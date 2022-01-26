МЗС закликає іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

Міністерство закордонних справ України закликає партнерів утримуватися від кроків, що можуть призвести до "нагнітання інформаційного поля".

Про це йдеться у коментарі щодо роботи іноземних посольств, опублікованому на сайті МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі", - заявили в МЗС.

В міністерстві додали, що відомство продовжує тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.

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"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство. Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, посольство США в Україні 26 січня закликало американських громадян подумати про від'їздна тлі "непередбачуваної ситуації в країні".