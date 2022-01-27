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COVID-19 виявлено ще у 6 нардепів "Слуги народу", - речник політсили Палійчук

слуга,народу

Серед "Слуг народу" наразі хворіють на коронавірус 23 народних депутати.

Про це повідомила в телеграм-каналі речник політсили "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID-19 виявлено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії", - написала вона. 

Читайте також: Збільшується кількість хворих на COVID-19 нардепів. Ініційована нарада щодо формату роботи ВР, - речниця "СН" Палійчук

Автор: 

карантин (18172) Слуга народу (2816) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А сифилиса у них не выявлено???
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27.01.2022 10:43
+5
та какой там ковид..
первый день показав - що монобільшості вже немає, щури побігли від клована - і не хочуть голосувати за їх проекти.
Ні, вони ен стали розумними, навпаки - ще більше ссикливими, тому навіть гроші не спонукають їх голосувати..
тому треба або збільшувати платню слугам урода, або.. відправляти їх у відпустку))
що стефанчук й зробив - поки в ОП(Г) "будут думать"
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27.01.2022 10:46
+5
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27.01.2022 10:56
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А сифилиса у них не выявлено???
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27.01.2022 10:43 Відповісти
клоака и рассадник ковидный
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27.01.2022 10:43 Відповісти
Вангую: пора і найвеличнішому на лікарняний, запрацювався сердешний.....
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27.01.2022 10:44 Відповісти
Только на пару с его дерьмаком в квартирки на Бейкер ст
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27.01.2022 10:51 Відповісти
Лишать мандатов за отсутствие ТРЕХ прививок.
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27.01.2022 10:45 Відповісти
ЗАРАЗА до ЗАРАЗИ не пристає Так макаки зелені?
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27.01.2022 10:45 Відповісти
та какой там ковид..
первый день показав - що монобільшості вже немає, щури побігли від клована - і не хочуть голосувати за їх проекти.
Ні, вони ен стали розумними, навпаки - ще більше ссикливими, тому навіть гроші не спонукають їх голосувати..
тому треба або збільшувати платню слугам урода, або.. відправляти їх у відпустку))
що стефанчук й зробив - поки в ОП(Г) "будут думать"
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27.01.2022 10:46 Відповісти
Ось реальна причина. Дякую!)
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27.01.2022 10:48 Відповісти
Зекономите на конвертах))
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27.01.2022 10:48 Відповісти
Звичайнісіньке "запалення хитрощів" монозброду. Переміна клімату після відпочинку.
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27.01.2022 10:51 Відповісти
Их надо на карантин отправлять в окопы Донбасса - и бесплатный фитнесс на рытье окопов и там вроде карантина и пандемии нет.
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27.01.2022 10:52 Відповісти
Уявіть собі такий вислів: На лінії зіткнення почалась пандемія, воїни пішли на карантин, на удальонку.)
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27.01.2022 11:14 Відповісти
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27.01.2022 10:56 Відповісти
Это наверное какой-то специальный штам, передающийся сугубо половым путём...
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27.01.2022 11:00 Відповісти
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27.01.2022 11:02 Відповісти
Кабыздохлы захребетники
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27.01.2022 11:23 Відповісти
Захворів я два дні назад Омікроном (дуже заразна фігня).

Симптоми: боліла трохи голова, потім різко стало холодно, почало трусити не міг зігрітися, температура була 39,8 хоча я якось там не відчував такої температури, випив аспірін 1,5 таблетки температура впала до 38,8 і так трималась через 5 год випив ще 1 т аспіріну температура не падала.
Потім мені купили Немісид температура зразу впала до 37,5 і більше не піднімалась.
На другий день міряю температуру а там понижена 36,2 але через пару год стала 36,6.
Погано було 1 день, а вже на другий день почував себе повністю здоровим.
3 міс назад робив 1-ну прививку Файзером.
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27.01.2022 13:09 Відповісти
 
 