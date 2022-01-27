Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"С учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайствую перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии", - отметил Балан.

Он сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили военнослужащие, задействованные в охране "Южмаша".

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.