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Боррель закликав Росію обрати "шлях дипломатії" у діалозі зі США

боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав пропозиції США щодо діалогу з РФ з безпекової теми і закликав Москву зробити вибір на користь дипломатії.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вітаю письмову відповідь держсекретаря Блінкена на російські пропозиції щодо безпеки", - написав він у соцмережі.

На думку Борреля, "лише шлях дипломатії може дати Україні та населенню Європи довготривале рішення".

"Закликаю Росію обрати цей шлях", – додав він.

Увечері минулої середи США та НАТО передали Москві письмові відповіді на російські пропозиції у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель

росія (65883) США (23310) Боррель Жозеп (1074) Блінкен Ентоні (1157)


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Ты как челобитную фюреру подаёшь?!
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27.01.2022 08:45 Відповісти
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27.01.2022 10:00 Відповісти
 
 