Канада виділить майже $40 млн на гуманітарну допомогу Україні

Канада додатково виділить 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 млн дол США) на надання гуманітарної допомоги в Україні та впровадження програм з розвитку.

Про це заявив на пресконеференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Канада надає до 50 млн дол на гуманітарну допомогу Україні та підтримку у розвитку. Звісно, це на додачу до кредиту в 120 млн дол, про який ми оголосили минулого тижня", - сказав Трюдо.

Він також закликав Росію "знизити напруження та долучитися до змістовного діалог для досягнення мирного дипломатичного вирішення ситуації". Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні", - зазначив прем’єр-міністр Канади.

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Він додав, що найближчим часом міністр оборони Канади Аніта Ананд здійснить візит до Латвії та України, аби відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Канада оголосила про продовження на три роки мандату військової тренувальної місії в Україні UNIFIER, а також про подвоєння кількості канадських тренерів й передачу Україні військового нелетального обладнання.