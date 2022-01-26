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МЗС закликає іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

мид

Міністерство закордонних справ України закликає партнерів утримуватися від кроків, що можуть призвести до "нагнітання інформаційного поля".

Про це йдеться у коментарі щодо роботи іноземних посольств, опублікованому на сайті МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі", - заявили в МЗС.

В міністерстві додали, що відомство продовжує тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії.

Читайте: Посольство США радить американцям поїхати з України

"Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство. Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, посольство США в Україні 26 січня закликало американських громадян подумати про від'їздна тлі "непередбачуваної ситуації в країні".

Автор: 

МЗС (4159) посольство (947) евакуація (2335)


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Топ коментарі
+42
Какие-то придурки, реально, они все делают, чтобы у запада исчезло желание иметь дело с этим неадекватным режимом.
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26.01.2022 22:52
+31
Верніть блін Верховну Раду до роботи, щоб не нагнітати. Чи вони вже в Жулянах і Борисполі
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26.01.2022 22:52
+27
Вчора наша Верховна Рада України, після канікул в 38 календарних днів, вперше зібралась на засідання.
За час канікул не було жодних позачергових сесій по безпеці і обороні України.
І на першому засіданні небуло жодного закону/постанови по безпеці і обороні, ЖОДНОГО!
Я так поняв, що Рада продовжила собі канікули до 15лютого?
Це правда чи ні?
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26.01.2022 22:55
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Какие-то придурки, реально, они все делают, чтобы у запада исчезло желание иметь дело с этим неадекватным режимом.
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26.01.2022 22:52 Відповісти
Дивився, як в Ахмєтки (24 канал) виступав експосол Чалий. Цей юберменш так принизливо характеризував британську допомогу (2200 ПТРК), мовляв стріляють на 500 м , мовляв ледве це не рогатки. Цьому б борову РПГ 7 і в окопи.
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26.01.2022 23:02 Відповісти
Меня удивляет другое, почему в Украине еще нету Министерства зрады? Было бы официальным источником тревожных новостей для зависимых людей, с программой реабилитации таких обратно в общество. Экономика и оборона страны от этого только выиграла бы.
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26.01.2022 23:57 Відповісти
Может для начала Раду не распускать зекрысам в такой ситуации,а то уже столько дебильных образований ваша зелупа наштамповала ,чтоб обогатить своих друзяк )
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27.01.2022 00:42 Відповісти
Таки придурки. Хіба Зєлєнскій - іноземний партнер? 😲 Це ж він офіційно заявив про можливу здачу Харкова. І головне. У Львові сестра вчора в АТБ купила останню пачку гречки за 65 гривень. У "Ашані" гречка закінчилась, у "Сільпо" - теж. Сестра питає на касі, чому таке відбувається. Їй відповіли, що Зєлєнскій просив не панікквати і не закуплятися крупами, сіллю і сірниками!!!!. Ось так!!!! 😊 У моєму місті гречка ще є по 44 у "Рукавичці". І макарони є. Але вчора сам бачив, як сусіди вивантажували з багажника авто пакети з сіллю!!! Інші сусіди скуповували я макаронами і тою ж гречкою! Аргумент той же - оскільки Зєлєнскій - брехун, то його "ворог не нападе" треба сприймати навпаки! Навпаки, товариство! Ось така репутація у найвеличнішого за два роки! Я особисто підозрюю, що гречку з макаронами потім завезуть. Але за старими цінами їх вже не буде.
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27.01.2022 07:29 Відповісти
ЯКОСЬ ВОНО БУДЕ

