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ВР скасувала ряд пленарних засідань через ситуацію із COVID-19
Верховна Рада змінила календарний план своєї роботи.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У четвер не засіданні народні депутати проголосували за проєкт постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. За - 233 парламентаря.
Таким чином наступного тижня у понеділок пройде засідання Погоджувальної Ради, а у вівторок - пленарне, на якому відбудеться відкриття сесії. Із 2 по 11 лютого нардепи працюватимуть в комітетах, а в пленарний режим повернуться з 15 лютого. Такі зміни спричинені погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.
Топ коментарі
+4 Неоновая Вывеска
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+4 Игорь Монахов
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+3 Alexey Chernyavsky
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а зникнення зеленського, то не новина...або в омані опиняється, або на сейшелах родина його
от і знову не буде кому керувати у відповідальні хвилини
и Мы выиграем !!! Слава Украине !!!
Голосували за щирих, розумних, справедливих.