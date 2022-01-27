В МИД Канады создадут департамент Украины
В канадском МИДе будет создан отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Канада создает действенную команду, которая будет работать с МИД для поддержки дальнейшей координации усилий федеральных департаментов по поддержанию мира и безопасности в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "имеющаяся дипломатическая сеть тоже будет усилена экспертами в таких сферах, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия".
"С учетом этих дополнительных ресурсов как в Оттаве, так и в канадском посольстве в Украине, Канада сможет и дальше оценивать и реагировать на развитие ситуации", - подчеркнули в МИД.
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Питання в іншому чи зацікавлена наша влада у таких відносинах, адже після цього від влади Україну будуть і далі вимагати поглиблення реформ, посилення боротьби з корупцією, реформи нашої судової системи і ін.
Чи потрібно це цій владі? Думаю, що швидше ні , вони готові грати в імітацію, аніж реально щось змінювати.