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ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19
Верховная Рада изменила календарный план своей работы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В четверг на заседании народные депутаты проголосовали за проект постановления о календарном плане проведения седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. За – 233 парламентария.
Таким образом, на следующей неделе в понедельник состоится заседание Согласительного Совета, а во вторник - пленарное, на котором состоится открытие сессии. Со 2 по 11 февраля нардепы будут работать в комитетах, а в пленарный режим вернутся с 15 февраля. Такие изменения вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.
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а зникнення зеленського, то не новина...або в омані опиняється, або на сейшелах родина його
от і знову не буде кому керувати у відповідальні хвилини
и Мы выиграем !!! Слава Украине !!!
Голосували за щирих, розумних, справедливих.