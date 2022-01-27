Столичні школи та садочки не зачиняються на карантин, - КМДА

Рішення про роботу навчальних закладів приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка. Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації", - пояснив він.

За його словами, таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

"Дистанційне навчання – це про зниження захворюваності без відриву від навчального процесу, а не про відвідання громадських закладів і, відповідно, поширення хвороби. Пояснюйте дітям про їхню відповідальність. Адже, захворівши, вони несуть захворювання додому, заражають усю родину. Чим ретельніше ми дотримуватимемося елементарних правил, тим швидше пройдемо пік захворюваності і повернемося до звичного життя", - додав Мондриївський.

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