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Новости Война
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В МИД Канады создадут департамент Украины

канада

В канадском МИДе будет создан отдельный отдел, который будет заниматься вопросами мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада создает действенную команду, которая будет работать с МИД для поддержки дальнейшей координации усилий федеральных департаментов по поддержанию мира и безопасности в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "имеющаяся дипломатическая сеть тоже будет усилена экспертами в таких сферах, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия".

"С учетом этих дополнительных ресурсов как в Оттаве, так и в канадском посольстве в Украине, Канада сможет и дальше оценивать и реагировать на развитие ситуации", - подчеркнули в МИД.

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Автор: 

дипломатия (1463) Канада (2099)


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Краще б дозволили емігрувати усім бажаючим в Канаду. Тоді і б проблем в Україні не було б. Нема людей - нема проблем.
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27.01.2022 12:56 Ответить
Це позитивна новина, яка може сприяти поліпшенню та розвитку наших взаємовідносин.
Питання в іншому чи зацікавлена наша влада у таких відносинах, адже після цього від влади Україну будуть і далі вимагати поглиблення реформ, посилення боротьби з корупцією, реформи нашої судової системи і ін.
Чи потрібно це цій владі? Думаю, що швидше ні , вони готові грати в імітацію, аніж реально щось змінювати.
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27.01.2022 12:56 Ответить
Честно говоря, учитывая количество украинцев в Канаде, можно было расчитывать на значительно более серьёзные усилия, а не пугать агрессора "нелетальным" оружием и созданием чиновничьих структур, сори. Великобритания показала как
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27.01.2022 12:57 Ответить
Пока в стране правят слуги неизвестно какого народа, ничего не изменится
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27.01.2022 12:59 Ответить
 
 