УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8301 відвідувач онлайн
Новини
44 655 244

У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянину з автомата АК-47 строковик відкрив близько 3:50 ранку 27 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Інформатор".

За попередньою інформацією, 20-річний солдат зайшов до збройової кімнати, забрав автомат і патрони, потім почав стріляти в товаришів по службі. На той момент у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію та швидку.

На цей момент, за інформацією від патрульних, загинуло 4 особи та один поранений. Наразі у місті введено план "Сирена". Стрільця ще не знайшли. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік стріляв у знайомого з автомата через сварку в нічному клубі Білої Церкви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат. Повідомляється, що територія, де сталася стрілянина, оточена та патрулюється правоохоронними органами.

У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ 01
У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ 02
У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ 03

Фото і відео: "Інформатор"

Дніпро (3295) стрілянина (1793) військовослужбовці (4799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
Дістали діди хлопця... Було таке, є і буде. На жаль!
показати весь коментар
27.01.2022 07:11
+18
Не закрита. Це караульне приміщення. Тільки сигналізація. Є караульний який повинен не допускати до зброї без команди начкара. Але то .... так, для виду. А якщо зміна караулу, то і сигналізацію вимикають, чи блокують, щоб не кричала, і охоронець піраміди вже не при справах. Можливостей взяти зброю вдосталь. В мене особисто виникає багато питань до виховної служби. Чому не виявили психічну слабість чи дідівщину?
показати весь коментар
27.01.2022 07:25
+17
В караульному приміщенні зброя в піраміді. Не зачиняється. Патрони при караульному, в споряджених магазинах.
показати весь коментар
27.01.2022 07:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
+++,так же,через день на ремень,вся служба,от часового до начкара,притом караулы были очень спецефические,
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
Не, ну если вы гражданские такие умные, то почему вы не ходите строем? И когда шо-то пойдет не так, зовете на разборки военных - пива выпить спокойно не даете. То первая, то вторая, то холодная, а теперь эти ботаны выдумали еще и гибридную - спокойно не дадут на пенсию уйти...
показати весь коментар
28.01.2022 09:26 Відповісти
деды искали проблему и она их нашла сама
показати весь коментар
27.01.2022 08:44 Відповісти
Скільки можна писати про міфічних дідів? "Дідами" стають після півтора року служби, а строковики НГУ після півтора року звільняються.
показати весь коментар
27.01.2022 09:24 Відповісти
Та ладно. Есть там дедовщина. И молодых ганяют нормально, могут и в бубен дать, но как правило дают плечевуху или в грудак

И правила там нарушают будь здоров и караульную службу просирают бухая в соседнем селе, и прикрывают сами себя, что бы не было залетов перед вышестоящими.

А потом такой -БАХ...а кто это сделал? У нас дедовщины и всего такого нету.

В нацгвардии полный трешак происходит, руководящие кадры старой закалки и заточены они на своих граждан.
показати весь коментар
28.01.2022 03:09 Відповісти
К сожалению, молодежь "прессуют" офицеры!
Заставляют заключать контракт.
показати весь коментар
27.01.2022 08:45 Відповісти
Оружие в руках очень сильно влияет на психику.Такие случаи в СА происходили постоянно.И да,парня где то сильно унижали,а поговорить было не с кем....
показати весь коментар
27.01.2022 08:56 Відповісти
С ростом метр девяносто четыре?

