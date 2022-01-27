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Гражданское общество привлекут к обсуждению Стратегической концепции НАТО, - Стефанишина

В формировании предложений Украины Стратегической концепции НАТО, рассчитанной до 2030 года, вместе с украинскими чиновниками примут участие представители гражданского общества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я могу подтвердить, что Украина и Грузия официально привлечены к этому процессу (обсуждению Стратегической концепции НАТО. - Ред.), так же как в 2019 году к работе с аналитическими центрами. Наши предложения направлялись и индивидуально союзникам, и непосредственно в штаб-квартиру Альянса", - объяснила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, непосредственно перед Мадридским саммитом НАТО запланирован ряд официальных встреч и мероприятий по презентации нашей позиции и обсуждению со странами-аспирантами, такими как Украина и Грузия, по некоторым вопросам, которые будут нас касаться.

В частности, это вопросы, связанные с российской угрозой, безопасностью в Черноморском регионе, усилением в целом восточного фланга ЕС, а также рассмотрение наших конкретных предложений как страны-партнера НАТО с расширенными возможностями, уточнила вице-премьер.

"И важно, что к этому процессу также привлечено украинское гражданское общество - украинские эксперты были приглашены, чтобы подготовить свои независимые от правительства предложения. Но, учитывая, что поддержка евроатлантических стремлений в Украине и консолидация общества здесь достаточно высока, мы ожидаем, что мы будем говорить одним голосом", - резюмировала Стефанишина.

Также читайте: Мы помогаем Украине продвигаться по пути к членству в НАТО, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10048) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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То суспільство, которок выбрало Клована президентом и верховным?
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27.01.2022 09:17 Ответить
что такое "громадянское супильство"? 73 % идиотов? К вопросам нацбезопасности никогда не привлекают население, ибо оно в большинстве своем тупо и не образовано что бы решать такие вопросы. Вот сериал сваты, это их юрисдикция
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27.01.2022 09:22 Ответить
зєлайно якось без обговорень обходилося...
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27.01.2022 09:22 Ответить
Бред и популизм!
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27.01.2022 09:36 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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27.01.2022 09:37 Ответить
для українського суспільства самим найкращим методом обговоренням, буде організований владою референдум про вступ України в НАТО,а для влади самим найкращим методом "заговорення" референдуму про вступ України в НАТО буде "обговорення суспільством про вступ України в НАТО" до 2030року, лиш би на догоду московського окупанта не проводити в Україні референдум про вступ України в НАТО
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27.01.2022 10:49 Ответить
Тільки без прим'єрки та без Зелі, бо толку не буде.
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27.01.2022 11:40 Ответить
 
 