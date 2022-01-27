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Новости
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Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине.

Об этом министр написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Великолепная встреча с моим датским коллегой и другом Еппе Кофодом в Копенгагене. Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине. Дания демонстрирует настоящее лидерство, стоя бок о бок с Украиной в сегодняшнее время повышенных угроз со стороны РФ", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 27 января посол Швейцарии Клод Вильд во время встречи с главой СБУ Иваном Бакановым выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД призывает иностранных партнеров не нагнетать информационное поле

Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, - Кулеба 01

Автор: 

безопасность (1115) Дания (593) МИД (6987) Кулеба Дмитрий (2880) Кофод Йеппе (6)


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Гроші додаткові на армію не виділили, Верховна Рада - "карантино-канікули", заяви влади "не дивись вверх" - я думаю євроатлантійці повинні бути повністю спокійні .
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27.01.2022 12:39 Ответить
Нормальний світ допомагає Україні та українцям а нашу владу вже до уваги і не бере,скоріш відноситься як до ворогів України або убогих.
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27.01.2022 13:06 Ответить
Складно сказати, чи зможемо ми вирішити проблему євроатлантичної безпеки, але це перше, мабуть, в чому я згоден із зеленопузими.
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27.01.2022 12:48 Ответить
Не нагнетайте:

МИД обратилось к посольствам западных стран

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве..."
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27.01.2022 12:51 Ответить
Надо перестать стрелять, надо не нагнетать, надо не дразнить Куйло

Надо просто ничего не делать.

Якось воно буде.
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27.01.2022 12:55 Ответить
Вряд-ли у Украины есть будущее в НАТО. С таким партнёрами как Германия,Франция,Хорватия и др. , НАТО само скоро разбежится.Украине нужен другой,новый альянс, с США, Канадой, Британией, Турцией,Австралией и возможно с Польшей.
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27.01.2022 13:25 Ответить
Прошлое бесмысленная величина.В то время как настоящее,формирует будущее.И в каком будущем будут жить ваши дети,формируете вы сегодня и сейчас в настоящем.Сегодня идёт борьба в настоящем за будущее,какой из жизнеутверждающих и определяющих факторов будет доминировать.Сила права или право силы?Если победит сила права,то можно быть спокойными за будущее своих детей.Если право силы,то это войны,разброд и шатание с переделом границ,где ваши дети будут носить военную форму и воевать,воевать,воевать......Продолжая замкнутный круг Деды воевале.Як вариант
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27.01.2022 13:31 Ответить
 
 