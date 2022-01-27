Гражданское общество привлекут к обсуждению Стратегической концепции НАТО, - Стефанишина

В формировании предложений Украины Стратегической концепции НАТО, рассчитанной до 2030 года, вместе с украинскими чиновниками примут участие представители гражданского общества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я могу подтвердить, что Украина и Грузия официально привлечены к этому процессу (обсуждению Стратегической концепции НАТО. - Ред.), так же как в 2019 году к работе с аналитическими центрами. Наши предложения направлялись и индивидуально союзникам, и непосредственно в штаб-квартиру Альянса", - объяснила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, непосредственно перед Мадридским саммитом НАТО запланирован ряд официальных встреч и мероприятий по презентации нашей позиции и обсуждению со странами-аспирантами, такими как Украина и Грузия, по некоторым вопросам, которые будут нас касаться.

В частности, это вопросы, связанные с российской угрозой, безопасностью в Черноморском регионе, усилением в целом восточного фланга ЕС, а также рассмотрение наших конкретных предложений как страны-партнера НАТО с расширенными возможностями, уточнила вице-премьер.

"И важно, что к этому процессу также привлечено украинское гражданское общество - украинские эксперты были приглашены, чтобы подготовить свои независимые от правительства предложения. Но, учитывая, что поддержка евроатлантических стремлений в Украине и консолидация общества здесь достаточно высока, мы ожидаем, что мы будем говорить одним голосом", - резюмировала Стефанишина.

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