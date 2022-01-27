Боррель закликав Росію обрати "шлях дипломатії" у діалозі зі США

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав пропозиції США щодо діалогу з РФ з безпекової теми і закликав Москву зробити вибір на користь дипломатії.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вітаю письмову відповідь держсекретаря Блінкена на російські пропозиції щодо безпеки", - написав він у соцмережі.

На думку Борреля, "лише шлях дипломатії може дати Україні та населенню Європи довготривале рішення".

"Закликаю Росію обрати цей шлях", – додав він.

Увечері минулої середи США та НАТО передали Москві письмові відповіді на російські пропозиції у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС і Канада вважають реальною російську загрозу Україні, - Боррель