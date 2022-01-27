ВР скасувала ряд пленарних засідань через ситуацію із COVID-19

Верховна Рада змінила календарний план своєї роботи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У четвер не засіданні народні депутати проголосували за проєкт постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. За - 233 парламентаря.

Таким чином наступного тижня у понеділок пройде засідання Погоджувальної Ради, а у вівторок - пленарне, на якому відбудеться відкриття сесії. Із 2 по 11 лютого нардепи працюватимуть в комітетах, а в пленарний режим повернуться з 15 лютого. Такі зміни спричинені погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про карантин у ВР: Ми працюватимемо у комітетах. У разі необхідності зможемо зібратися у сесійній залі