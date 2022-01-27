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Боррель призвал Россию выбрать "путь дипломатии" в диалоге с США

боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал предложения США по диалогу с РФ по теме безопасности и призвал Москву сделать выбор в пользу дипломатии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приветствую письменный ответ госсекретаря Блинкена на российские предложения по безопасности", - написал он в соцсети.

По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".

"Призываю Россию выбрать этот путь", - добавил он.

Вечером в минувшую среду США и НАТО передали Москве письменные ответы на российские предложения в сфере безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и Канада считают реальной российскую угрозу Украине, - Боррель

Автор: 

россия (96057) США (27061) Боррель Жозеп (784) Блинкен Энтони (937)


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Ты как челобитную фюреру подаёшь?!
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27.01.2022 08:45 Ответить
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27.01.2022 10:00 Ответить
 
 