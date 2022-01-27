Загроза відкликання російського посла із США серйозна, - Пєсков

У Кремлі вважають серйозною загрозу американській владі, яка порушила питання про від'їзд російського посла зі США, якщо охоронцям американського посла в Москві Джону Саллівану не дадуть візи.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Раніше посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Держдепартамент пообіцяв порушити питання про його від'їзд зі США, якщо Росія не видасть візи охоронцям американського посольства Москві.

Пєскова запитали, наскільки серйозною у Кремлі вважають цю загрозу і наскільки допустимі загрози відкликання російського посла.

"Загроза серйозна", - сказав Пєсков.

За розширеним коментарем він порекомендував звернутися до російського МЗС.

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