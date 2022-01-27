Канада выделит почти $40 млн на гуманитарную помощь Украине
Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.
Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Канада предоставляет до 50 млн долл. на гуманитарную помощь Украине и поддержку в развитии. Конечно, это вдобавок к кредиту в 120 млн долл., о котором мы объявили на прошлой неделе", - сказал Трюдо.
Он также призвал Россию "снизить напряжение и приобщиться к содержательному диалогу для достижения мирного дипломатического решения ситуации". Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", - отметил премьер-министр Канады.
Он добавил, что в ближайшее время министр обороны Канады Анита Ананд посетит Латвию и Украину, чтобы посетить дислоцированные там канадские подразделения.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Канада объявила о продлении на три года мандата военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER, а также об удвоении количества канадских тренеров и передаче Украине военного нелетального оборудования.
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Девіз світу для України-,,ДОПОМАГАЙ І КОНТРОЛЮЙ,,.Адже народ України і влада України це цілком різні космоси.
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!! Гуманітарка як Обама в 2014м надіслав нам ковдри та консерви.