Видео посмотрите - действия очень профессиональны, хладнокровно добивал раненных, не суетился и действовал осознанно, взял дополнительные магазины с патронами. А вот при задержании сопротивления не оказал...
показати весь коментар
27.01.2022 10:55 Відповісти
Бажано живим не брати.
показати весь коментар
27.01.2022 08:56 Відповісти
И не узнать истинной причины????
показати весь коментар
27.01.2022 10:56 Відповісти
Говоруну на камеру варто спочатку навчитися говорити.
показати весь коментар
27.01.2022 08:56 Відповісти
ну, он не со званого ужина вещает.
показати весь коментар
27.01.2022 10:54 Відповісти
На территории "Южмаша" взять в караульном помещении оружие, расстрелять и беспрепятственно выйти? Что-то тут не так.
показати весь коментар
27.01.2022 08:58 Відповісти
мабудь ті четверо ще вчора вважали себе крутими дідами
сьогодня в морзі
романтика.
показати весь коментар
27.01.2022 08:59 Відповісти
Браво! рашисским пропогандонам на неделю смакования выдал!!!
показати весь коментар
27.01.2022 08:59 Відповісти
дедовщиеа никуда не делась. тоже совячество. в афгане дедовщины не было т.к. тебе могли выстрелить в спину за это и свалить на душманов. в обычных частях все это процветало. так и сейчас, только вместо афгана лугандон.
показати весь коментар
27.01.2022 09:15 Відповісти
А как тебе вариант такой - мать сообщила шо подруга Галя не дождалась пацана из армии загуляла и собирается замуж за киномеханика из сельского клуба. У пацана совсем крыша съехала от злости, кто то его подколол и вот результат. Пишу это потому что был такой случай под Львовом на стыке развала совка. Тогда разводящий погиб а караульный был тяжело ранен. Пацан получил срок 12 лет.
показати весь коментар
27.01.2022 09:24 Відповісти
Не надо ля-ля! В таих случаях идут в самоход и едут домой разбираться с "изменницей". И не из караула, а просто после вечерней проверки через забор...
А в карауле ЧП списывали на "любовь" особо хитрые замполиты, типа Венедикта Рабиновича...
показати весь коментар
27.01.2022 09:48 Відповісти
Пацан а ты не офигел ли? Это в ВСУ хлопцы рядом со своим селом служат. Ты шо из Ташкента, Владивостока, Хабаровска или Читы в село Петривцы Киевской области в самоход разбираться бы с любовью пошёл? Особо хитрые говоришь? А если я тебе скажу что самолично такого любовника из петли в сортире вытащил? Тоже Галю загуляла… а второй в бытовке вены себе резал бо Галю не дождалась и замуж выходит… были конечно и в бега ударялись но это реже, попробуй добежи за 8 -10тыс. км. Так что случаи всякие бывают.
показати весь коментар
27.01.2022 10:16 Відповісти
Да я служил и подальше Владивостока! И не пацан я вроде... хотя может быть в душе и спасибо за комплимент дедушке!
А было и такое. Кажись в 1980 или 1981 году в ГДР, где-то возле Карл-Марка-Штадта из кустов из автомата была обстреляна караульная машина, которая везла смену караула. Слава Богу никого не убили, но после это пришел приказ Министра Обороны СССР для группы войск в Германии о дополнении к уставу караульной службы.
1. При следовании для смены постов на автомобиле, снаряжать оружие магазином ПЕРЕД посадкой в автомобиль на территории караульного помещения.
2. Караульным находиться за территорией караульного помещения и на посту только в касках.
Поэтому, кто где когда в каких войсках служил и кого охранял...
А в это время где-то под Тамбовом часовые сходились на границе постов и распивали самогонку, которую разводящий принес. И такое было! А вешались всегда и везде! Это такой процент населения...
показати весь коментар
28.01.2022 09:39 Відповісти
Подальше Владика это где? Курилы или Сахалин, может Камчатка или Анадырь? Ну так тем более должен понимать что с тех краёв разбираться с Галей яка под Житомиром живёт в самоход не побежишь. Вы видать из кадровых и уже на пенсии? Так должны были всего насмотрится. Это я уже на излете совка под Благовещенском срочку служил и то много видел. В 92 домой вернулся как начал првествоватьчто видел, никто не верил.Мой дядька который киевское воку в конце 70-х закончил как начнёт рассказывать о службе в разных точках великого и могучего - сразу уши вянут…
показати весь коментар
28.01.2022 11:08 Відповісти
Да, разная армия была в СССР - кто-то на Курилах красную рыбу глушил гранатами и выживал, потому что хлеб с материка не привезли, мой друг в желдорбате на БАМе вообще с мосинкой служил, а кто-то в 1972 году при форсировании Суэцкого канала медаль за БЗ получал. А самая боеготовая армия была в ГСВГ - после службы там служба во внутренних округах напоминала "как упоительны в России вечера", если тольк вода в кране на кухне на замерзала до весны и медведь в сортире на улице не залегал в спячку зимнюю...
Я много знал - выбрали блин заседателем в военный трибунал и военным дознавателем... За границей выполнял обязанности МУРа - Жиглов мечтать забыл как это...
показати весь коментар
28.01.2022 11:35 Відповісти
Ну да ну да… мне интересно слушать дядьку который и в дво и в афгане и и в среднеазиатском и в туркво успел послужить а в Киев (хотя и коренной киевлянин) попал в Киев в штаб кво уже в 90-м после академии Фрунзе. послужить в группа войск не удалось. Вот он всегда говорил о некоторых своих однокурсниках по училищу - посмотри на этих хитрожопых - Киев -згв- Киев - цгв- Киев- югв- Киев- сгв и т.д. И никаких тебе курил или черчиков с афганами. А когда говорит спросишь об этом ещё и возмущаются….