НАДО ТОЛЬКО ПЕРЕСТАТЬ НАГНЕТАТЬ
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27.01.2022 13:04 Відповісти
Верховная Рада должна отдохнуть после продолжительных рождественских каникул
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27.01.2022 13:12 Відповісти
Верніть блін Верховну Раду до роботи, щоб не нагнітати. Чи вони вже в Жулянах і Борисполі
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26.01.2022 22:52 Відповісти
Вони знов відпочивають, ненавідпочивались.
Всі бачили POHUYя на стадіонних дебатах у 2019 році?
То чого чекати.
Тепер POHUY має ПОКИ що нас усіх і кожного окремо.
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26.01.2022 22:57 Відповісти
Они испугались интернета и тикают. Но как говорят на г+г - мают право на тикать.
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26.01.2022 22:53 Відповісти
Никто и не нагнетает. Просто доносят до украинцев реальное положение дел. Или зелень беспокоится, что гражданское оружие и патроны стали разлетаться, как горячие пирожки?
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26.01.2022 22:54 Відповісти
Заява ТАСС від 14 червня 1941 року...
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26.01.2022 22:54 Відповісти
Вчора наша Верховна Рада України, після канікул в 38 календарних днів, вперше зібралась на засідання.
За час канікул не було жодних позачергових сесій по безпеці і обороні України.
І на першому засіданні небуло жодного закону/постанови по безпеці і обороні, ЖОДНОГО!
Я так поняв, що Рада продовжила собі канікули до 15лютого?
Це правда чи ні?
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26.01.2022 22:55 Відповісти
Сказали "Все буде добре" і звалили на карантин до 15-го. Ні разу не стрьомно .
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26.01.2022 22:58 Відповісти
Все одно ці зрадники нічого би не приймали. Давайте глянемо правді в очі.
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26.01.2022 23:03 Відповісти
правда.. знов монобільшість вирішила піти догулювати відпустку.. ковід-омікрон, війска рашки - то все фігня..
головне - це гарно відпочивати до травня.. коли можна бути шашлики пожарити..
ось стефанчук й відмінив ВР на місяц.. а там і два-три..
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26.01.2022 22:59 Відповісти
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26.01.2022 23:03 Відповісти
Та глибоко до лампочки, що в них там зламалось. Згадайте 2014 рік. як працювала Рада - хоча також серед них було багато злодіїв, негідників і т.д. Західні партнери говорять "є небезпека", наші "ні ситуація ок" - і нафіг с пляжа в карантин, куда-то. Просто як це виглядає
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26.01.2022 23:08 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Если бы в таких условиях на карантин ушла предыдущая Рада, весь кекунятско-зрадое*ский угол верещал бы, шо резаный
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26.01.2022 23:32 Відповісти
> І на першому засіданні небуло жодного закону/постанови по безпеці і обороні, ЖОДНОГО!

то, что они свалили это, конечно, плохо
как и то, что так долго отдыхали

но, каких законов по безопасности и обороне нам не хватает?
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27.01.2022 02:27 Відповісти
"шашлыки! сейшелы! видосики! и баскетбол-25!" - вот основные темы, что волнуют зеЛоха квартального в 2022 году
а тут "какие-то фейки от западных СМИ".. и чего они лезут?
ведь бубОчко квартальный лично смотрел в глаза путина - и увидел там мир..
да и "нет никаких войск расеи возле границ Украины.. их столько же сколько было год назад" - зеленский, арахамия, лавров и скабеева врать не станут...
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26.01.2022 22:57 Відповісти
и правильно делают. паника вредит экономике. деньги любят тишину.
не нужен нам курс бакса по 30. и по 29. и 28 тоже ошибка.
это делает людей в стране более бедными.
подымается бакс, следом бензин и соляра, следом цены на рынках и в магазинах.
зачем нам это?
есть минОбороны, есть генштаб. пусть они и работают.
причем молча.
общественность должна знать, что все под контролем. и ничего больше.
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27.01.2022 02:35 Відповісти
Откровенно достали эти европейские кретины, у которых россия нападет "после нового года", "в средине января", "в средине февраля", далее по графику, пока экономика не ляжет.
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26.01.2022 22:57 Відповісти
путін планує анексувати ордло 20.02.2022.що ви рекомендуєте?
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26.01.2022 23:03 Відповісти
анексоване ордло- це плацдарм для наступу.путіну потрібна керована Україна.а це означає,що медведчука хоче працевлаштувати в Києві.
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26.01.2022 23:10 Відповісти
т.е. отдаем кусок территории без боя? как крым? верно?
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26.01.2022 23:18 Відповісти
Простите, а за что там биться? Там ватники звали путина, теперь там все ненавидят Украину. Там все заминировано, все заводы вывезены в парашу. Если и биться, то за свободную Украину, что бы не попали новые области в оккупацию
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27.01.2022 00:00 Відповісти
кимска волость, короче....Я лично на них тоже начхать хотел.
Но президент и государство Украина не имеет морального права дарить свои территории
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27.01.2022 00:16 Відповісти
МЗС України закликає партнерів утримуватися від кроків, що можуть призвести до "нагнітання інформаційного поля", бо це заважає Норманській капітуляції.
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26.01.2022 22:58 Відповісти
потрібно припинити постачання зброї - це дуже нагнітає обстановку та нервує путіна
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26.01.2022 23:10 Відповісти
МЗС на чиїй стороні, я щось не розумію. Чи це прохання бубочки з єрмаком?
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26.01.2022 23:02 Відповісти
На стороне россии конечно же
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27.01.2022 10:24 Відповісти
ЗЕшобла делает всё для капитуляции
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26.01.2022 23:03 Відповісти
та вони й не нагнітають - дбають про своїх громадян перед неминучою війною. І вам зелені придурки, які завалили всю оборонку, дарують зброю на сотні мільйонів доларів, напевно, не заради жартів.
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26.01.2022 23:07 Відповісти
Да..... Чувствую с такими заявлениями наших властей, поставки оружия от наших партнёров могут прекратиться...
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26.01.2022 23:07 Відповісти
Кацапія повинна припинити своє існування-
ось шо треба говорити нашому МЗС
щодня
всьому світу !
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26.01.2022 23:08 Відповісти
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26.01.2022 23:08 Відповісти
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26.01.2022 23:13 Відповісти
Наших Бондів, що не вчать тримати фейс по всяк випадок. Слабаки якійсь, я вже не говорю про дорослу гру в колі шахраїв
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26.01.2022 23:08 Відповісти
Житомирянин


