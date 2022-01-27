Боррель призвал Россию выбрать "путь дипломатии" в диалоге с США
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал предложения США по диалогу с РФ по теме безопасности и призвал Москву сделать выбор в пользу дипломатии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Приветствую письменный ответ госсекретаря Блинкена на российские предложения по безопасности", - написал он в соцсети.
По мнению Борреля, "только путь дипломатии может дать Украине и населению Европы долговременное решение".
"Призываю Россию выбрать этот путь", - добавил он.
Вечером в минувшую среду США и НАТО передали Москве письменные ответы на российские предложения в сфере безопасности.
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NonCFist
показать весь комментарий27.01.2022 08:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Святослава Ліпіна
показать весь комментарий27.01.2022 10:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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