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Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі (оновлено). ФОТО

Строковика Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші", затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі 01

Зазначається, що підозрюваного затримали поліцейські групи реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції та управління КОРД під час спільної з ДБР спецоперації.

Затримання відбулося сьогодні о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне.

"До поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив", - йдеться у повідомленні.

Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі 02
Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі 03

Як раніше повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов, стрілка затримали в н.п. Підгородне.

Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі 04
Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі 05

Читайте також: ДБР розпочало провадження за фактом стрілянини в Дніпрі: Мешканців міста закликають бути уважними та обачними

 Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

Автор: 

Дніпро (3295) затримання (4350) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564)


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Топ коментарі
+43
На війні потрібні воїни, а не покидьки, які вбивають своїх товаришів...
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27.01.2022 10:13
+26
Я думаю багатьох зараз інтересують подробиці і мотиви такого злочину. Смутниє сомнєнія понімаєтє лі...
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27.01.2022 09:51
+22
Плохо что живой. Надо было при задержании расстрелять. Уже есть видео как он стрелял. Это не месть за дедовщину или что-то подобное. Так как после стрельбы он вернулся в оружейную комнату и набирал патроны в рюкзак, а к тому времени все потенциальные "деды-обидчики" уже были мертвы. И после этого еще добивал раненых.
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27.01.2022 09:59
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А может такая концепция: может Артемий был скрытым сепаром и решил свалить на службу к донецким уркам, а ему сказали - убьешь хохла, возьмем, а если много убьешь - зарплата в 3 раза больше
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27.01.2022 13:23 Відповісти
Да ну не будьте наивным. Вы же не глупый человек чтобы так думать. Это не как в кино. Здесь явный психический срыв. Вспомните "Караванного стрелка". А тем более он из семьи пятидесятников - верующих людей. Наверное истинно кого можно назвать верующими , которые чтут по истине Бога, так это баптисты и пятидесятники. А его видимо за это и достали.
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27.01.2022 13:28 Відповісти
Вопрос почему его призвали, а сына депутата нет. Он один кормилец и еще верующий, который не берет оружие в руки. Это вопрос к военному командованию и к преЗеденту.
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27.01.2022 13:29 Відповісти
Глянь на карту географії, в якій країні ти живеш. Ті, що при владі, швидше ще щось кацапам віддадуть крім Криму і Сходу, ніж їхні синки підуть захищати ту землю, котру вони так нещадно доють.
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28.01.2022 11:28 Відповісти
Уже понятно, что никто правды не скажет. А кто расскажет из солдат о неуставных - это общий страх и взаимо-ложь. Но он то ведь не просто в упор добивал офицера и второго солдата. Для этого нужно было человека разозлить до невменяемости. Ложь когда менты расстреляли ментов под Киевом - так и закрыли это дело, дело с Гонгадзе, дело с Каравновским стрелком, дело Шеремета, дело инкасаторов и т.д. И этот парень через месяц повесится или умрет от сердечного приступа - а за всем этим стоит лишь желание получать свои зарплаты, пенсию и не потерять пост и имидж. Зе сказал пару фраз и заткнулся, Порошенко и все остальные политики заткнулись - им это не выгодно. Они только раздувают там вонь, где есть их интерес. Вопрос, если Порох такой борец за добро и свой народ, почему молчит? Или тот же ОПЗЖ или Юлька, а за Зе и других вообще молчу. Молю Бога, чтобы простил этого парня, исцелил раненых, принял души убиенных и укрепил их родителей, а хенералов, лжецов солдат и командиров, ментов и политиков которые лгут постигла кара Божья.
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28.01.2022 15:54 Відповісти
Може быть, может быть. Насколько я понял, он растрелял новую смену. Почему тогда не свою?
