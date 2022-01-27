Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине.
Об этом министр написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Великолепная встреча с моим датским коллегой и другом Еппе Кофодом в Копенгагене. Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине. Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной в сегодняшнее время повышенных угроз со стороны РФ", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, 27 января посол Швейцарии Клод Вильд во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.
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