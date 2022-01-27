У МЗС Канади створять департамент України

У канадському МЗС буде створений окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Канада створює дієву команду, яка працюватиме із МЗС для підтримки подальшої координації зусиль федеральних департаментів щодо підтримки миру й безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".

"З урахуванням цих додаткових ресурсів як в Оттаві, так і в канадському посольстві в Україні, Канада зможе й надалі оцінювати та реагувати на розвиток ситуації", - наголосили у МЗС.

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