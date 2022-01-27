У МЗС Канади створять департамент України
У канадському МЗС буде створений окремий відділ, який займатиметься питаннями миру в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Канада створює дієву команду, яка працюватиме із МЗС для підтримки подальшої координації зусиль федеральних департаментів щодо підтримки миру й безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "наявна дипломатична мережа теж буде посилена експертами у таких сферах, як реформа безпекового сектору, управління конфліктами, демократичні реформи, консульські послуги та дипломатія".
"З урахуванням цих додаткових ресурсів як в Оттаві, так і в канадському посольстві в Україні, Канада зможе й надалі оцінювати та реагувати на розвиток ситуації", - наголосили у МЗС.
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Питання в іншому чи зацікавлена наша влада у таких відносинах, адже після цього від влади Україну будуть і далі вимагати поглиблення реформ, посилення боротьби з корупцією, реформи нашої судової системи і ін.
Чи потрібно це цій владі? Думаю, що швидше ні , вони готові грати в імітацію, аніж реально щось змінювати.