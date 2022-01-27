Кроме шлемов, Германия поможет Украине с бункером под Одессой, - Бербок
Германия поддерживает Украину и в военной сфере, о чем свидетельствует решение о поставках 5 тысяч защитных шлемов.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь – во исполнение украинского желания мы сейчас поставляем защитные шлемы", - отметила министерша.
Она добавила, что это касается и вопроса "защитного бункера под Одессой".
"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", - добавила Бербок.
Глава МИД Германии также отметила, что украинские офицеры участвовали в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а "поддержка Германии Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет более 8 млн евро с 2014 года".
Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине 5 тысяч военных касок.
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за СП2? за непоставку оружия? за облет их территории?? за 5 тыс, прости Господи касок? за адмирала, заглядывающего путину в очко? за баварского бургомистра с "любимым, но сложным партнером"??
идите на х* со своей фашизляндией!!!
27 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 4
Передайте кто-нибудь youtube-блогеру Cергею Трейсеру!
Серега! Тут немцы фарцуют строительством бункера! На шару!!!
Лови контент! Заодно и землянку под Чернобылем восстановят. И каску дадут!!!!