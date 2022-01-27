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Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке

Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"С учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайствую перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии", - отметил Балан.

Он сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили военнослужащие, задействованные в охране "Южмаша".

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) отставка (3160) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Балан Николай (24)


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Топ комментарии
+53
молодець. яйця як і совість видно присутні в нього.
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27.01.2022 16:32
+33
Гідний вчинок
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27.01.2022 16:34
+17
правильно, работать нужно с подопечными, а не только бюджет опустошать на ваши зарплаты.
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27.01.2022 16:32
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Ну з такою тенденцією скотитись до стану 14 року силовим структурам буде нескладно і швидко.
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27.01.2022 16:59 Ответить
Закосив й втік на пенЦію балан... Нафуя йому на шось впливати серед гнид, яких набрано...
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27.01.2022 17:01 Ответить
вот это поступок мужика. неужели мы дожили до такого. зеля учись, найди в себе силы))
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27.01.2022 17:03 Ответить
МВС по гнилосности коллектива наверное после сбу или примерно равно ему мусорские порядки времён внутренних войск никуда не делись со всеми вытекающими! Но давайте им поднимем зп? Что б им не так грустно было
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27.01.2022 17:04 Ответить
Молодец, так и должен поступать настоящий офицер. Других вон сраной метлой гонят а они цепляются….
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27.01.2022 17:04 Ответить
Почему гавнокомандующий не подал в отставку?
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27.01.2022 17:12 Ответить
Почему верховный гавнокомандующий не подал в отставку?
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27.01.2022 17:18 Ответить
рыба гниет из головы, а голова Украины кто? вот и ответ.
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27.01.2022 17:17 Ответить
а рапорт підписати не мають права.
слідство, відповідальність, може й в,язниця для когось.
а я пішов, мене нема, не катіт
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27.01.2022 17:19 Ответить
___Трибунала не будет. Все уволятся.
Когда отвечать -так по ГКодексу,а получать -так полное обеспечение.
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27.01.2022 17:21 Ответить
Достійний пример для Зеленського
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27.01.2022 17:36 Ответить
Вчинок справжнього офіцера.
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27.01.2022 17:38 Ответить
Таких командующих надо оставлять. Есть яйца у мужика, есть совесть и ответственность. Нужно снимать Министра МВД и Обороны и вместе с преЗедентом. Респект и уважение Балану. Горе народу и соболезнование всем. И парня жаль, пропала считай жизнь мальчишки тоже.
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27.01.2022 17:42 Ответить
Реальна історія, яку бачив на власні очі.
Військомат.Кабінет перед комісією, тобто останній лікар, це була терапевт (може ще якусь мала посаду-не памятаю).
Вмовляє вона призовника йти в армію,: "Відслужиш, будеш мати воєнний білет, влаштуєшся в міліцію, десь закріпишся в житті, бо сам знаєш що тобі нема на кого розраховувати. Полічи до десяти!" -він починає лічити і зупиняється. В цей час заходить воєнком, вона жалібно бідкається :"Ну як я його пропущу, якщо він і до десяти не знає лічити"... Чим закінчилося незнаю, бо моя черга була на комісію.
До чого це я: вона намагалася допомогти хлопцеві, з кращих помислів, видно було, що жаліє його.
Але уявіть з чого складається армія і міліція, якщо туди потрапляють навіть такі призовники.
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27.01.2022 17:48 Ответить
Так більшість і подібних було.Всі низькоінтелектуальні йшли в міліцію,або якийсь беркут.Мають силу,а розуму не потрібно багато,щоб кийками махати.
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27.01.2022 18:05 Ответить
так че ты тут трындишь нарожай умных - дебил ватный
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27.01.2022 18:19 Ответить
Я якраз не ватник.Ватники агітують,за строкове рабство.30 років воно і толку мало.Наслухались брихливих експертів і продовжують повторювати ахінею.
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27.01.2022 18:22 Ответить
форма твого звернення свідчить як раз що ти і є "вата"
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27.01.2022 18:42 Ответить
шо, заметаем следы?
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27.01.2022 17:48 Ответить
Жаль, що президент не здатний таке зробити.
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27.01.2022 17:54 Ответить
давайте при всех массовых убийствах президенты будут подавать в оставку. таким образом рф не нужно будет никуда нападать. просто делать серийные убийства пока рулетка не падет на следующего удобно президента.
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27.01.2022 19:58 Ответить
Пусть сам главнокомандующий подаёт в отставку за бардак в Армии и стране!
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27.01.2022 17:55 Ответить
Молодец, хоть показал пример ответственности. Как все таки редко у нас такое бывает. Обычно чиновники цепляются за кресло так, что и через суд не оторвешь и сраной метлой не выгонишь.
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27.01.2022 17:59 Ответить
Вместо того , чтобы искоренить это зло дедовщинуэтот хрен Балан просто сбежал!! Трус!!!
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27.01.2022 17:59 Ответить
Две гражданских тётки тоже дедовали
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27.01.2022 19:06 Ответить
?
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27.01.2022 19:06 Ответить
Приємно що стандарти гідності із цивілізованого світу таки просочуються до українського суспільства.
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27.01.2022 18:01 Ответить
неуставні відносини а все тому що советска система живе і процвітає
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27.01.2022 18:03 Ответить
"Затримано" - це не зовсім точно. Він сам здався, попросивши якусь жінку подзвонити в поліцію
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27.01.2022 18:09 Ответить
Сумно, що план перехвату не спрацював - йому вдалось виїхати з міста. А при перехваті повинні були підняті всі сили поліції і армійці. І перекрити виїзд з міста і мости
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27.01.2022 18:19 Ответить
Сегодня у кацапов праздник.
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27.01.2022 18:22 Ответить
Очередь за Монастырским?????Хотя о чем я,нужно же яйца иметь!!!Имел бы яйца,не связывался бы с пиписькойграем!
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27.01.2022 18:49 Ответить
Поступок офицера!
а оманский ещё рапорт не написал?
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27.01.2022 19:34 Ответить
На самом деле глупо, Балан этого чела даже не знал, и в голову залезть ему не мог. Наказание должны нести непосредственные командиры плюс командиры командиров. А оставлять нацгвардию от толкового командира глупо...тем более видно что мужик правильный
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27.01.2022 23:44 Ответить
Почему он официально не принес извинения родственникам погибшей гражданской за ее убийство военнослужащим национальной гвардии?
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28.01.2022 19:36 Ответить
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