Окрім шоломів, Німеччина допоможе Україні з бункером під Одесою, - Бербок

Німеччина підтримує Україну і у військовій сфері, про що свідчить рішення про постачання 5 тис. захисних шоломів.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я б хотіла про це чітко заявити тут – на виконання українського бажання ми зараз постачаємо захисні шоломи", - зазначила міністерка.

Вона додала, що це саме стосується і питання "захисного бункера під Одесою".

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча поїздка туди", - додала Бербок

Глава МЗС Німеччини також вказала на те, що українські офіцери брали участь у програмах з військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН, а "підтримка Німеччини України у рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро з 2014 року".

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Раніше повідомлялось, що Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

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