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Новости Война
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Кроме шлемов, Германия поможет Украине с бункером под Одессой, - Бербок

бербок

Германия поддерживает Украину и в военной сфере, о чем свидетельствует решение о поставках 5 тысяч защитных шлемов.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь – во исполнение украинского желания мы сейчас поставляем защитные шлемы", - отметила министерша.

Она добавила, что это касается и вопроса "защитного бункера под Одессой".

"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", - добавила Бербок.

Читайте также: Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ, - Бербок

Глава МИД Германии также отметила, что украинские офицеры участвовали в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а "поддержка Германии Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет более 8 млн евро с 2014 года".

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине 5 тысяч военных касок.

Автор: 

Германия (7059) Одесская область (3627) помощь (7861) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+51
Ви би нам ще допомогли з землянкою під Житомиром, дебіли ***.
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27.01.2022 15:09
+37
Так вот где готовится место для "величайшего".
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27.01.2022 15:08
+37
и ставку "Wehrwolf" под Винницей тоже восстановите..
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27.01.2022 15:12
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https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20 Помощь Германии выглядит примерно так
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27.01.2022 15:57 Ответить
Уважаемые коллеги есть сведения что кацапским троллям поставлена задача разжигать ненависть украинцев к Германии. Не идите у троллей на поводу, не кормите путлеровскихольгинских троллей!!!
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27.01.2022 16:00 Ответить
Так ота германія сама все робить, щоб "розжигати". Чи я не правий?
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27.01.2022 19:08 Ответить
аргументиуйте, за что их любить?
за СП2? за непоставку оружия? за облет их территории?? за 5 тыс, прости Господи касок? за адмирала, заглядывающего путину в очко? за баварского бургомистра с "любимым, но сложным партнером"??

идите на х* со своей фашизляндией!!!
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27.01.2022 21:34 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html Что дальше? Подушки?» Кличко прокомментировал решение Германии отправить Украине каски
27 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 4
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27.01.2022 16:02 Ответить
От немецкого и советскорго говна вечно воняет то Сралиным то Гитлером...1939 года..то падаль СкреПОНОСно то нацистская........
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27.01.2022 16:03 Ответить
Моцкали... вы не ШАКАЛЫ...вы быдло...Дремучее...
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27.01.2022 16:05 Ответить
Какие странные судорги бывшей империи германии. У кацапов ,,имперские,,судорги еще более явные, но есть отличие--кацапы себя сами записали в империю
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27.01.2022 16:08 Ответить
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27.01.2022 16:12 Ответить
+++ Тут даже слів непотрібно. 👍
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27.01.2022 18:35 Ответить
@sergeytracer

Передайте кто-нибудь youtube-блогеру Cергею Трейсеру!

Серега! Тут немцы фарцуют строительством бункера! На шару!!!

Лови контент! Заодно и землянку под Чернобылем восстановят. И каску дадут!!!!
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27.01.2022 16:22 Ответить
Ось ! Ось чого нам "бракувало" ! А то в ху№ла є, а в зеленого "верховного генералісімуса" ще нема !
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27.01.2022 16:25 Ответить
А нахрен нам той погріб під Одесой?!
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27.01.2022 16:39 Ответить
це якесь тупе відмивання грошей. Під Одесою суцільна мережа катакомб. Тобто погріб в нас тут вже є і великий! Невже от так по дурному всіх натягнуть і скажуть що це вони зараз катакомби під містом випиляли : )
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27.01.2022 19:06 Ответить
Нет,это за одессой был при ссср какой-то правительственный бункер.
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25.02.2022 21:20 Ответить
Скумбрію по 8 будемо там солити.
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27.01.2022 19:09 Ответить
А бункер уже сразу с Гитлером будет?
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27.01.2022 16:44 Ответить
Під Вінницею уже був
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27.01.2022 17:25 Ответить
Спасибо Народу Германии, хватит бояться русских свиней
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27.01.2022 17:07 Ответить
Тяжкий випадок. Такая молодая и такая ****. Луше бы аквапарк построили и бизнес привлекли и проголосовали за вступление Украины в НАТО. Бункер, бл...ть
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27.01.2022 17:10 Ответить
Краще ніж нічого, або допомога Німеччини з бункером в Москві. Може вони і не гармати будуть поставляти, але скажімо гроші на оборону теж згодяться. Цей напрям треба розвивати.
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27.01.2022 17:39 Ответить
таки да,дареному коню-в зубы не смотрят! и за ето дякуем Германии
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27.01.2022 18:46 Ответить
а что говорит технологичная Германия о противоракетном щите? Прикроет им после санкций Северного Потока2, не опоздает?
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27.01.2022 18:08 Ответить
Бункер для Зелькиных будут строить немцы ??
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27.01.2022 18:39 Ответить
цикаво, кому вы вздумали помогать схроны рыть, и главное кто, те что в августе 45 уже все лапки вверх решили поучить тех, кто до шестидесятых синие фуражки постреливали, лучше гаубицы давайте и кораблей постройте
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27.01.2022 19:29 Ответить
Зелёные, гаваришь...
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27.01.2022 21:25 Ответить
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