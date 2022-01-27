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Суд перенес заседание по делу "Роттердам+"

Суд перенес заседание по делу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла заседание по так называемому делу "Роттердам+", которое должно было состояться 27 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила адвокат Агия Загребельская.

В комментарии изданию Загребельская пояснила, что заседание перенесли по болезни одного из адвокатов, представляющего интересы заводов бизнесмена Игоря Коломойского по делу, и адвокатов, представляющих компанию монополиста Рината Ахметова ДТЭК.

Напомним, что общественная организация "Центр противодействия коррупции" и адвокаты Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов подали апелляционные жалобы на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой по закрытию производства по формуле "Роттердам+".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО не собирается заслушивать НАБУ по поводу "Роттердама+". Заявление Данилова - треп, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

Автор: 

суд (25136) Роттердам+ (165) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+14
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27.01.2022 15:54
+7
який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського

Вот кому Роттердам болєл больше всего. И шабунину с лещенком
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27.01.2022 16:06
+5
Бабломойський рулить.
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27.01.2022 16:17
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27.01.2022 15:54 Ответить
який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського

Вот кому Роттердам болєл больше всего. И шабунину с лещенком
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27.01.2022 16:06 Ответить
"Папа" дал копеечку и так сразу заболело, так заболело !!
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27.01.2022 16:21 Ответить
Аппетит у Бенито - ого-го.!
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27.01.2022 16:06 Ответить
Ахметка не успел собрать нужную сумму,решили подождать
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27.01.2022 16:06 Ответить
"Дайош спраєдлівасть"-волали зебіли, ""Эта Петька с Гонтарєвой всьо украл!"
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27.01.2022 16:12 Ответить
Бабломойський рулить.
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27.01.2022 16:17 Ответить
Мені цікаво - яким чином і на який час розтянуть удавлення тварюки ЗЕ?
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27.01.2022 16:20 Ответить
Генадий Москаль раскрыл некторые подрбности тогдашней покупки угля Украины в Украине... Рюсские бараны...а с чего вы овзяли что я не пойму...почему Яценюк в 2014 году заплатил зарплату за украинский уголь шахтерам Данбасса...вы были ОРДЛО или Приднестроем с Абхазией?Стадо Рюсских БАРАНОВ...
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27.01.2022 16:39 Ответить
Дуже смішна справа, тоді електроенергія - 2.2 грн, зараз - 5.3 грн.
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27.01.2022 16:44 Ответить
І ніхто не задає питань, судів не видно, і т.д. Хоча причина проста, тоді Коломоський змушений був покупати електроенергію по 2.2 на рівні з усіма, а зараз доїть Центренерго і Енергоатом по 1 грн і рейдерить сонячні електростанції, поки усі інші купляють по 5 грн. Як то кажуть тєло Ігоря Валєрівіча дуже-дуже близьке Володимиру Олександровичу.
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27.01.2022 16:49 Ответить
Экономічна Криза страшне жити и та Экономіча криза у США 26 % экономычного росту,на РАбсіі нема й відсотка... во всем виноват доллар 27 декабрям 2022 года...,Байден астанавитесь,а Байдлен чмо..Єрдоган Чмо...
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27.01.2022 17:03 Ответить
Быдло..ТУПОЕ ну не лезьте мои посты...на Цензоре они проверены Юрием Швецом, Виталием Портниковым и Тарасом Берозевцем....бараны Мавзолейные и Зелемойские...вы задрали свом Шариковским ТУПИЗМОМ... Дятлы пля..
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27.01.2022 17:08 Ответить
по болезни одного из адвокатов, представляющего интересы заводов бизнесмена Игоря Коломойского по делу, и адвокатов, представляющих компанию монополиста Рината Ахметова ДТЭК.

А что же эти кристально чистые люди для зеледента, отцы Большого Крадивництва, хозяева бюджета Украины вдруг решили что что их адвокаты начали резко "болеть" в суде над Порохом? Бородатая бабушка поняла что ее волосатая промежность висит над ее же головой? Гудящий дядюшка зеледента понял куда ему засунут его свисток заводов на Донбассе?
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27.01.2022 17:32 Ответить
 
 