдернув один з отців міста) це ще не впливає, - це ще триває "Бель-Епок", це її стиль, досконало витриманий тут в усьому, до дизайну шрифтів і "драгоманівського" правопису включно.

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27.01.2022 11:31 Відповісти
...І "осятровина" була ще, напевно ж, своя, дніпровська (це ж іще - до Дніпрогесу, до Каховського моря, до великої екологічної катастрофи дніпровських плавнів і цілого Півдня...)

І євреї в друкарні на Рибній були ще свої, українські (в 1930-ті їх викошували спершу "за український буржуазний" націоналізм, черга на "єврейський" - для тих, хто пережив Шоа, - настала пізніше)...

І так можна розбирати піксель за пікселем, відновлюючи знищену картину: яка мила могла б бути країна, якби в 1918-му вистояла...

"Харьков обшарить, мы его не знаем, это для нас "заграница". Чистить надо быстро..." (Из письма В.И. Ленина - И.В. Сталину 16.07.1922 г.)

Ну от і зачистили - настільки, що сьогодні вже й харків'яни, яким весь вік товкмачать, ніби "Харьков всегда был русским городом", з подивом дивляться на українське меню 1913 року (а там на звороті ще й олівцем писано чернетку заяви на вступ до Українського літературно-етнографічного товариства ім. Квітки-Основ'яненка - харківського міського аналога "Просвіти"!): це що, у нас? В Харкові? А де це таке було?

В "загранице". В Україні, цебто, - доки її не "зачистили".
https://gazeta.ua/blog/56462/so-yili-u-modnij-harkivskij-restoraciyi-u-1913-roci
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27.01.2022 11:32 Відповісти
Я бы им в CNN в ответ отправил репортаж про New York, Ukraine

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27.01.2022 02:13 Відповісти
таймс-сквер
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27.01.2022 02:29 Відповісти

https://www.nylitfest.com/
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27.01.2022 02:44 Відповісти
bingo
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27.01.2022 03:07 Відповісти
И гопака сплясать ещё - и сразу агрессор фсё поймёт и не будет агрессивничать.
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27.01.2022 06:46 Відповісти
Сплетніца публіковала цей фейк ще 25-го ввечері, Бабель приєднався до раштської недолугої фабрикації 26-го, а Цензор - 27-го. Якось не солідно))
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27.01.2022 02:39 Відповісти
"Скованные одной цепью, связанные одной целью"
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27.01.2022 03:13 Відповісти
Росія розгортає додаткові частини РЕБ на кордоні з Україною
Російська армія посилює можливості радіоелектронної боротьби на кордоні з Україною шляхом розгортання нових частин і комплексів РЕБ на території прикордонних областей.
новий батальйон РЕБ буде розгорнутий у Білгородской області. На против Харькова.