показати весь коментар
28.01.2022 12:28 Відповісти
Вот эти ребята, говорит дядька и есть главные ватники и совкодрочеры, они первые и вынесут хлеб-соль
показати весь коментар
28.01.2022 12:30 Відповісти
Ничего не хочу сказать о твоем дядьке. Может какая-то **** ему личное дело испортила и не суждено было в ГСВГ попасть.
Да и не много там пряников было - главный был гарнизонный магазин. А вот служба была не в пример Курилам или Чирчику, или даже Тирасполю.
Ну во первых, я должен был по тревоге получить личное оружие у дежурного по части через 12 минут после того, как у в казарме у солдат и у меня в доме офицерского состава проревела сирена. 12 минут Карл! Через 15принимал я принимал рапорт у замкомвзвода и мы выходили в район рассредоточения. Считалось, что могло повезти выйти от коварного удара вероятного противника. Причем заметь - мы уходили в две комендатуры, в два района. Шанс был, что один состав выживет. И еще - построение личного состава два раза в день! Утром и в 18.00. Без выходных. Я у немцев, в городе рядом, был раз 10 за пять лет службы. Каждый раз задница прела, шоб никакая *ука меня по телефону не искала или посыльного не прислала. И постоянные учения - полигоны, полигоны. Но техника - самая последняя.
И еще, в чем разница между прибытием по тревоге на Курилах и в ГСВГ - в ГСВГ по любой тревоге солдаты автоматом получали с оружием полный комплект боеприпасов. И поэтому нельзя было определить - боевая или дрочилово!
А так да, позавидовать было чему - пиво у немцев уже тогда было как у Оболони сейчас.
показати весь коментар
29.01.2022 15:26 Відповісти
Да согласитесь, что курсировать между группами войск и Киевом было и престижнее и удобнее чем гнить где-нибудь в ЗАБВО (в службе везде свои прелести были и на кордоне с Китаем тоже). А так Возишь в свою квартирку на Оболони из ГДР мебель сервизы шмотки аппаратуру а потом и авто и горя не знаешь. И главное прикормленному кадровичку знаешь что привезти. А назад - Часы телевизоры золотишко фото и прочие советские ништяки. Да ладно чего уж теперь, как говорит дядька - сейчас это уже смешно а в совке при общем дефиците конечно завидно было.
показати весь коментар
29.01.2022 15:49 Відповісти
Поверь, дядько не все видел. Когда я попал в ГСВГ у меня не было своей квартиры в СССР. И когда меня спрашивали, почему не покупаешь мебель или ковер, то я говорил, что еще незнаю размеров своей квартиры. Поэтому из ГСВГ городо привез дубленку, жене шубу из кролика, сервиз Мадонна и аж три дивандэка. А чеки мои за Ливию и Анголу сгорели в 1991 году вместе с Внешэкономбанком.
У каждого была своя служба!
показати весь коментар
29.01.2022 16:00 Відповісти
Дядька не о вас лично говорил. Вы не поняли. Вы видимо в гсвг молодым совсем служили ком. Взвода/роты? А говорил он о своих сокурсниках по училищу которые имея лапу, остались в тёплых местах в Киеве, и имея уже свои квартиры начали кататься (из групп в Киев тоже на замену с удовольствием ехали) в группы и назад, в группы и назад (он мне рассказывал что есть такой который ухитрился 2 раза в Германии, 1 в в Венгрии и 1 в Чехии побывать) не выезжая из Киева и из групп более никуда. Вот о таких и речь. Я то сугубо цивильный человек, вашей специфики не знал и не знаю, но его обиду понимаю….Это сейчас все просто - где живешь там и служишь. И то говорят кумовство имеется
показати весь коментар
29.01.2022 16:14 Відповісти
Слушай, ты не поверишь! Самое лучшее, что было у меня в ГСВГ - две программы ТВ из Западного Берлина и балет Фридрихштадтпалас по ТВ ГДР без лифчиков! Колбаса, пиво и остальное было и получше...
показати весь коментар
29.01.2022 16:30 Відповісти
Ладно пока, заканчиваем ваш вечер воспоминаний. Тем более он на меня никак не действует, я это не испытал. Я как инженер мобильной связи побывал очень во многих странах и учился и стажировался (когда это делов Украине только начало развиваться) а в Штатах даже работал более года. Недавно был в Цюрихе - это ну как очень богатый ФРГ. Пока и не хворайте!
показати весь коментар
29.01.2022 17:57 Відповісти
Ростят родители быдло. Потому что сами выросли быдлом. А потом его хоронят. Но была не уменьшается....
показати весь коментар
27.01.2022 09:26 Відповісти
Мабуть правду кажуть, що в нацгвардії дідівщина процвітає найбільше.
показати весь коментар
27.01.2022 09:29 Відповісти
у нацгвардии АК-47?
показати весь коментар
27.01.2022 09:46 Відповісти
У командиров - Маузер-92 имени Джирджинского! НацГвады не для воевать - это опричники государевы!
показати весь коментар
27.01.2022 09:50 Відповісти
тоже поржал от подобной безграмотности, АК-47 нет даже в Афринских племенах и быть не могло в принципе т.к. это название опытного образца который даже испытания не прошел))))))
показати весь коментар
27.01.2022 10:13 Відповісти
Ну ошибся журналист потому,что как бубочка в армии не служил… конечно АК-74.
показати весь коментар
27.01.2022 10:19 Відповісти
это не ошибка а тупая тупость нашей современной журналистики, ощущение, что контентщику платят за кол-во символов....

