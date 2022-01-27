ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19

Верховная Рада изменила календарный план своей работы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В четверг на заседании народные депутаты проголосовали за проект постановления о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. За – 233 парламентария.

Таким образом, на следующей неделе в понедельник состоится заседание Согласительного Совета, а во вторник - пленарное, на котором состоится открытие сессии. Со 2 по 11 февраля нардепы будут работать в комитетах, а в пленарный режим вернутся с 15 февраля. Такие изменения вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

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