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Громадянське суспільство долучать до обговорення Стратегічної концепції НАТО, - Стефанішина

У формуванні пропозицій України до Стратегічної концепції НАТО, розрахованої до 2030 року, разом з українськими урядовцями візьмуть участь представники громадянського суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Я можу підтвердити, що Україна і Грузія офіційно залучені до цього процесу (обговорення Стратегічної концепції НАТО. - Ред.), так само як у 2019 році до роботи з аналітичними центрами. Наші пропозиції направлялися і індивідуально союзникам, і безпосередньо в штаб-квартиру Альянсу", - пояснила віцепрем'єрка.

За словами Стефанішиною, безпосередньо перед Мадридським самітом НАТО запланована низка офіційних зустрічей і заходів щодо презентації нашої позиції і обговорення з країнами-аспірантами, такими як Україна і Грузія, з деяких питань, які будуть нас стосуватися.

Зокрема, це питання, пов'язані з російською загрозою, безпекою в Чорноморському регіоні, посилення в цілому східного флангу ЄС, а також розгляду наших конкретних пропозицій як країни -партнера НАТО з розширеними можливостями, уточнила віцепрем'єрка.

"І важливо, що до цього процесу також залучене українське громадянське суспільство - українські експерти були запрошені, щоб підготувати свої незалежні від уряду пропозиціїї. Але, враховуючи те, що підтримка євроатлантичних прагнень в Україні і консолідація суспільства тут достатньо висока, ми очікуємо, що ми будемо говорити одним голосом", - підсумувала Стефанішина.

Також читайте: Ескалація є російським сценарієм, який віддзеркалюється на українській економіці, - віцепрем'єр Стефанішина

Автор: 

НАТО (6512) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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То суспільство, которок выбрало Клована президентом и верховным?
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27.01.2022 09:17 Відповісти
что такое "громадянское супильство"? 73 % идиотов? К вопросам нацбезопасности никогда не привлекают население, ибо оно в большинстве своем тупо и не образовано что бы решать такие вопросы. Вот сериал сваты, это их юрисдикция
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27.01.2022 09:22 Відповісти
зєлайно якось без обговорень обходилося...
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27.01.2022 09:22 Відповісти
Бред и популизм!
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27.01.2022 09:36 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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27.01.2022 09:37 Відповісти
для українського суспільства самим найкращим методом обговоренням, буде організований владою референдум про вступ України в НАТО,а для влади самим найкращим методом "заговорення" референдуму про вступ України в НАТО буде "обговорення суспільством про вступ України в НАТО" до 2030року, лиш би на догоду московського окупанта не проводити в Україні референдум про вступ України в НАТО
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27.01.2022 10:49 Відповісти
Тільки без прим'єрки та без Зелі, бо толку не буде.
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27.01.2022 11:40 Відповісти
 
 