COVID-19 виявлено ще у 6 нардепів "Слуги народу", - речник політсили Палійчук

Серед "Слуг народу" наразі хворіють на коронавірус 23 народних депутати.

Про це повідомила в телеграм-каналі речник політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії", - написала вона.

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