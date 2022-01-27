Угроза отзыва российского посла из США серьезна, - Песков
В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве.
Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.
"Угроза серьезная", - сказал Песков.
За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.
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"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
вряд ли ему захочется возвращаться в родную говень
запитання : Чому? Бо може то така "охорона", як я папа Римський?
ню-ню
Будут загонять в каменный век. Как Иран.
Я вижу это раздражение на лицах и в лексике дипломатов, чиновников, простых людей.