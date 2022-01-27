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Окрім шоломів, Німеччина допоможе Україні з бункером під Одесою, - Бербок

Окрім шоломів, Німеччина допоможе Україні з бункером під Одесою, - Бербок

Німеччина підтримує Україну і у військовій сфері, про що свідчить рішення про постачання 5 тис. захисних шоломів.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я б хотіла про це чітко заявити тут – на виконання українського бажання ми зараз постачаємо захисні шоломи", - зазначила міністерка.

Вона додала, що це саме стосується і питання "захисного бункера під Одесою".

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча поїздка туди", - додала Бербок

Глава МЗС Німеччини також вказала на те, що українські офіцери брали участь у програмах з військової освіти при федеральному міністерстві оборони ФРН, а "підтримка Німеччини України у рамках трастового фонду НАТО становить понад 8 млн євро з 2014 року".

.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

Також читайте: Німеччина готова включити "Північний потік - 2" до санкційного списку проти РФ, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7469) Одеська область (3277) допомога (8429) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+51
Ви би нам ще допомогли з землянкою під Житомиром, дебіли ***.
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27.01.2022 15:09
+37
Так вот где готовится место для "величайшего".
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27.01.2022 15:08
+37
и ставку "Wehrwolf" под Винницей тоже восстановите..
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27.01.2022 15:12
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https://twitter.com/*************/status/1486465912291086336?s=20 Помощь Германии выглядит примерно так
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27.01.2022 15:57 Відповісти
Уважаемые коллеги есть сведения что кацапским троллям поставлена задача разжигать ненависть украинцев к Германии. Не идите у троллей на поводу, не кормите путлеровскихольгинских троллей!!!
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27.01.2022 16:00 Відповісти
Так ота германія сама все робить, щоб "розжигати". Чи я не правий?
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27.01.2022 19:08 Відповісти
аргументиуйте, за что их любить?
за СП2? за непоставку оружия? за облет их территории?? за 5 тыс, прости Господи касок? за адмирала, заглядывающего путину в очко? за баварского бургомистра с "любимым, но сложным партнером"??

идите на х* со своей фашизляндией!!!
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27.01.2022 21:34 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html Что дальше? Подушки?» Кличко прокомментировал решение Германии отправить Украине каски
27 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 4
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27.01.2022 16:02 Відповісти
От немецкого и советскорго говна вечно воняет то Сралиным то Гитлером...1939 года..то падаль СкреПОНОСно то нацистская........
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27.01.2022 16:03 Відповісти
Моцкали... вы не ШАКАЛЫ...вы быдло...Дремучее...
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27.01.2022 16:05 Відповісти
Какие странные судорги бывшей империи германии. У кацапов ,,имперские,,судорги еще более явные, но есть отличие--кацапы себя сами записали в империю
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27.01.2022 16:08 Відповісти
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27.01.2022 16:12 Відповісти
+++ Тут даже слів непотрібно. 👍
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27.01.2022 18:35 Відповісти
@sergeytracer

Передайте кто-нибудь youtube-блогеру Cергею Трейсеру!

Серега! Тут немцы фарцуют строительством бункера! На шару!!!

Лови контент! Заодно и землянку под Чернобылем восстановят. И каску дадут!!!!
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27.01.2022 16:22 Відповісти
Ось ! Ось чого нам "бракувало" ! А то в ху№ла є, а в зеленого "верховного генералісімуса" ще нема !
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27.01.2022 16:25 Відповісти
А нахрен нам той погріб під Одесой?!
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27.01.2022 16:39 Відповісти
це якесь тупе відмивання грошей. Під Одесою суцільна мережа катакомб. Тобто погріб в нас тут вже є і великий! Невже от так по дурному всіх натягнуть і скажуть що це вони зараз катакомби під містом випиляли : )
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27.01.2022 19:06 Відповісти
Нет,это за одессой был при ссср какой-то правительственный бункер.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Скумбрію по 8 будемо там солити.
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27.01.2022 19:09 Відповісти
А бункер уже сразу с Гитлером будет?
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27.01.2022 16:44 Відповісти
Під Вінницею уже був
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27.01.2022 17:25 Відповісти
Спасибо Народу Германии, хватит бояться русских свиней
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27.01.2022 17:07 Відповісти
Тяжкий випадок. Такая молодая и такая ****. Луше бы аквапарк построили и бизнес привлекли и проголосовали за вступление Украины в НАТО. Бункер, бл...ть
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27.01.2022 17:10 Відповісти
Краще ніж нічого, або допомога Німеччини з бункером в Москві. Може вони і не гармати будуть поставляти, але скажімо гроші на оборону теж згодяться. Цей напрям треба розвивати.
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27.01.2022 17:39 Відповісти
таки да,дареному коню-в зубы не смотрят! и за ето дякуем Германии
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27.01.2022 18:46 Відповісти
а что говорит технологичная Германия о противоракетном щите? Прикроет им после санкций Северного Потока2, не опоздает?
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27.01.2022 18:08 Відповісти
Бункер для Зелькиных будут строить немцы ??
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27.01.2022 18:39 Відповісти
цикаво, кому вы вздумали помогать схроны рыть, и главное кто, те что в августе 45 уже все лапки вверх решили поучить тех, кто до шестидесятых синие фуражки постреливали, лучше гаубицы давайте и кораблей постройте
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27.01.2022 19:29 Відповісти
Зелёные, гаваришь...
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27.01.2022 21:25 Відповісти
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