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Канада выделит почти $40 млн на гуманитарную помощь Украине

трюдо

Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада предоставляет до 50 млн долл. на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долл., о котором мы объявили на прошлой неделе", - сказал Трюдо.

Он также призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации". Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", - отметил премьер-министр Канады.

Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада дополнительно разместит в Украине около 200 военных, поделится оборудованием и разведданными

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Канада объявила о продлении на три года мандата военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER, а также об удвоении количества канадских тренеров и передаче Украине военного нелетального оборудования.

Автор: 

Канада (2099) помощь (7861) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+4
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27.01.2022 02:39
+4
Трюдо ссыт нам оружие передавать. Надеюсь наша диаспора его там нагнет
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27.01.2022 02:49
+4
Давайте по взрослому, нам никто ничего не должен. Наше руководство и так все просрало у себя по оборонке. Мы тоже понавыбирали во власть «ведро черешни».Так что спасибо Канаде за поддержку, я молюсь за США и Бритов, что бы они от нас не отвернулись
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27.01.2022 07:12
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27.01.2022 02:39 Ответить
Трюдо ссыт нам оружие передавать. Надеюсь наша диаспора его там нагнет
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27.01.2022 02:49 Ответить
там жабоїдна діаспора керує((
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27.01.2022 07:21 Ответить
Бинты и гречка у нас своя есть , нам апатчей даже с баз хранения подкинте.
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27.01.2022 03:01 Ответить
Хорошо.
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27.01.2022 03:15 Ответить
Весь світ допомога нам захиститися від ,,старшого брата"!
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27.01.2022 06:08 Ответить
Давайте по взрослому, нам никто ничего не должен. Наше руководство и так все просрало у себя по оборонке. Мы тоже понавыбирали во власть «ведро черешни».Так что спасибо Канаде за поддержку, я молюсь за США и Бритов, что бы они от нас не отвернулись
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27.01.2022 07:12 Ответить
50 мільйонів? Це якраз вистачить, щоб заасфальтувати тротуари у Крівом Рогу̀
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27.01.2022 07:17 Ответить
не помешало бы ..а то яма на яме везде
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27.01.2022 09:15 Ответить
Надо ещё наглядача канадского прислать, шоб смотрел за деньгами. А то опять расстащат по офшорам
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27.01.2022 08:20 Ответить
Также министр обороны Канады Анита Ананд направит в Украину до 500 канадских солдат и офицеров...
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27.01.2022 09:08 Ответить
Так,Україні потрібна і фінансова цільва допомога.Але без контролю розподілу та цільового її призначення вона буде розкрадена.
Девіз світу для України-,,ДОПОМАГАЙ І КОНТРОЛЮЙ,,.Адже народ України і влада України це цілком різні космоси.
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27.01.2022 09:10 Ответить
Канада первой в Мире начала поставлять в Украину системы РЭБ и новейшие радиостанции с лета 2014 года,за медикаменты, военную форму и прочие военные прибамбасы скромно промолчу...
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27.01.2022 09:11 Ответить
Ви що всі подуріли?
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!! Гуманітарка як Обама в 2014м надіслав нам ковдри та консерви.
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27.01.2022 16:14 Ответить
 
 