@Aleks_Kovalyuk

·
https://twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486399112304111622 3 ч



Кажуть Зєля ******, бо Захід розізлив росію. Хоспаді да приспіть вже цього довбойоба.
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26.01.2022 23:17 Відповісти
Можно поинтересоваться, и чем же "разозлил"? Достроенным СП-2? 😂😂😂
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27.01.2022 00:14 Відповісти
Да он не психует, он ссытся от страха, бо то уже голова далее не способна на серьезные решения.
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27.01.2022 00:27 Відповісти
А МзЕС не закликає іноземних партнерів, щоб не казали слово "росія", а казали слово"тасторона"???
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26.01.2022 23:18 Відповісти
наше МЗС на кого работает вообще?? где верховная рада, подготовка и т.п? все сидим мирно, пока бомбы не начнут валиться с неба??
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26.01.2022 23:20 Відповісти
МЗС закликає ... не нагнітати інформаційне поле
-----------------------------------------------------

Странно, но тоже самое говорит и лаптестан.
Совпадение?
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26.01.2022 23:21 Відповісти
раніше вважав, що бубоносів (разом з регіонами) тисяч 10--15 активних. А Зараз виявилось, тьху ти. Путін хотів пугнути всю Україну, а пугнув і крепко пугнув своїх сателітів. Не знають куди йти до кого прихилитися.
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26.01.2022 23:23 Відповісти
Конечно, лишняя правдивая информация для простых граждан усложняет акробату посыл своему шефу, путлеру, шо все под контролем, а то Кулеба может спутать карты своими патриотическими речами, он вышел из общего строя пропутинского ОП, интересно, успеет комуняка зе, сдать Украину до его полного разоблачения.
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26.01.2022 23:30 Відповісти
Он не комуняка, он имперец, причем идейный.
Впервые в жизни вижу вижу, чтобы еврей ИСКРЕННЕ НЕ ЗА ДЕНЬГИ пытался всеми силами восстановить Империю Российскую (которая в свое время придумала для евреев черту оседлости)
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27.01.2022 10:26 Відповісти
Но есть зебилы, которые думаю что наш Бубочка великий лидер, а не на Западе просто поняли, что он полный дурак и на него рассчитывать нельзя.
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26.01.2022 23:30 Відповісти
Точно МЗС України ?
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26.01.2022 23:32 Відповісти
Посольство США призвало своих граждан экстренно покинуть Украину
26 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4.html#respond Комментарии: 0



Посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы нападения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).


