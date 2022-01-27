Громадянське суспільство долучать до обговорення Стратегічної концепції НАТО, - Стефанішина

У формуванні пропозицій України до Стратегічної концепції НАТО, розрахованої до 2030 року, разом з українськими урядовцями візьмуть участь представники громадянського суспільства.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Я можу підтвердити, що Україна і Грузія офіційно залучені до цього процесу (обговорення Стратегічної концепції НАТО. - Ред.), так само як у 2019 році до роботи з аналітичними центрами. Наші пропозиції направлялися і індивідуально союзникам, і безпосередньо в штаб-квартиру Альянсу", - пояснила віцепрем'єрка.

За словами Стефанішиною, безпосередньо перед Мадридським самітом НАТО запланована низка офіційних зустрічей і заходів щодо презентації нашої позиції і обговорення з країнами-аспірантами, такими як Україна і Грузія, з деяких питань, які будуть нас стосуватися.

Зокрема, це питання, пов'язані з російською загрозою, безпекою в Чорноморському регіоні, посилення в цілому східного флангу ЄС, а також розгляду наших конкретних пропозицій як країни -партнера НАТО з розширеними можливостями, уточнила віцепрем'єрка.

"І важливо, що до цього процесу також залучене українське громадянське суспільство - українські експерти були запрошені, щоб підготувати свої незалежні від уряду пропозиціїї. Але, враховуючи те, що підтримка євроатлантичних прагнень в Україні і консолідація суспільства тут достатньо висока, ми очікуємо, що ми будемо говорити одним голосом", - підсумувала Стефанішина.

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