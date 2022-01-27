Угроза отзыва российского посла из США серьезна, - Песков

В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве.

Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.

"Угроза серьезная", - сказал Песков.

За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину и направил бы туда войска". ВИДЕО