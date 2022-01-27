У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Стрілянину з автомата АК-47 строковик відкрив близько 3:50 ранку 27 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Інформатор".
За попередньою інформацією, 20-річний солдат зайшов до збройової кімнати, забрав автомат і патрони, потім почав стріляти в товаришів по службі. На той момент у караульному приміщенні було близько 22 солдатів. Двоє з них вибігли надвір і викликали поліцію та швидку.
На цей момент, за інформацією від патрульних, загинуло 4 особи та один поранений. Наразі у місті введено план "Сирена". Стрільця ще не знайшли. Востаннє його бачили на вулиці Макарова біля ракетно-космічного коледжу.
Він був одягнений у камуфляжну форму і під нею може ховати автомат. Повідомляється, що територія, де сталася стрілянина, оточена та патрулюється правоохоронними органами.
Фото і відео: "Інформатор"
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И правила там нарушают будь здоров и караульную службу просирают бухая в соседнем селе, и прикрывают сами себя, что бы не было залетов перед вышестоящими.
А потом такой -БАХ...а кто это сделал? У нас дедовщины и всего такого нету.
В нацгвардии полный трешак происходит, руководящие кадры старой закалки и заточены они на своих граждан.
Заставляют заключать контракт.
Видео посмотрите - действия очень профессиональны, хладнокровно добивал раненных, не суетился и действовал осознанно, взял дополнительные магазины с патронами. А вот при задержании сопротивления не оказал...
сьогодня в морзі
романтика.
А в карауле ЧП списывали на "любовь" особо хитрые замполиты, типа Венедикта Рабиновича...
А было и такое. Кажись в 1980 или 1981 году в ГДР, где-то возле Карл-Марка-Штадта из кустов из автомата была обстреляна караульная машина, которая везла смену караула. Слава Богу никого не убили, но после это пришел приказ Министра Обороны СССР для группы войск в Германии о дополнении к уставу караульной службы.
1. При следовании для смены постов на автомобиле, снаряжать оружие магазином ПЕРЕД посадкой в автомобиль на территории караульного помещения.
2. Караульным находиться за территорией караульного помещения и на посту только в касках.
Поэтому, кто где когда в каких войсках служил и кого охранял...
А в это время где-то под Тамбовом часовые сходились на границе постов и распивали самогонку, которую разводящий принес. И такое было! А вешались всегда и везде! Это такой процент населения...
Я много знал - выбрали блин заседателем в военный трибунал и военным дознавателем... За границей выполнял обязанности МУРа - Жиглов мечтать забыл как это...
Да и не много там пряников было - главный был гарнизонный магазин. А вот служба была не в пример Курилам или Чирчику, или даже Тирасполю.
Ну во первых, я должен был по тревоге получить личное оружие у дежурного по части через 12 минут после того, как у в казарме у солдат и у меня в доме офицерского состава проревела сирена. 12 минут Карл! Через 15принимал я принимал рапорт у замкомвзвода и мы выходили в район рассредоточения. Считалось, что могло повезти выйти от коварного удара вероятного противника. Причем заметь - мы уходили в две комендатуры, в два района. Шанс был, что один состав выживет. И еще - построение личного состава два раза в день! Утром и в 18.00. Без выходных. Я у немцев, в городе рядом, был раз 10 за пять лет службы. Каждый раз задница прела, шоб никакая *ука меня по телефону не искала или посыльного не прислала. И постоянные учения - полигоны, полигоны. Но техника - самая последняя.
И еще, в чем разница между прибытием по тревоге на Курилах и в ГСВГ - в ГСВГ по любой тревоге солдаты автоматом получали с оружием полный комплект боеприпасов. И поэтому нельзя было определить - боевая или дрочилово!
А так да, позавидовать было чему - пиво у немцев уже тогда было как у Оболони сейчас.
У каждого была своя служба!
p.s. в случае ДТП где виновник скрылся и есть лишь название марки, к примеру - "БМВ", то так и пишут - "скрылся на авто БМВ", но никак не скрылся на "БМВ пятерке в комплектации престиж")))))