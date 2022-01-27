Окрім шоломів, Німеччина допоможе Україні з бункером під Одесою, - Бербок
Німеччина підтримує Україну і у військовій сфері, про що свідчить рішення про постачання 5 тис. захисних шоломів.
Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"І Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я б хотіла про це чітко заявити тут – на виконання українського бажання ми зараз постачаємо захисні шоломи", - зазначила міністерка.
Вона додала, що це саме стосується і питання "захисного бункера під Одесою".
"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча поїздка туди", - додала Бербок
Глава МЗС Німеччини також вказала на те, що українські офіцери брали участь у програмах з військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН, а "підтримка Німеччини України у рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро з 2014 року".
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Раніше повідомлялось, що Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
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за СП2? за непоставку оружия? за облет их территории?? за 5 тыс, прости Господи касок? за адмирала, заглядывающего путину в очко? за баварского бургомистра с "любимым, но сложным партнером"??
идите на х* со своей фашизляндией!!!
27 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 4
Передайте кто-нибудь youtube-блогеру Cергею Трейсеру!
Серега! Тут немцы фарцуют строительством бункера! На шару!!!
Лови контент! Заодно и землянку под Чернобылем восстановят. И каску дадут!!!!