УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12230 відвідувачів онлайн
Новини
14 043 16

Загроза відкликання російського посла із США серйозна, - Пєсков

сша,посольство,росія

У Кремлі вважають серйозною загрозу американській владі, яка порушила питання про від'їзд російського посла зі США, якщо охоронцям американського посла в Москві Джону Саллівану не дадуть візи.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Раніше посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Держдепартамент пообіцяв порушити питання про його від'їзд зі США, якщо Росія не видасть візи охоронцям американського посольства Москві.

Пєскова запитали, наскільки серйозною у Кремлі вважають цю загрозу і наскільки допустимі загрози відкликання російського посла.

"Загроза серйозна", - сказав Пєсков.

За розширеним коментарем він порекомендував звернутися до російського МЗС.

Також дивіться: Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну і направив би туди війська". ВIДЕО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1681) посол (1108) росія (65883) США (23310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
так пЕсЬков так и говорил - расейский посол в шоке що його повернуть з цівілізації - обратно в расейскі і*еня))
"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
показати весь коментар
27.01.2022 12:35
+7
Угроза? Для кого? Для посла, который из нормальной страны будет вынужден вернуться в родную говень?
показати весь коментар
27.01.2022 12:25
+6
Чего он вообще там ещё делает
показати весь коментар
27.01.2022 12:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чего он вообще там ещё делает
показати весь коментар
27.01.2022 12:10 Відповісти
так пЕсЬков так и говорил - расейский посол в шоке що його повернуть з цівілізації - обратно в расейскі і*еня))
"ситуация серьезная".. посол в шоке, второй день в запое, а его жена и дети вообще в кому впали...
показати весь коментар
27.01.2022 12:35 Відповісти
Вот не надо огорчать посла. Ему же и там нормально живется.
показати весь коментар
27.01.2022 12:11 Відповісти
кацапский посёл сразу же запросит политическое убежище в штатах!
вряд ли ему захочется возвращаться в родную говень
показати весь коментар
27.01.2022 12:13 Відповісти
Пора вже розривати дипломатичні відносини.
показати весь коментар
27.01.2022 12:13 Відповісти
проблема ж не в послові, а у його охороні ! їм не дають візи.
запитання : Чому? Бо може то така "охорона", як я папа Римський?
показати весь коментар
27.01.2022 12:17 Відповісти
Подозреваю, что сам пАсол будет категорично ПРОТИВ!!!
показати весь коментар
27.01.2022 12:17 Відповісти
Посла послали.
показати весь коментар
27.01.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 12:20 Відповісти
Фу
показати весь коментар
27.01.2022 12:27 Відповісти
***** продовжує удавати "світову державу"
ню-ню
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
Угроза? Для кого? Для посла, который из нормальной страны будет вынужден вернуться в родную говень?
показати весь коментар
27.01.2022 12:25 Відповісти
представляю как рыдает антонов и его выводок - в рАдные е..еня-то чет не хоцца
показати весь коментар
27.01.2022 12:30 Відповісти
даюю возвращаться в паРашу с рая как то обременительно для кацапов.. и это только начало!!!! Чмырить это болото по полной и Х..уйла тоже
показати весь коментар
27.01.2022 12:43 Відповісти
Байден буде в ногах у путена валятися та просити не відкликати посла... Шо ж ви робите, іроди? Це ж удар нижче пояса.
показати весь коментар
27.01.2022 13:22 Відповісти
Закрывать будут вопрос с Россией. Совсем. Окончательно. ******* она уже и Европу, и Америку. Уже неважно, нападет она на Украину или нет.

Будут загонять в каменный век. Как Иран.

Я вижу это раздражение на лицах и в лексике дипломатов, чиновников, простых людей.
показати весь коментар
27.01.2022 15:26 Відповісти
 
 