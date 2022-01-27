COVID-19 обнаружен еще у 6 нардепов "Слуги народа", - спикер политсилы Палийчук

Среди "Слуг народа" в настоящее время болеют коронавирусом 23 народных депутата.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга Народа" COVID-19 обнаружено еще у 6 народных депутатов. В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", - написала она.

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