Стрельба на "Южмаше": одна из версий следствия – неуставные отношения
Следствие рассматривает несколько версий стрельбы военнослужащего Артемия Рябчука на Южмаше, в частности, неуставные отношения. В ближайшее время будет проведена экспертиза психического состояния подозреваемого.
Об этом сообщила на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР", - сказала в четверг на брифинге в Киеве советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Сейчас проводится допрос (подозреваемого). Мотивы выясняются", - добавила она.
Также Сапьян сообщила, что сотрудники ГБР проведут следственные действия, которые позволят установить, находился ли Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. "В кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по психическому состоянию гражданина Рябчука", - подчеркнула она.
Советник по коммуникациям ГБР также отметила, что в ходе задержания у военнослужащего изъяты личные вещи, которые могут содержать следы совершения преступления: кровь, продукты выстрела, а также оружие и гильзы.
По словам Сапьян, следователи сообщили Рябчуку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство), ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боеприпасов).
"Говоря о том, какую меру пресечения будет просить следствие для подозреваемого, Сапьян сказала: "Содержание под стражей без альтернативы".
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п.с. просмотр фильма Племя может многое открыть-имхо
ну, звісно ж, що це найперше, що має спадати на думку, бо найчастіше таке роблять саме через неуставні відносини
вбив перших а потім понесло.....
ось і все
одним словом, озвірів.
Достатьно деяких фармпрепаратів для підняття рівня паранойї до критичного рівня.
А от хто йому ці препарати дав це вже гарне питання.
Тут же шакалов расстрелял, остальних конечно жаль и никто тут его не оправдивает, но следует во всем разобраться, он мотивы свои рассказал-почему не озвучить? Уже мутят ...
п.с. рекомендую фыльм Племя - украинского производства, оч похожая история ....
буквально прошло пару часов...прибегает замкомвзвода сержант...не можем найти уже час ищем..нигде нет...Командир вернулся...пошли искать...нашли ..повесился...
И понеслось поехало....довели дедовщина..и тд. давай искать дедовщину всех опрашивать..не нашли...пофиг..мамаша начала долбить все инстанции вплоть до ющенко... "над моим сыном издевались..дедовщина"...сверху вказивка убийцу (командира подразделения уволить) по служебному несоответствию...всех остальных наказать по максимуму....и тд. и тп...
А то что хлопец со странностями даже никто и не учел....
так это сам повесился..а ведь мог и покрошить остальных...просто в караул не заступал и его оружие всегда стояло в пирамиде...
п.с. два месяца пацан терпел издевательства и ждал пока у него в руках окажется автомат ...
просмотр фильма Племя может многое открить - имхо
менти геращенко нихера не сделали, слили стране юа видос убийства и не озвучили мотив который им известен, на.уй они на работу ходят? посадить вместе с ним нафиг, конченных ..
Вообще я дал ему таких ****.лей, что оно забыло про меня. Так как дембеля ещё не ушли, то старики его призыва меня не тронули, но как только деды дембельнулись, меня в ближайшую ночь подняли пьяные теперь уже деды, повалили и били ногами. Утром я себя в зеркале не узнал, никого не сдал, но взводному сказал, что подрался на спортгородке с каким-то незнакомым мне солдатом с полка. Короче стрелять я никого не стал, потому как понимал последствия для себя, шуршал потихоньку, как и все салабоны, но то чмо меня уже не трогало и первое дембельнулось, чтобы я не отомстил наедине.
Дедовщина, это дно и процветает она там где отсутствует контроль и ночные ответственные из офицерского состава.