Командувач Нацгвардії Балан подав рапорт про відставку
Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку.
Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - зазначив Балан.
Він повідомив, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили військовослужбовці, які були задіяні в охороні "Південмашу".
Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.
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слідство, відповідальність, може й в,язниця для когось.
а я пішов, мене нема, не катіт
Когда отвечать -так по ГКодексу,а получать -так полное обеспечение.
Військомат.Кабінет перед комісією, тобто останній лікар, це була терапевт (може ще якусь мала посаду-не памятаю).
Вмовляє вона призовника йти в армію,: "Відслужиш, будеш мати воєнний білет, влаштуєшся в міліцію, десь закріпишся в житті, бо сам знаєш що тобі нема на кого розраховувати. Полічи до десяти!" -він починає лічити і зупиняється. В цей час заходить воєнком, вона жалібно бідкається :"Ну як я його пропущу, якщо він і до десяти не знає лічити"... Чим закінчилося незнаю, бо моя черга була на комісію.
До чого це я: вона намагалася допомогти хлопцеві, з кращих помислів, видно було, що жаліє його.
Але уявіть з чого складається армія і міліція, якщо туди потрапляють навіть такі призовники.
а оманский ещё рапорт не написал?