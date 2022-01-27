Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляє, що майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні.
Про це міністр написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Чудова зустріч із моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом у Копенгаґені. Майбутнє євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні. Данія демонструє справжнє лідерство, стоячи пліч-о-пліч з Україною в цей час підвищених загроз з боку РФ", - наголосив Кулеба.
Нагадаємо, 27 січня посол Швейцарії Клод Вільд під час зустрічі з головоюСБУ Іваном Бакановим висловив підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МИД обратилось к посольствам западных стран
"Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве..."
Надо просто ничего не делать.
Якось воно буде.