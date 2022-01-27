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Суд переніс засідання у справі "Роттердам+"

Суд переніс засідання у справі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла засідання у так званій справі "Роттердам+", яке мало відбутися 27 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомила адвокат Агія Загребельська.

У коментарі виданню Загребельська пояснила, що засідання перенесли через хворобу одного із адвокатів, який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського у справі, та адвокатів, які представляють компанію монополіста Ріната Ахметова ДТЕК.

Нагадаємо, що громадська організація "Центр протидії корупції" та адвокати Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів подали апеляційні скарги на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої стосовно закриття провадження за формулою "Роттердам+".

Також читайте: Офіс ГПУ усунувся від цивільного позову в справі "Роттердам+" - ЦПК

Автор: 

суд (11731) Роттердам+ (298) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+14
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27.01.2022 15:54
+7
який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського

Вот кому Роттердам болєл больше всего. И шабунину с лещенком
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27.01.2022 16:06
+5
Бабломойський рулить.
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27.01.2022 16:17
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27.01.2022 15:54 Відповісти
який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського

Вот кому Роттердам болєл больше всего. И шабунину с лещенком
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27.01.2022 16:06 Відповісти
"Папа" дал копеечку и так сразу заболело, так заболело !!
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27.01.2022 16:21 Відповісти
Аппетит у Бенито - ого-го.!
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27.01.2022 16:06 Відповісти
Ахметка не успел собрать нужную сумму,решили подождать
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27.01.2022 16:06 Відповісти
"Дайош спраєдлівасть"-волали зебіли, ""Эта Петька с Гонтарєвой всьо украл!"
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27.01.2022 16:12 Відповісти
Бабломойський рулить.
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27.01.2022 16:17 Відповісти
Мені цікаво - яким чином і на який час розтянуть удавлення тварюки ЗЕ?
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27.01.2022 16:20 Відповісти
Генадий Москаль раскрыл некторые подрбности тогдашней покупки угля Украины в Украине... Рюсские бараны...а с чего вы овзяли что я не пойму...почему Яценюк в 2014 году заплатил зарплату за украинский уголь шахтерам Данбасса...вы были ОРДЛО или Приднестроем с Абхазией?Стадо Рюсских БАРАНОВ...
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27.01.2022 16:39 Відповісти
Дуже смішна справа, тоді електроенергія - 2.2 грн, зараз - 5.3 грн.
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27.01.2022 16:44 Відповісти
І ніхто не задає питань, судів не видно, і т.д. Хоча причина проста, тоді Коломоський змушений був покупати електроенергію по 2.2 на рівні з усіма, а зараз доїть Центренерго і Енергоатом по 1 грн і рейдерить сонячні електростанції, поки усі інші купляють по 5 грн. Як то кажуть тєло Ігоря Валєрівіча дуже-дуже близьке Володимиру Олександровичу.
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27.01.2022 16:49 Відповісти
Экономічна Криза страшне жити и та Экономіча криза у США 26 % экономычного росту,на РАбсіі нема й відсотка... во всем виноват доллар 27 декабрям 2022 года...,Байден астанавитесь,а Байдлен чмо..Єрдоган Чмо...
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27.01.2022 17:03 Відповісти
Быдло..ТУПОЕ ну не лезьте мои посты...на Цензоре они проверены Юрием Швецом, Виталием Портниковым и Тарасом Берозевцем....бараны Мавзолейные и Зелемойские...вы задрали свом Шариковским ТУПИЗМОМ... Дятлы пля..
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27.01.2022 17:08 Відповісти
по болезни одного из адвокатов, представляющего интересы заводов бизнесмена Игоря Коломойского по делу, и адвокатов, представляющих компанию монополиста Рината Ахметова ДТЭК.

А что же эти кристально чистые люди для зеледента, отцы Большого Крадивництва, хозяева бюджета Украины вдруг решили что что их адвокаты начали резко "болеть" в суде над Порохом? Бородатая бабушка поняла что ее волосатая промежность висит над ее же головой? Гудящий дядюшка зеледента понял куда ему засунут его свисток заводов на Донбассе?
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27.01.2022 17:32 Відповісти
 
 