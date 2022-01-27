Столичные школы и садики не закрываются на карантин, - КГГА

Решения о работе учебных заведений принимают их руководители, в зависимости от уровня заболеваемости в той или иной школе либо садике.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает Цензор.НЕТ.

"За последние две недели ситуация с заболеваемостью детей и работников учебных заведений изменилась. Сегодня среди учителей и учеников болеют респираторными заболеваниями и коронавирусом чуть больше одного процента. Именно поэтому мы даем возможность руководителям школ самостоятельно принимать решение о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения в зависимости от ситуации", - пояснил он.

По его словам, такое решение позволит, с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало.

"Дистанционное обучение – это о снижении заболеваемости без отрыва от учебного процесса, а не о посещении общественных заведений и, соответственно, распространении болезни. Объясняйте детям об их ответственности. Ведь заболев, они несут заболевания домой, заражают всю семью. Чем тщательнее мы будем соблюдать элементарные правила, тем быстрее пройдем пик заболеваемости и вернемся к привычной жизни", – добавил Мондриевский.

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