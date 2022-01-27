Канада выделит почти $40 млн на гуманитарную помощь Украине

Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада предоставляет до 50 млн долл. на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долл., о котором мы объявили на прошлой неделе", - сказал Трюдо.

Он также призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации". Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", - отметил премьер-министр Канады.

Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Канада объявила о продлении на три года мандата военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER, а также об удвоении количества канадских тренеров и передаче Украине военного нелетального оборудования.