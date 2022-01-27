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Командувач Нацгвардії Балан подав рапорт про відставку

Командувач Нацгвардії Балан подав рапорт про відставку

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням того, що за будь-які дії несе відповідальність командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ та клопотання перед президентом України про відставку та звільнення з посади командувача Нацгвардії", - зазначив Балан.

Він повідомив, що відсторонив від виконання обов'язків командування полку, в якому служили військовослужбовці, які були задіяні в охороні "Південмашу".

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Також читайте: Рябчук зі зростом 194 см та вагою понад 90 кг не тягне на жертву. Це "самозакоханий вбивця з психічними відхиленнями", - Геращенко

Автор: 

Дніпро (3297) відставка (1470) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564) Балан Микола (21)


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Топ коментарі
+53
молодець. яйця як і совість видно присутні в нього.
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27.01.2022 16:32
+33
Гідний вчинок
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27.01.2022 16:34
+17
правильно, работать нужно с подопечными, а не только бюджет опустошать на ваши зарплаты.
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27.01.2022 16:32
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Ну з такою тенденцією скотитись до стану 14 року силовим структурам буде нескладно і швидко.
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27.01.2022 16:59 Відповісти
Закосив й втік на пенЦію балан... Нафуя йому на шось впливати серед гнид, яких набрано...
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27.01.2022 17:01 Відповісти
вот это поступок мужика. неужели мы дожили до такого. зеля учись, найди в себе силы))
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27.01.2022 17:03 Відповісти
МВС по гнилосности коллектива наверное после сбу или примерно равно ему мусорские порядки времён внутренних войск никуда не делись со всеми вытекающими! Но давайте им поднимем зп? Что б им не так грустно было
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27.01.2022 17:04 Відповісти
Молодец, так и должен поступать настоящий офицер. Других вон сраной метлой гонят а они цепляются….
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27.01.2022 17:04 Відповісти
Почему гавнокомандующий не подал в отставку?
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27.01.2022 17:12 Відповісти
Почему верховный гавнокомандующий не подал в отставку?
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27.01.2022 17:18 Відповісти
рыба гниет из головы, а голова Украины кто? вот и ответ.
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27.01.2022 17:17 Відповісти
а рапорт підписати не мають права.
слідство, відповідальність, може й в,язниця для когось.
а я пішов, мене нема, не катіт
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27.01.2022 17:19 Відповісти
___Трибунала не будет. Все уволятся.
Когда отвечать -так по ГКодексу,а получать -так полное обеспечение.
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27.01.2022 17:21 Відповісти
Достійний пример для Зеленського
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27.01.2022 17:36 Відповісти
Вчинок справжнього офіцера.
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27.01.2022 17:38 Відповісти
Таких командующих надо оставлять. Есть яйца у мужика, есть совесть и ответственность. Нужно снимать Министра МВД и Обороны и вместе с преЗедентом. Респект и уважение Балану. Горе народу и соболезнование всем. И парня жаль, пропала считай жизнь мальчишки тоже.
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27.01.2022 17:42 Відповісти
Реальна історія, яку бачив на власні очі.
Військомат.Кабінет перед комісією, тобто останній лікар, це була терапевт (може ще якусь мала посаду-не памятаю).
Вмовляє вона призовника йти в армію,: "Відслужиш, будеш мати воєнний білет, влаштуєшся в міліцію, десь закріпишся в житті, бо сам знаєш що тобі нема на кого розраховувати. Полічи до десяти!" -він починає лічити і зупиняється. В цей час заходить воєнком, вона жалібно бідкається :"Ну як я його пропущу, якщо він і до десяти не знає лічити"... Чим закінчилося незнаю, бо моя черга була на комісію.
До чого це я: вона намагалася допомогти хлопцеві, з кращих помислів, видно було, що жаліє його.
Але уявіть з чого складається армія і міліція, якщо туди потрапляють навіть такі призовники.
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27.01.2022 17:48 Відповісти
Так більшість і подібних було.Всі низькоінтелектуальні йшли в міліцію,або якийсь беркут.Мають силу,а розуму не потрібно багато,щоб кийками махати.
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27.01.2022 18:05 Відповісти
так че ты тут трындишь нарожай умных - дебил ватный
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27.01.2022 18:19 Відповісти
Я якраз не ватник.Ватники агітують,за строкове рабство.30 років воно і толку мало.Наслухались брихливих експертів і продовжують повторювати ахінею.
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27.01.2022 18:22 Відповісти
форма твого звернення свідчить як раз що ти і є "вата"
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27.01.2022 18:42 Відповісти
шо, заметаем следы?
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27.01.2022 17:48 Відповісти
Жаль, що президент не здатний таке зробити.
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27.01.2022 17:54 Відповісти
давайте при всех массовых убийствах президенты будут подавать в оставку. таким образом рф не нужно будет никуда нападать. просто делать серийные убийства пока рулетка не падет на следующего удобно президента.
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27.01.2022 19:58 Відповісти
Пусть сам главнокомандующий подаёт в отставку за бардак в Армии и стране!
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27.01.2022 17:55 Відповісти
Молодец, хоть показал пример ответственности. Как все таки редко у нас такое бывает. Обычно чиновники цепляются за кресло так, что и через суд не оторвешь и сраной метлой не выгонишь.
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27.01.2022 17:59 Відповісти
Вместо того , чтобы искоренить это зло дедовщинуэтот хрен Балан просто сбежал!! Трус!!!
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27.01.2022 17:59 Відповісти
Две гражданских тётки тоже дедовали
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27.01.2022 19:06 Відповісти
?
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27.01.2022 19:06 Відповісти
Приємно що стандарти гідності із цивілізованого світу таки просочуються до українського суспільства.
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27.01.2022 18:01 Відповісти
неуставні відносини а все тому що советска система живе і процвітає
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27.01.2022 18:03 Відповісти
"Затримано" - це не зовсім точно. Він сам здався, попросивши якусь жінку подзвонити в поліцію
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27.01.2022 18:09 Відповісти
Сумно, що план перехвату не спрацював - йому вдалось виїхати з міста. А при перехваті повинні були підняті всі сили поліції і армійці. І перекрити виїзд з міста і мости
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27.01.2022 18:19 Відповісти
Сегодня у кацапов праздник.
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27.01.2022 18:22 Відповісти
Очередь за Монастырским?????Хотя о чем я,нужно же яйца иметь!!!Имел бы яйца,не связывался бы с пиписькойграем!
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27.01.2022 18:49 Відповісти
Поступок офицера!
а оманский ещё рапорт не написал?
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27.01.2022 19:34 Відповісти
На самом деле глупо, Балан этого чела даже не знал, и в голову залезть ему не мог. Наказание должны нести непосредственные командиры плюс командиры командиров. А оставлять нацгвардию от толкового командира глупо...тем более видно что мужик правильный
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27.01.2022 23:44 Відповісти
Почему он официально не принес извинения родственникам погибшей гражданской за ее убийство военнослужащим национальной гвардии?
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28.01.2022 19:36 Відповісти
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