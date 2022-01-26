МИД призывает иностранных партнеров не нагнетать информационное поле

Министерство иностранных дел Украины призывает партнеров воздерживаться от шагов, которые могут привести к "нагнетанию информационного поля".

Об этом говорится в комментарии по работе иностранных посольств, опубликованном на сайте МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел приветствует решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы дипломатических представительств в Украине, в том числе не производить эвакуацию членов семей и сотрудников. Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе", - заявили в МИД.

В министерстве добавили, что ведомство продолжает тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России.

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"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество. Уверены, что нынешние вызовы могут быть преодолены исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, посольство США в Украине 26 января призвало американских граждан подумать об отъезде на фоне "непредсказуемой ситуации в стране".