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27.01.2022 13:37 Відповісти
Если честно, то все настолько запутано и правды мы не узнаем. Очевидно одно, парень сам сдался, видимо мозги стали на место. Может у него такой протест в голове, это не оправдание, это болезнь. Ведь баптисты и пятидесятники против оружия и армии. В любом случае, я помню при СССР был особый отдел - они знали когда по времени ты писать ходишь. Я всю службу с боевым оружием и спал. Но твое настроение знали от сержанта до командира части и нач штаба. Малейший залет и тебя отсылали с нашей группы на куда где можно только швабру держать и уже обратно нет дороги в группу. Дедовщина была, но если тебя зашкваривало, то сразу и дедов и сержантов ставили раком. А сейчас капец. В любом случае и жалко парня и ему сейчас поверте не мед. Ну и не вернешь погибших их жаль тоже, но им уже все равно. Спросить нужно с министра обороны в пенсне и бородкой ботаника.
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27.01.2022 14:30 Відповісти
Це зрозуміло що це погано, але коли він стреляв у покидьків (можливо), він або Ви могли б тоді побачити хто там попав під лінію вогню. Він її, впевнений на всі сто, не хотів да міг і не бачити.
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27.01.2022 11:56 Відповісти
Вот что бывает если призывать молодых людей в армию!
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27.01.2022 11:56 Відповісти
Мене не хвилюють причини такої поведінки, покидьок що розстріляв невинних повинен бути знищеним.
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27.01.2022 12:03 Відповісти
Вернулся и добил лежачего в голову. т.е. сердце ещё работало и продолжало качать кровь.
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27.01.2022 12:09 Відповісти
Явно неуставные отношения !
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27.01.2022 12:16 Відповісти
Володимир Мик , Позвольте с Вами не согласиться ,на счёт контрактной ,армии . У нас армия не контрактая , однако такой херни нет . У меня, два сына служили в боевых частях, так командиры , каждую неделю звонили ,как обстановка дома, даже приезжали один раз ,просто в гости .😊 . Бывают конечно случаи ,но очень редко .
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27.01.2022 12:16 Відповісти
та то абы пи.дануть. четыре поколения в совке прошли через призыв в 18 лет - как только они бедные друг друга не поубивали? и про какую, нах, дедовщину они кукарекают - служат сейчас всего год-полтора. а чмореные, как правило, или "на лыжи" или в петлю но не за автомат и косить всю казарму.
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27.01.2022 12:35 Відповісти
стакато , Вы уверены, что они не виноваты, аки Ангелы Божьи
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27.01.2022 12:18 Відповісти
Нужно выяснить причину, а не гадить ! Возможно его достали так что чердак сорвало! Возможно причина была в окружении а не в нем самом!
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27.01.2022 12:21 Відповісти
Все це наслідок безвідповідальності в тій частині ,як можна так зберігати зброю ,не здивуюсь що цього паскудника завербували спец.служби рф ,яка буде радість в рашистів ,хай здохне ця наволоч.
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27.01.2022 12:21 Відповісти
--Який КАРДИНАЛ --- відповідна й гвардія... Так . У Ізмаїлі замість води п*ють вино з глеків ... /часто-- густо бував там/ До встановлення. більш--менш. об*єктивних причин НЕ варто розвішувати звинувачувальні ярлики... Одне зрозуміло : У гвардію ЗЕ- командувача підберають лосів з НЕ урівноваженою психікою ... Для кремлівського пропогандоса--це просто свято .сьогодні. буде...
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27.01.2022 12:46 Відповісти
когда сам сдался то полицаи герои. мажоров которые людей насмерть сбивают мордой землю не ложат, таким честь отдают
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27.01.2022 13:03 Відповісти
за словосполученням "національна гвардія" перехавується звичайна мусорська сутність. це ніяка не військова служба, а лише виховання ментів для протистояння громадянам, які можливо вийдуть на протест. далеко не кожен може прийняти ті порядки. от і лунають постріли. от тільки не в керівників цієї ментярні, дітища авакова і тохи.
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27.01.2022 20:37 Відповісти
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