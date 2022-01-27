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COVID-19 обнаружен еще у 6 нардепов "Слуги народа", - спикер политсилы Палийчук

слуга,народу

Среди "Слуг народа" в настоящее время болеют коронавирусом 23 народных депутата.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID-19 обнаружено еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о карантине в ВР: Мы будем работать в комитетах. При необходимости сможем собраться в сессионном зале

Автор: 

карантин (16729) Слуга народа (2634) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А сифилиса у них не выявлено???
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27.01.2022 10:43
+5
та какой там ковид..
первый день показав - що монобільшості вже немає, щури побігли від клована - і не хочуть голосувати за їх проекти.
Ні, вони ен стали розумними, навпаки - ще більше ссикливими, тому навіть гроші не спонукають їх голосувати..
тому треба або збільшувати платню слугам урода, або.. відправляти їх у відпустку))
що стефанчук й зробив - поки в ОП(Г) "будут думать"
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27.01.2022 10:46
+5
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27.01.2022 10:56
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А сифилиса у них не выявлено???
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27.01.2022 10:43 Ответить
клоака и рассадник ковидный
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27.01.2022 10:43 Ответить
Вангую: пора і найвеличнішому на лікарняний, запрацювався сердешний.....
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27.01.2022 10:44 Ответить
Только на пару с его дерьмаком в квартирки на Бейкер ст
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27.01.2022 10:51 Ответить
Лишать мандатов за отсутствие ТРЕХ прививок.
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27.01.2022 10:45 Ответить
ЗАРАЗА до ЗАРАЗИ не пристає Так макаки зелені?
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27.01.2022 10:45 Ответить
та какой там ковид..
первый день показав - що монобільшості вже немає, щури побігли від клована - і не хочуть голосувати за їх проекти.
Ні, вони ен стали розумними, навпаки - ще більше ссикливими, тому навіть гроші не спонукають їх голосувати..
тому треба або збільшувати платню слугам урода, або.. відправляти їх у відпустку))
що стефанчук й зробив - поки в ОП(Г) "будут думать"
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27.01.2022 10:46 Ответить
Ось реальна причина. Дякую!)
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27.01.2022 10:48 Ответить
Зекономите на конвертах))
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27.01.2022 10:48 Ответить
Звичайнісіньке "запалення хитрощів" монозброду. Переміна клімату після відпочинку.
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27.01.2022 10:51 Ответить
Их надо на карантин отправлять в окопы Донбасса - и бесплатный фитнесс на рытье окопов и там вроде карантина и пандемии нет.
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27.01.2022 10:52 Ответить
Уявіть собі такий вислів: На лінії зіткнення почалась пандемія, воїни пішли на карантин, на удальонку.)
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27.01.2022 11:14 Ответить
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27.01.2022 10:56 Ответить
Это наверное какой-то специальный штам, передающийся сугубо половым путём...
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27.01.2022 11:00 Ответить
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27.01.2022 11:02 Ответить
Кабыздохлы захребетники
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27.01.2022 11:23 Ответить
Захворів я два дні назад Омікроном (дуже заразна фігня).

Симптоми: боліла трохи голова, потім різко стало холодно, почало трусити не міг зігрітися, температура була 39,8 хоча я якось там не відчував такої температури, випив аспірін 1,5 таблетки температура впала до 38,8 і так трималась через 5 год випив ще 1 т аспіріну температура не падала.
Потім мені купили Немісид температура зразу впала до 37,5 і більше не піднімалась.
На другий день міряю температуру а там понижена 36,2 але через пару год стала 36,6.
Погано було 1 день, а вже на другий день почував себе повністю здоровим.
3 міс назад робив 1-ну прививку Файзером.
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27.01.2022 13:09 Ответить
 
 