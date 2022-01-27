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Новини
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Канада виділить майже $40 млн на гуманітарну допомогу Україні

трюдо

Канада додатково виділить 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн дол США) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку.

Про це заявив на пресконеференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Канада надає до 50 млн дол на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн дол, про який ми оголосили минулого тижня", - сказав Трюдо.

Він також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації". Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні", - зазначив прем’єр-міністр Канади.

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Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Канада оголосила про продовження на три роки мандату військової тренувальної місії в Україні UNIFIER, а також про подвоєння кількості канадських тренерів й передачу Україні військового нелетального обладнання.

Автор: 

Канада (2216) допомога (8427) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+4
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27.01.2022 02:39
+4
Трюдо ссыт нам оружие передавать. Надеюсь наша диаспора его там нагнет
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27.01.2022 02:49
+4
Давайте по взрослому, нам никто ничего не должен. Наше руководство и так все просрало у себя по оборонке. Мы тоже понавыбирали во власть «ведро черешни».Так что спасибо Канаде за поддержку, я молюсь за США и Бритов, что бы они от нас не отвернулись
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27.01.2022 07:12
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27.01.2022 02:39 Відповісти
Трюдо ссыт нам оружие передавать. Надеюсь наша диаспора его там нагнет
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27.01.2022 02:49 Відповісти
там жабоїдна діаспора керує((
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27.01.2022 07:21 Відповісти
Бинты и гречка у нас своя есть , нам апатчей даже с баз хранения подкинте.
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27.01.2022 03:01 Відповісти
Хорошо.
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27.01.2022 03:15 Відповісти
Весь світ допомога нам захиститися від ,,старшого брата"!
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27.01.2022 06:08 Відповісти
Давайте по взрослому, нам никто ничего не должен. Наше руководство и так все просрало у себя по оборонке. Мы тоже понавыбирали во власть «ведро черешни».Так что спасибо Канаде за поддержку, я молюсь за США и Бритов, что бы они от нас не отвернулись
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27.01.2022 07:12 Відповісти
50 мільйонів? Це якраз вистачить, щоб заасфальтувати тротуари у Крівом Рогу̀
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27.01.2022 07:17 Відповісти
не помешало бы ..а то яма на яме везде
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27.01.2022 09:15 Відповісти
Надо ещё наглядача канадского прислать, шоб смотрел за деньгами. А то опять расстащат по офшорам
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27.01.2022 08:20 Відповісти
Также министр обороны Канады Анита Ананд направит в Украину до 500 канадских солдат и офицеров...
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27.01.2022 09:08 Відповісти
Так,Україні потрібна і фінансова цільва допомога.Але без контролю розподілу та цільового її призначення вона буде розкрадена.
Девіз світу для України-,,ДОПОМАГАЙ І КОНТРОЛЮЙ,,.Адже народ України і влада України це цілком різні космоси.
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27.01.2022 09:10 Відповісти
Канада первой в Мире начала поставлять в Украину системы РЭБ и новейшие радиостанции с лета 2014 года,за медикаменты, военную форму и прочие военные прибамбасы скромно промолчу...
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27.01.2022 09:11 Відповісти
Ви що всі подуріли?
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!! Гуманітарка як Обама в 2014м надіслав нам ковдри та консерви.
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27.01.2022 16:14 Відповісти
 
 