Боррель закликав Росію обрати "шлях дипломатії" у діалозі зі США
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав пропозиції США щодо діалогу з РФ з безпекової теми і закликав Москву зробити вибір на користь дипломатії.
Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вітаю письмову відповідь держсекретаря Блінкена на російські пропозиції щодо безпеки", - написав він у соцмережі.
На думку Борреля, "лише шлях дипломатії може дати Україні та населенню Європи довготривале рішення".
"Закликаю Росію обрати цей шлях", – додав він.
Увечері минулої середи США та НАТО передали Москві письмові відповіді на російські пропозиції у сфері безпеки.
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NonCFist
показати весь коментар27.01.2022 08:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Святослава Ліпіна
показати весь коментар27.01.2022 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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