Информация об этом размещена на официальном https://ua.usembassy.gov/message-to-us-citizens%e2%80%af%e2%80%afcommercial-air-availability-from-ukraine%e2%80%af%e2%80%af/ сайте Посольства, https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-prizyvaet-svoikh-hrazhdan-nemedlenno-pokinut-ukrainu.html передало сегодня вечером «Зеркало недели».

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d0%b1%d1%8b-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd.html Бездействие было бы «безответственным». Зачем США и НАТО объявили о готовности нарастить силы в Европе и что известно об этих войсках

В сообщении дипломатов говорится, что ситуация в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения:

"Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность немедленного отъезда.

Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов, используя коммерческие рейсы из всех международных аэропортов Украины", - говорится в обращении.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b0-%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd.html Дипломаты США могут, а их родные обязаны уехать из Украины - Госдеп

Само дипломатическое учреждение остается открытым и продолжает работать в штатном режиме.

https://zn.ua/POLITICS/posolstvo-ssha-prizyvaet-svoikh-hrazhdan-nemedlenno-pokinut-ukrainu.html


24 января Государственный департамент США рекомендовал сотрудникам своих диппредставительств в Украине вернуться на родину.
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26.01.2022 23:36 Відповісти
Мы не знаем нападет или нет Россия. Никто не знает, кроме России. Всё что мы знаем, что у них есть план по нападению и не один. Это факт.
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26.01.2022 23:46 Відповісти
Они таким макаром, такой паникой валят российский фондовый рынок, это же очевидно! Рынок обвалится и челядь прибежит царю с криками: холопы взбунтовались, магазины грабят, царь говорят НЕНАСТОЯЩИЙ!
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27.01.2022 10:52 Відповісти
Есть ощущение что после следующих парламентских выборов новая власть будет таскать Зеленского про прокуратуре за его действия во время президентства, либо он улетит из страны.
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26.01.2022 23:37 Відповісти
ну не гарно так.
моня каже українцям, шашлики жарити,
арахамія каже відпочивати спокійно і не панікувати
а ви пургу гоните.
не гарно це...
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26.01.2022 23:37 Відповісти
Nagnetaite vi sami, mi toljko rekomendujem svoim grazhdanam ujehatj s Ukraini.
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26.01.2022 23:38 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1486406368911372303 3 ч



