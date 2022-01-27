Кроме шлемов, Германия поможет Украине с бункером под Одессой, - Бербок

Германия поддерживает Украину и в военной сфере, о чем свидетельствует решение о поставках 5 тысяч защитных шлемов.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"И Германия поддерживает Украину также в военном плане. А именно, и я бы хотела об этом четко заявить здесь – во исполнение украинского желания мы сейчас поставляем защитные шлемы", - отметила министерша.

Она добавила, что это касается и вопроса "защитного бункера под Одессой".

"Несколько дней назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", - добавила Бербок.

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Глава МИД Германии также отметила, что украинские офицеры участвовали в программах по военному образованию при федеральном министерстве обороны ФРГ, а "поддержка Германии Украины в рамках трастового фонда НАТО составляет более 8 млн евро с 2014 года".

Ранее сообщалось, что Германия готова передать Украине 5 тысяч военных касок.