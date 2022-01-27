Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляє, що майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні.

Про це міністр написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова зустріч із моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом у Копенгаґені. Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні. Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня посол Швейцарії Клод Вільд під час зустрічі з головоюСБУ Іваном Бакановим висловив підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

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