Загроза відкликання російського посла із США серйозна, - Пєсков
У Кремлі вважають серйозною загрозу американській владі, яка порушила питання про від'їзд російського посла зі США, якщо охоронцям американського посла в Москві Джону Саллівану не дадуть візи.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Раніше посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Держдепартамент пообіцяв порушити питання про його від'їзд зі США, якщо Росія не видасть візи охоронцям американського посольства Москві.
Пєскова запитали, наскільки серйозною у Кремлі вважають цю загрозу і наскільки допустимі загрози відкликання російського посла.
"Загроза серйозна", - сказав Пєсков.
За розширеним коментарем він порекомендував звернутися до російського МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
вряд ли ему захочется возвращаться в родную говень
запитання : Чому? Бо може то така "охорона", як я папа Римський?
ню-ню
Будут загонять в каменный век. Как Иран.
Я вижу это раздражение на лицах и в лексике дипломатов, чиновников, простых людей.