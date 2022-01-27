Суд переніс засідання у справі "Роттердам+"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла засідання у так званій справі "Роттердам+", яке мало відбутися 27 січня.

Про це Цензор.НЕТ повідомила адвокат Агія Загребельська.

У коментарі виданню Загребельська пояснила, що засідання перенесли через хворобу одного із адвокатів, який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського у справі, та адвокатів, які представляють компанію монополіста Ріната Ахметова ДТЕК.

Нагадаємо, що громадська організація "Центр протидії корупції" та адвокати Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів подали апеляційні скарги на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої стосовно закриття провадження за формулою "Роттердам+".

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