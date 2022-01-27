Затримано строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі (оновлено). ФОТО

Строковика Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші", затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що підозрюваного затримали поліцейські групи реагування патрульної поліції Дніпровського районного управління поліції та управління КОРД під час спільної з ДБР спецоперації.

Затримання відбулося сьогодні о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне.

"До поліції надійшло більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця, який розстріляв п’ять людей та ще п’ять поранив", - йдеться у повідомленні.





Як раніше повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов, стрілка затримали в н.п. Підгородне.





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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.