Судя по тому, шо США экстренно эвакуируют ВСЕХ своих граждан, а следом в ужасе сбежала Верховна Рада в полном составе, NATO послали росию на юх и нам 3,14. Если прекращу писать юхну в твитор, значит, русня пошла в наступление через Северо-Восток на Куев и меня больше нет.
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26.01.2022 23:38 Відповісти
Пуйло дало Нелоху два тижні щоб посадити Пороха, зачистити опозицію, а тоді в дружній атмосфері прийняти капітуляцію від зелених
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26.01.2022 23:43 Відповісти
Прзываем иностранных партнеров НЕ НАГНЕТАТЬ!!!
А тем временем собираем манатки и съ@бываемся. Это план Б от ЗЕ Ко Манды. Ну что, зебилы, готовы к гражданской обороне в отсутствии главнокомандующего? Вы же этот вариант наверняка просчитали? Правда, дебилы?
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26.01.2022 23:47 Відповісти
Та бачили ми той халатик, готовність номер 1)
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26.01.2022 23:57 Відповісти
Добавлю, что мне нравится этот рассклад. Россия держит войска со всех сторон и говорит там не очень хорошие вещи, но панику оказывает оказывается Запад, который говорит "смотрите вас сейчас сожрут".
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26.01.2022 23:56 Відповісти
Ну сожрут. И что? Что мы можем сделать? А вот Запад может. Дать Петриот, к примеру. Может, но не даёт. Зато каждый день по 100 раз констатирует факт, что нас сожрут. Зачем?
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27.01.2022 00:18 Відповісти
Это намного лучше самообмана. Попытки скрыть инфу это по сути измена.
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27.01.2022 00:21 Відповісти
А какую инфу скрывают? Ту, что Войс на границу раша навезла? Ну так это известно. Как и то, что их ПОКА недостаточно для полномасштабного вторжения. Да и США тоже говорят, что не уверены в том, что вторжение точно будет. Так зачем каждый день нагнетать? Чтобы мы испугались и пошли на уступки, по дыре, к примеру. Хутину не холодно и не жарко. Ему уже сообщили, что ни войска НАТО, ни американске войска помогать нам не будут. Санкции будут, но только после, да и то думают, чтоб не очень болезненные, да и то не точно. 😂 Так зачем свистеть на каждом углу, вселять панику и валить нашу экономику?
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27.01.2022 00:29 Відповісти
Ну ты видимо не заметил того самого перекидывания войск или ультиматомов Путина НАТО или постоянными заявлениями русских политиков. От Жириновского до Кадырова, который пару дней назад заявил что он бы давно захватил Украину. Вот они ничего не нагнетает. Виновато США. Ну я этот пункт и отметил. У тебя виноват исключительно тот, кто говорит что вот Россия ведет себя опасно.
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27.01.2022 00:31 Відповісти
А не Россия, которая ведет себя опасно.
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27.01.2022 00:32 Відповісти
Когда там условный Кашин пишет статью как Россия захватит Украину и как это будет легко, то это не нагнетание совсем. И я это еще не читаю русские газеты или сайты, а исключительно одним глазом зацепил.
Или там русские газеты, типа, Новой или Дождя постят ужасные картины разрушений прошлых войн. Где-то неделю назад. Тоже до меня дошло чисто по твиттеру. Но это не нагнетение. Нагнетение это исключительно США и Британия, которая дает нам войска.
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27.01.2022 00:36 Відповісти
Это не говоря уже про российское ТВ, про Володина который там что-то заявлял. Я вообще всего не упомню. НО вот все эти люди они никак не нагнетают. Нагнетает исключительно госдеп, пару британских политиков и там еще парочку журналистов.
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27.01.2022 00:37 Відповісти
Что за бред я только что прочитал? Где-то сказано (особенно мною), что у кацапов- "не нагнетание"??? от кацапов ничего другого ждать не приходится, ибо они- враги. Поэтому я их даже не читаю/не слушаю. А Запад (США, в частности)- наши друзья и партнёры! Чувствуешь разницу?
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27.01.2022 16:34 Відповісти
Ходять такі версії.
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27.01.2022 00:56 Відповісти
Люди, а вам такі заяви і звернення нічого не нагадують? Я маю на увазі Сталіна, який закривав за грати, можна сказати посмертно, або, як зрадників, розстрілював, тих, хто попереджав про напад гітлерівської Германії. Дуже схоже, чи не так? Вимога Зеленського і Сталіна така сама - не провокувати навіть словесно. Сцикун чи зрадник ?
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26.01.2022 23:58 Відповісти
Нагадує И чем дальше, тем больше
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27.01.2022 13:10 Відповісти
Нафига нам ВР которая без конца то в отпуске, то в карантине? И, если уж пошла такая пляска, нафига нам этот зелёный, вечно отдыхающий ушлёпок в виде президента?
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27.01.2022 00:05 Відповісти
Крысы мавзолейные...ваша Ольга ********* с Вовиком Соловьевым уже столько насрали в эфирах РАБссиянского ТВ что не отметесь и за 100 лет...,А Соловьев ваще пообещал всех украинцев на Колыму ...,Львов разрушим до основания,а Киев станет опять столицей Золотой орды Хана Батыя... типа и от Тайги до Британских морей краснопузое быдло всех сильней...
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27.01.2022 00:18 Відповісти
МЗС, "беременность" не рассосётся сама собой, просто так, бо так Зеля Никакая захотела, засунув голову в песок..
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27.01.2022 00:57 Відповісти
Пора менять власть, пока еще не поздно. Эти идиоты рушат все своими неадекватными заявлениями.
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27.01.2022 05:03 Відповісти
Я думаю, что закончится тем, что Зеленский с РНБО примет решение выслать на хер всех западных дипломатов.
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27.01.2022 11:52 Відповісти
Лучше бы выслать из Украины всю зеленую шушару
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27.01.2022 13:08 Відповісти
Да закройте уже рты дегенераты!
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27.01.2022 12:23 Відповісти
І допомогу зброєю припинити, а то друг зеленськго Путін нервує
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27.01.2022 14:37 Відповісти
 
 