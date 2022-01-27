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Угроза отзыва российского посла из США серьезна, - Песков

сша,посольство,росія

В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве.

Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.

"Угроза серьезная", - сказал Песков.

За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1927) посол (1807) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+10
так пЕсЬков так и говорил - расейский посол в шоке що його повернуть з цівілізації - обратно в расейскі і*еня))
"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
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27.01.2022 12:35
+7
Угроза? Для кого? Для посла, который из нормальной страны будет вынужден вернуться в родную говень?
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27.01.2022 12:25
+6
Чего он вообще там ещё делает
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27.01.2022 12:10
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Чего он вообще там ещё делает
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27.01.2022 12:10 Ответить
так пЕсЬков так и говорил - расейский посол в шоке що його повернуть з цівілізації - обратно в расейскі і*еня))
"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
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27.01.2022 12:35 Ответить
Вот не надо огорчать посла. Ему же и там нормально живется.
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27.01.2022 12:11 Ответить
кацапский посёл сразу же запросит политическое убежище в штатах!
вряд ли ему захочется возвращаться в родную говень
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27.01.2022 12:13 Ответить
Пора вже розривати дипломатичні відносини.
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27.01.2022 12:13 Ответить
проблема ж не в послові, а у його охороні ! їм не дають візи.
запитання : Чому? Бо може то така "охорона", як я папа Римський?
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27.01.2022 12:17 Ответить
Подозреваю, что сам пАсол будет категорично ПРОТИВ!!!
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27.01.2022 12:17 Ответить
Посла послали.
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27.01.2022 12:18 Ответить
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27.01.2022 12:20 Ответить
Фу
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27.01.2022 12:27 Ответить
***** продовжує удавати "світову державу"
ню-ню
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27.01.2022 12:25 Ответить
Угроза? Для кого? Для посла, который из нормальной страны будет вынужден вернуться в родную говень?
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27.01.2022 12:25 Ответить
представляю как рыдает антонов и его выводок - в рАдные е..еня-то чет не хоцца
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27.01.2022 12:30 Ответить
даюю возвращаться в паРашу с рая как то обременительно для кацапов.. и это только начало!!!! Чмырить это болото по полной и Х..уйла тоже
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27.01.2022 12:43 Ответить
Байден буде в ногах у путена валятися та просити не відкликати посла... Шо ж ви робите, іроди? Це ж удар нижче пояса.
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27.01.2022 13:22 Ответить
Закрывать будут вопрос с Россией. Совсем. Окончательно. ******* она уже и Европу, и Америку. Уже неважно, нападет она на Украину или нет.

Будут загонять в каменный век. Как Иран.

Я вижу это раздражение на лицах и в лексике дипломатов, чиновников, простых людей.
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27.01.2022 15:26 Ответить
 
 