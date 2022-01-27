Суд переніс засідання у справі "Роттердам+"
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла засідання у так званій справі "Роттердам+", яке мало відбутися 27 січня.
Про це Цензор.НЕТ повідомила адвокат Агія Загребельська.
У коментарі виданню Загребельська пояснила, що засідання перенесли через хворобу одного із адвокатів, який представляє інтереси заводів бізнесмена Ігоря Коломойського у справі, та адвокатів, які представляють компанію монополіста Ріната Ахметова ДТЕК.
Нагадаємо, що громадська організація "Центр протидії корупції" та адвокати Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів подали апеляційні скарги на рішення судді Вищого антикорупційного суду Катерини Широкої стосовно закриття провадження за формулою "Роттердам+".
Топ коментарі
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Вот кому Роттердам болєл больше всего. И шабунину с лещенком
А что же эти кристально чистые люди для зеледента, отцы Большого Крадивництва, хозяева бюджета Украины вдруг решили что что их адвокаты начали резко "болеть" в суде над Порохом? Бородатая бабушка поняла что ее волосатая промежность висит над ее же головой? Гудящий дядюшка зеледента понял куда ему засунут его свисток заводов на Донбассе?