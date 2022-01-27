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Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляє, що майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні.

Про це міністр написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова зустріч із моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом у Копенгаґені. Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні. Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, 27 січня посол Швейцарії Клод Вільд під час зустрічі з головоюСБУ Іваном Бакановим висловив підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія надасть Україні додаткові кошти на стабілізацію та реформи, - глава МЗС Кофод

Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, - Кулеба 01

безпека (944) Данія (784) МЗС (4159) Кулеба Дмитро (3604) Кофод Єппе (9)


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Гроші додаткові на армію не виділили, Верховна Рада - "карантино-канікули", заяви влади "не дивись вверх" - я думаю євроатлантійці повинні бути повністю спокійні .
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27.01.2022 12:39 Відповісти
Нормальний світ допомагає Україні та українцям а нашу владу вже до уваги і не бере,скоріш відноситься як до ворогів України або убогих.
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27.01.2022 13:06 Відповісти
Складно сказати, чи зможемо ми вирішити проблему євроатлантичної безпеки, але це перше, мабуть, в чому я згоден із зеленопузими.
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27.01.2022 12:48 Відповісти
Не нагнетайте:

МИД обратилось к посольствам западных стран

"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве..."
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27.01.2022 12:51 Відповісти
Надо перестать стрелять, надо не нагнетать, надо не дразнить Куйло

Надо просто ничего не делать.

Якось воно буде.
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27.01.2022 12:55 Відповісти
Вряд-ли у Украины есть будущее в НАТО. С таким партнёрами как Германия,Франция,Хорватия и др. , НАТО само скоро разбежится.Украине нужен другой,новый альянс, с США, Канадой, Британией, Турцией,Австралией и возможно с Польшей.
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27.01.2022 13:25 Відповісти
Прошлое бесмысленная величина.В то время как настоящее,формирует будущее.И в каком будущем будут жить ваши дети,формируете вы сегодня и сейчас в настоящем.Сегодня идёт борьба в настоящем за будущее,какой из жизнеутверждающих и определяющих факторов будет доминировать.Сила права или право силы?Если победит сила права,то можно быть спокойными за будущее своих детей.Если право силы,то это войны,разброд и шатание с переделом границ,где ваши дети будут носить военную форму и воевать,воевать,воевать......Продолжая замкнутный круг Деды воевале.Як вариант
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27.01.2022 13:31 Відповісти
 
 