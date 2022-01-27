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Новини Коронавірус і карантин
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ВР скасувала ряд пленарних засідань через ситуацію із COVID-19

вр,рада,верховна

Верховна Рада змінила календарний план своєї роботи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У четвер не засіданні народні депутати проголосували за проєкт постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. За - 233 парламентаря.

Таким чином наступного тижня у понеділок пройде засідання Погоджувальної Ради, а у вівторок - пленарне, на якому відбудеться відкриття сесії. Із 2 по 11 лютого нардепи працюватимуть в комітетах, а в пленарний режим повернуться з 15 лютого. Такі зміни спричинені погіршенням епідеміологічної ситуації в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про карантин у ВР: Ми працюватимемо у комітетах. У разі необхідності зможемо зібратися у сесійній залі

Автор: 

ВР (15025) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ЗЕшобла нашла повод ничего не делать. ЗЕшоблу в отставку
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27.01.2022 13:30
+4
А если вдруг непонятка с кацапами!? Кто будет вводить ВП, мобилизацию и все экстренные вопросы с этим связанные!?.. это саботаж и игра на врага и по закону военного времени их нужно....
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27.01.2022 14:12
+3
Пусть лучше ничего не делают, меньше вреда будет.
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27.01.2022 13:39
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ЗЕшобла нашла повод ничего не делать. ЗЕшоблу в отставку
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27.01.2022 13:30 Відповісти
Пусть лучше ничего не делают, меньше вреда будет.
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27.01.2022 13:39 Відповісти
да какая разница кто.Или ты веришь что кто то в истории Украины реально делал что то для страны )))Сними розовые очки.Украинцы даже не избирают власть .Ее назначают .А через ТВ внушают кого выбрать.
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27.01.2022 14:15 Відповісти
Во всех странах так...
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27.01.2022 14:46 Відповісти
Надо только перестать стрелять, нагнетать и побольше отдыхать!
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27.01.2022 13:39 Відповісти
кива, пишуть, каже, що слуги взяли тайм-аут до 18 лютого...зараз сімї вивозять, самі виїжджають...а там побачать, коли вертатись і чи треба це робити..
а зникнення зеленського, то не новина...або в омані опиняється, або на сейшелах родина його
от і знову не буде кому керувати у відповідальні хвилини
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27.01.2022 13:47 Відповісти
А если вдруг непонятка с кацапами!? Кто будет вводить ВП, мобилизацию и все экстренные вопросы с этим связанные!?.. это саботаж и игра на врага и по закону военного времени их нужно....
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27.01.2022 14:12 Відповісти
мобилизованые от кацапских ракет и самолетов будут джавелинами отстреливаться?Какая разница вводить или не вводить ВП.Украинкую армию уничтожат на передке с воздуха и ракетами в первый день.А еще есть план "механический апельсин"-нанесение устрашающего ядерного удара ночтю в стратосфере в районе припятских болот.И конец войне.
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27.01.2022 14:18 Відповісти
в 2014-м не ввели и теперь тягают добровольцев за зажмуренных кацапов т.к. не было обьявленно ВП.. Нужно все и быстро перестраивать на релься войны .. вот в чем разница..
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27.01.2022 14:22 Відповісти
ты пониимаешь что ядерную страну в прямой войне не победить?Ты нет.А вот в Верховной Зраде это понимают.Потому они и не парятся .Ибо в случае нападения на Украину они сбегуь сразу на Запад.Это американо/российские разборки а не ваши.Вы пушечное мясо .Причем Кремль показательно может применить и ЯО.На самом деле война идет не там.А на уровне укольчиков.Что общего у *****,Байдена,и Зеленского?-фуфлопандемия.А значит они действуют от одного правительства.Почитай о геномодифицированых людях и что их можно запатентовать
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27.01.2022 14:33 Відповісти
какой ЯО !? ты бредишь !!!! кто кацапам даст использовать ЯО!? да их после этого всем Миром ногами *** бить будут и о параше можно будет забыть НАВСЕГДА !!!!!!
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27.01.2022 14:40 Відповісти
кто даст им применить?А кто запретит?
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27.01.2022 14:47 Відповісти
А что дальше?
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27.01.2022 14:43 Відповісти
И конец правительству РФ.
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27.01.2022 14:44 Відповісти
а кто скинет правительство РФ .Там миллирнная армия мусаров.Там пикнуть боятся.
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27.01.2022 14:48 Відповісти
Если "вдруг"-повторится 14г.Уверен.
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27.01.2022 15:12 Відповісти
Бой с кацапами не завершен.. он отложен.. но он впереди... но вот когда !? Не знает никто , но он будет ПО ЛЮБОМУ, он нужен для финальной точки в борьбе-битве за Наследие Киевской Руси !! ...
и Мы выиграем !!! Слава Украине !!!
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28.01.2022 00:04 Відповісти
Нехай приймуть бустерну вакцину і працюють.Чи вони у то що самі для народа понапринимали не вірять?Та і чи вони вакциновані?
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27.01.2022 14:18 Відповісти
уработались... зарплату не забудут получить? а конверты???
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27.01.2022 14:22 Відповісти
Разбегаются как тараканы...
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27.01.2022 14:41 Відповісти
Новогодние корпоративы отменить-никому,в голову не пришло.И это когда "враг у ворот".
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27.01.2022 15:14 Відповісти
Хочу запитати, чи за таких депутатів голосували українці?
Голосували за щирих, розумних, справедливих.
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27.01.2022 17:32 Відповісти
 
 