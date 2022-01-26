МЗС закликає іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле
Міністерство закордонних справ України закликає партнерів утримуватися від кроків, що можуть призвести до "нагнітання інформаційного поля".
Про це йдеться у коментарі щодо роботи іноземних посольств, опублікованому на сайті МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі", - заявили в МЗС.
В міністерстві додали, що відомство продовжує тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.
"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство. Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, посольство США в Україні 26 січня закликало американських громадян подумати про від'їздна тлі "непередбачуваної ситуації в країні".
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Всі бачили POHUYя на стадіонних дебатах у 2019 році?
То чого чекати.
Тепер POHUY має ПОКИ що нас усіх і кожного окремо.
За час канікул не було жодних позачергових сесій по безпеці і обороні України.
І на першому засіданні небуло жодного закону/постанови по безпеці і обороні, ЖОДНОГО!
Я так поняв, що Рада продовжила собі канікули до 15лютого?
Це правда чи ні?
головне - це гарно відпочивати до травня.. коли можна бути шашлики пожарити..
ось стефанчук й відмінив ВР на місяц.. а там і два-три..
Если бы в таких условиях на карантин ушла предыдущая Рада, весь кекунятско-зрадое*ский угол верещал бы, шо резаный
то, что они свалили это, конечно, плохо
как и то, что так долго отдыхали
но, каких законов по безопасности и обороне нам не хватает?
а тут "какие-то фейки от западных СМИ".. и чего они лезут?
ведь бубОчко квартальный лично смотрел в глаза путина - и увидел там мир..
да и "нет никаких войск расеи возле границ Украины.. их столько же сколько было год назад" - зеленский, арахамия, лавров и скабеева врать не станут...
не нужен нам курс бакса по 30. и по 29. и 28 тоже ошибка.
это делает людей в стране более бедными.
подымается бакс, следом бензин и соляра, следом цены на рынках и в магазинах.
зачем нам это?
есть минОбороны, есть генштаб. пусть они и работают.
причем молча.
общественность должна знать, что все под контролем. и ничего больше.
Но президент и государство Украина не имеет морального права дарить свои территории
ось шо треба говорити нашому МЗС
щодня
всьому світу !
@Aleks_Kovalyuk
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https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486399112304111622 3 ч
Кажуть Зєля ******, бо Захід розізлив росію. Хоспаді да приспіть вже цього довбойоба.
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Странно, но тоже самое говорит и лаптестан.
Совпадение?
Впервые в жизни вижу вижу, чтобы еврей ИСКРЕННЕ НЕ ЗА ДЕНЬГИ пытался всеми силами восстановить Империю Российскую (которая в свое время придумала для евреев черту оседлости)
26 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4.html#respond Комментарии: 0
Посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы нападения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Информация об этом размещена на официальном https://ua.usembassy.gov/message-to-us-citizens%e2%80%af%e2%80%afcommercial-air-availability-from-ukraine%e2%80%af%e2%80%af/ сайте Посольства, https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-prizyvaet-svoikh-hrazhdan-nemedlenno-pokinut-ukrainu.html передало сегодня вечером «Зеркало недели».
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%b1%d1%8b-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd.html Бездействие было бы «безответственным». Зачем США и НАТО объявили о готовности нарастить силы в Европе и что известно об этих войсках
В сообщении дипломатов говорится, что ситуация в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения:
"Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность немедленного отъезда.
Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов, используя коммерческие рейсы из всех международных аэропортов Украины", - говорится в обращении.
- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd.html Дипломаты США могут, а их родные обязаны уехать из Украины - Госдеп
Само дипломатическое учреждение остается открытым и продолжает работать в штатном режиме.
https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-prizyvaet-svoikh-hrazhdan-nemedlenno-pokinut-ukrainu.html
24 января Государственный департамент США рекомендовал сотрудникам своих диппредставительств в Украине вернуться на родину.
моня каже українцям, шашлики жарити,
арахамія каже відпочивати спокійно і не панікувати
а ви пургу гоните.
не гарно це...
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1486406368911372303 3 ч
Судя по тому, шо США экстренно эвакуируют ВСЕХ своих граждан, а следом в ужасе сбежала Верховна Рада в полном составе, NATO послали росию на юх и нам 3,14. Если прекращу писать юхну в твитор, значит, русня пошла в наступление через Северо-Восток на Куев и меня больше нет.
А тем временем собираем манатки и съ@бываемся. Это план Б от ЗЕ Ко Манды. Ну что, зебилы, готовы к гражданской обороне в отсутствии главнокомандующего? Вы же этот вариант наверняка просчитали? Правда, дебилы?
Или там русские газеты, типа, Новой или Дождя постят ужасные картины разрушений прошлых войн. Где-то неделю назад. Тоже до меня дошло чисто по твиттеру. Но это не нагнетение. Нагнетение это исключительно США и Британия, которая дает нам войска.