В Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата: четверо погибших, один раненый, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрельбу из автомата АК-47 срочник открыл около 3:50 утра 27 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, 20-летний солдат зашел в оружейную комнату, забрал автомат и патроны, затем начал стрелять в сослуживцев. В тот момент в караульном помещении было около 22 солдат. Двое из них выбежали во двор и вызвали полицию и скорую.

На данный момент, по информации от патрульных, погибли 4 человека и один ранен. В настоящее время в городе введен план "Сирена". Стрелявшего солдата еще не нашли. В последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа.

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Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат. Сообщается, что территория, где произошла стрельба, оцеплена и патрулируется правоохранительными органами.







Фото и видео: "Информатор"