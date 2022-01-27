Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке
Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"С учетом того, что за какие-либо действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайствую перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардии", - отметил Балан.
Он сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили военнослужащие, задействованные в охране "Южмаша".
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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слідство, відповідальність, може й в,язниця для когось.
а я пішов, мене нема, не катіт
Когда отвечать -так по ГКодексу,а получать -так полное обеспечение.
Військомат.Кабінет перед комісією, тобто останній лікар, це була терапевт (може ще якусь мала посаду-не памятаю).
Вмовляє вона призовника йти в армію,: "Відслужиш, будеш мати воєнний білет, влаштуєшся в міліцію, десь закріпишся в житті, бо сам знаєш що тобі нема на кого розраховувати. Полічи до десяти!" -він починає лічити і зупиняється. В цей час заходить воєнком, вона жалібно бідкається :"Ну як я його пропущу, якщо він і до десяти не знає лічити"... Чим закінчилося незнаю, бо моя черга була на комісію.
До чого це я: вона намагалася допомогти хлопцеві, з кращих помислів, видно було, що жаліє його.
Але уявіть з чого складається армія і міліція, якщо туди потрапляють навіть такі призовники.
а оманский ещё рапорт не написал?