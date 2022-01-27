COVID-19 обнаружен еще у 6 нардепов "Слуги народа", - спикер политсилы Палийчук
Среди "Слуг народа" в настоящее время болеют коронавирусом 23 народных депутата.
Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID-19 обнаружено еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", - написала она.
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первый день показав - що монобільшості вже немає, щури побігли від клована - і не хочуть голосувати за їх проекти.
Ні, вони ен стали розумними, навпаки - ще більше ссикливими, тому навіть гроші не спонукають їх голосувати..
тому треба або збільшувати платню слугам урода, або.. відправляти їх у відпустку))
що стефанчук й зробив - поки в ОП(Г) "будут думать"
Симптоми: боліла трохи голова, потім різко стало холодно, почало трусити не міг зігрітися, температура була 39,8 хоча я якось там не відчував такої температури, випив аспірін 1,5 таблетки температура впала до 38,8 і так трималась через 5 год випив ще 1 т аспіріну температура не падала.
Потім мені купили Немісид температура зразу впала до 37,5 і більше не піднімалась.
На другий день міряю температуру а там понижена 36,2 але через пару год стала 36,6.
Погано було 1 день, а вже на другий день почував себе повністю здоровим.
3 міс назад робив 1-ну прививку Файзером.