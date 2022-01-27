Суд перенес заседание по делу "Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла заседание по так называемому делу "Роттердам+", которое должно было состояться 27 января.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила адвокат Агия Загребельская.

В комментарии изданию Загребельская пояснила, что заседание перенесли по болезни одного из адвокатов, представляющего интересы заводов бизнесмена Игоря Коломойского по делу, и адвокатов, представляющих компанию монополиста Рината Ахметова ДТЭК.

Напомним, что общественная организация "Центр противодействия коррупции" и адвокаты Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов подали апелляционные жалобы на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой по закрытию производства по формуле "Роттердам+".

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