p.s. в случае ДТП где виновник скрылся и есть лишь название марки, к примеру - "БМВ", то так и пишут - "скрылся на авто БМВ", но никак не скрылся на "БМВ пятерке в комплектации престиж")))))
показати весь коментар
27.01.2022 10:24 Відповісти
Ну написал бы простоАК или на худой конец АКМ…
показати весь коментар
27.01.2022 10:29 Відповісти
о том и речь.. сайт не специализированный и достаточно было даже простого "расстрелял из авт. зброи" или по простому "з автомата", без конкретики, всё.
показати весь коментар
27.01.2022 10:37 Відповісти
Що там за дівчата служать, що його ніхто не завалив і навіть не поранив??? Мене більше хвилює що військові бояться застосовувати зброю
показати весь коментар
27.01.2022 10:05 Відповісти
Мой мелкий служил там срочку в НГ в 13-14гг. Не было там никакой дедовщины. И вообще на службу не особо жаловался, завод охранять - не по полям в палатках мёрзнуть. Белка скорее всего этого стрелка посетила.
показати весь коментар
27.01.2022 10:05 Відповісти
За дідовщину часто просто мовчать. Чому в європейських арміях білка ні на кого ненападає.
показати весь коментар
27.01.2022 10:54 Відповісти
Такого в європейських країнах немає. Я не пам'ятаю таких новин звідти. А от в братів москалів є. Тому що в нас армія подібна і поряжки в ній подібні.
показати весь коментар
27.01.2022 10:53 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 