https://www.ukrmilitary.com/2022/01/new-ew-unit.html

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27.01.2022 02:43 Відповісти
Дость скиглити. ПаРаша розгортає на своєму східному кордоні, який тепер уже кордон по-факту з НАТО війська. При сересере війська проти НАТО були в Україні
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27.01.2022 09:05 Відповісти
CNN стал знаменит своими фейками еще во времена Трампа.
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27.01.2022 02:47 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/politics/amerikanskij-telekanal-cnn-otdal-harkov-rossii-i-popal-v-skandal-video.htm?_ga=2.256586763.1875119822.1643245323-845132343.1614881026&_gl=1*qzlahf*_ga*ODQ1MTMyMzQzLjE2MTQ4ODEwMjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzI0NTMxMy4yOTQuMS4xNjQzMjQ1NTg3LjA. Это раисиянской фейк, не разгоняйте
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27.01.2022 03:10 Відповісти
Мабуть і "фейк", але , якщо хтось зі ЗМІ, опублікує офіційно - НьюЙорк, Вашингтон (Росія), то яка буде реакція?!
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27.01.2022 03:32 Відповісти
Почекаємо що скаже СNN з цього приводу.
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27.01.2022 04:45 Відповісти
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27.01.2022 05:39 Відповісти
Ну поки що тільки російськомовно -ватошне і в очікуванні братів - словян!
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27.01.2022 06:18 Відповісти
Нелох всё знает наперед, найвелычнишый лидор у всесвити
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27.01.2022 06:36 Відповісти
CNN дуже часто поширює фейки та перекручує факти . Я б не вважав цю помийку каналом новин . Місяць тому вони поширювали фейки про ситуацію з "біженцями" на польсько-білоруському кордоні .CNN - звичайна теле-помийка , що вигадує сенсації та продукує фейки , щоб збільшити вартість хвилини реклами на каналі .
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27.01.2022 07:00 Відповісти
Треба знати, що CNN головне ЗМІ демократичної партії.
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27.01.2022 07:01 Відповісти
Добре, що CNN не подасть в суд на Цензор.нет за брехню. Уважніше перевіряйте свої джерела.
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27.01.2022 07:44 Відповісти
Да добрая часть людей запада не знает толком даже на каком континенте Украина находится, что тут удивляться !?
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27.01.2022 07:45 Відповісти
Голобородька про Харьков типа пошутил,результат на лице...
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27.01.2022 07:54 Відповісти
Что за сюжет надо было таки сказать.
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27.01.2022 07:59 Відповісти
Так Володя після чергової доріжки це місто вже віддів, то звідки тим журналістам знати, що то був жарт чи правда? Тут свої таке пишуть, що на голову не налазить. Що ніби тут США воює з росією і Китаєм і пишуть не хто -небудь, а полковники бувшої міліції, які бредят за високі кацапські пенсії. Але чомусь над Кримом і окупованими територіями Донецька і Луганська російські прапори, російські солдати і зброя і ні одного американця.
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27.01.2022 08:21 Відповісти
Taк вроде Зеленский давеча намекал что Харьков сдаст, не ?
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27.01.2022 08:25 Відповісти
нуну... Тепер маємо право видати сюжет з підписом Лос-Анжелес.Мексика
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27.01.2022 08:26 Відповісти
Не може це бути росіянським фейком - зверніть увагу,написння назви міста українською транскрипцією -ХаркІв.
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27.01.2022 08:37 Відповісти
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27.01.2022 08:44 Відповісти
В головах 90% американцев мы до сих пор одна страна!
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27.01.2022 08:46 Відповісти
Это фейк, с которым ещё вчера разобрались...там ещё была карта,что у нас столица Улан Батор ...
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27.01.2022 09:21 Відповісти
А зачем "Цензор" распространяет кацапские фейки?
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27.01.2022 09:34 Відповісти
Зачем вы зекрысе не зашили пасть,чтоб он не придумывал кацапам фейки?
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27.01.2022 10:24 Відповісти
Ты на вопрос ответишь?
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27.01.2022 10:27 Відповісти
Мой вопрос главнее,т к ошибиться раз может каждый,а с твоей зекрысы уже во всю популярнейшие американские комики ржут -такое оно трусливое тупое чмо
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27.01.2022 11:11 Відповісти
то цензор вже поширює москальську брехню? на титрубі снн каналу є відео, де чітко видно, що там НЕ ХАРКІВ написано, а 'воронежський регіон'. одним словом москалі знову ******** вороніж
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27.01.2022 09:10 Відповісти
А вы думали,что "УК РФ",вместо "УК Украины" на Цензоре чисто случайно писали?
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27.01.2022 09:33 Відповісти
Ну так ещё вчера разоблачили кацапский фейк...а зекрысе давно надо рот зашить
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27.01.2022 09:19 Відповісти
... зашить рот и провести лоботомию.
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27.01.2022 09:45 Відповісти
Совпадение - не думаю. Кроты ы CNN
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27.01.2022 09:53 Відповісти
Уверен, зЕлох обдолбанный, интервью CNN дал...
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27.01.2022 11:11 Відповісти
 
 