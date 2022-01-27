У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянину з автомата АК-47 строковик відкрив близько 3:50 ранку 27 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Інформатор".

За попередньою інформацією, 20-річний солдат зайшов до збройової кімнати, забрав автомат і патрони, потім почав стріляти в товаришів по службі. На той момент у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію та швидку.

На цей момент, за інформацією від патрульних, загинуло 4 особи та один поранений. Наразі у місті введено план "Сирена". Стрільця ще не знайшли. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу.

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Він був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат. Повідомляється, що територія, де сталася стрілянина, оточена та патрулюється правоохоронними органами.







Фото і відео: "Інформатор"