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У МЗС Канади створять департамент України

канада

У канадському МЗС буде створений окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Канада створює дієву команду, яка працюватиме із МЗС для підтримки подальшої координації зусиль федеральних департаментів щодо підтримки миру й безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".

"З урахуванням цих додаткових ресурсів як в Оттаві, так і в канадському посольстві в Україні, Канада зможе й надалі оцінювати та реагувати на розвиток ситуації", - наголосили у МЗС.

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Автор: 

дипломатія (711) Канада (2216)


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Краще б дозволили емігрувати усім бажаючим в Канаду. Тоді і б проблем в Україні не було б. Нема людей - нема проблем.
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27.01.2022 12:56 Відповісти
Це позитивна новина, яка може сприяти поліпшенню та розвитку наших взаємовідносин.
Питання в іншому чи зацікавлена наша влада у таких відносинах, адже після цього від влади Україну будуть і далі вимагати поглиблення реформ, посилення боротьби з корупцією, реформи нашої судової системи і ін.
Чи потрібно це цій владі? Думаю, що швидше ні , вони готові грати в імітацію, аніж реально щось змінювати.
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27.01.2022 12:56 Відповісти
Честно говоря, учитывая количество украинцев в Канаде, можно было расчитывать на значительно более серьёзные усилия, а не пугать агрессора "нелетальным" оружием и созданием чиновничьих структур, сори. Великобритания показала как
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27.01.2022 12:57 Відповісти
Пока в стране правят слуги неизвестно какого народа, ничего не изменится
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27.01.2022 12:59 Відповісти
 
 