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Стрельба на "Южмаше": одна из версий следствия – неуставные отношения

Стрельба на

Следствие рассматривает несколько версий стрельбы военнослужащего Артемия Рябчука на Южмаше, в частности, неуставные отношения. В ближайшее время будет проведена экспертиза психического состояния подозреваемого.

Об этом сообщила на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР", - сказала в четверг на брифинге в Киеве советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Сейчас проводится допрос (подозреваемого). Мотивы выясняются", - добавила она.

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Также Сапьян сообщила, что сотрудники ГБР проведут следственные действия, которые позволят установить, находился ли Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. "В кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по психическому состоянию гражданина Рябчука", - подчеркнула она.

Советник по коммуникациям ГБР также отметила, что в ходе задержания у военнослужащего изъяты личные вещи, которые могут содержать следы совершения преступления: кровь, продукты выстрела, а также оружие и гильзы.

По словам Сапьян, следователи сообщили Рябчуку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство), ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боеприпасов).

"Говоря о том, какую меру пресечения будет просить следствие для подозреваемого, Сапьян сказала: "Содержание под стражей без альтернативы".

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Рябчук (33) ГБР (3034)


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Топ комментарии
+16
Эй !! ТАМ!!..Хватит там звиздеть на этого парня!! Нужно сначала во всём разобраться!! Дедовщина это такое тяжкое зло пришедшее к нам из советской Армии!! Она никогда не закончится, потому . что всегда найдутся десяток подлецов и старослужащих, а также не мало младших офицеров,. хотевших в армии сачкануть от тыжелой работы и показать своё превосходство, преред другими солдатами!!!! Во многом в Армии СССР дедовщина процветала ,с молчаливого согласия командиров, взводова и рот и даже комбатов, По вине офицеров наркоманов. офицеров бездельников, просто тупых и ленивых офицеров!! Я дано служил в армиии (1970 год т), Но я бы и сегодня бы расстрелял собственно-ручно всех своих дедов.. Даже сегодня через 52 года!! И даже глазом не моргнул бы!! Такого унижения и позора как от дедовщины в СССР молодые солдаты не терпели нигде и никогда!! И поверьте эти унижения ничего общего не имеют с тяготами и лишениями молодого солдата!! Ну например:: Молодые солдаты годами не ели Мясо и рыбу и даже подливу к каше, потому, что старики всё это съедали, или сплошное рукоприкладство дедов в умывальниках после отбоя, били молодых солдат регулярно, через день или два и очень больно!! А комбат всё это знал и покрывал.. Заставляли Стирать обмундирование или чистить сапоги дедам, подшивать воротнички или заставляли подняться на две или три сложенные одна на одну тумбочки а гавкать или кукарекать на электрическую лампочку смеха ради, или поджигали спящему молодому солдату газету зажённую и зажатую между пальцами ног ,или все идут спать , а ты идёшь на кухню до утра чистить картошку, и постоянная, и .до отупения, ежедневная тяжёлая работа или караулка, вместо дедов и многое другое!! Так , что не торопитесь с выводами господа!!! Звиздеть не мешки таскать!!! Надо во всем разабраться!! я не думаю , что этот мальчишка просто так угрохал пять человек!!! ДОвели парнишку до ручки.. Гарантирую , что правду мы всё равно никогда не узнаем, потому , что тогда полетят головы высоких чинов!!....
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27.01.2022 17:34
+9
Его никто не оправдывает. Такому поступку нет оправдания. Но было бы неплохо выяснить, почему так получилось и как предотвратить такое в будущем.
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27.01.2022 17:20
+6
ні, шановна.
вбив перших а потім понесло.....
ось і все
одним словом, озвірів.
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27.01.2022 17:15
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возможно как катализатор,но не основная причина,мне так думается
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27.01.2022 16:50 Ответить
само як та. навiть дiти i батьки у школi проти вчилок повстають коли тi нe по уставу сeбe вeдуть.
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27.01.2022 17:17 Ответить
Самая правдоподобная версия .
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27.01.2022 16:50 Ответить
А деваха каким боком, тоже била его?
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27.01.2022 17:18 Ответить
там уже типо в стане эффекта, уже не понимал что делал ... хотя вроде отомстил и бил план какой то отход, если два месяца ждал. хотя могли так .идара.ить, что мысли били только об моменте когда в руках будет ак, он в принципе так почти и сказал, жалко конечно не винных, оч жалко, но не тех шакалов 4-х, которых теперь будут хоронить как героев ...

п.с. просмотр фильма Племя может многое открыть-имхо
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27.01.2022 18:37 Ответить
Орден Рябчуку еще выпиши. Никакой аффект не оправдывает убийства женщин, тем более гражданских.
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27.01.2022 20:07 Ответить
А в армии вообще есть штатный психолог, или даже психиатр? Вспоминаю осмотр в военкомате... психиатра не припоминаю. Ну, просто доступ к оружию и все такое...
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27.01.2022 16:52 Ответить
За бабло вам психолог напише висновок що ви перший після Бога.Забули де живем?
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27.01.2022 17:12 Ответить
А зачем срочникам платить психологу? Не, я к тому что из совка тянется стереотип, что любое слово с корнем псих- это нечто постыдное и безнадежное. На самом деле - это необходимый атрибут для той же армии. Ну вот, хотя бы выявлять и предугадывать такие жесткие эпизоды.
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27.01.2022 17:26 Ответить
Замполит за психиатра
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27.01.2022 17:19 Ответить
А заодно и за папу и за маму.
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27.01.2022 17:28 Ответить
як несподівано!
ну, звісно ж, що це найперше, що має спадати на думку, бо найчастіше таке роблять саме через неуставні відносини
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27.01.2022 16:58 Ответить
Довели! Просто так не стреляют.
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27.01.2022 17:11 Ответить
Які можуть бути проблеми статутних відносин ?А дві жінки одна дівчина Жанна 22 рокі три пулі це животне внеї зараз у дуже тяшкому стані.Іншій жінкі у голову кулю.Це білше деверсант завербований або наркоман з психичним захворюванням.Пристрелити його треба було.
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27.01.2022 17:11 Ответить
ні, шановна.
вбив перших а потім понесло.....
ось і все
одним словом, озвірів.
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27.01.2022 17:15 Ответить
Не пиши чуши. Когда начачал стрелять- уже не мог остановиться, все планка упала. Приписывать, шо чувак долго ждал, шоб пойти в армию шоб там кого-то пострелять может токо Атноша Херащенко и его боты с ботофермы.
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27.01.2022 18:17 Ответить
Довбню! Подивись відео з КЗЗ а потім вже про якусь планку! Ще уважно подивись режим роботи автомата, і вже потім будеш писати про психоемоційний стан в одиночному режимі а не чергами
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28.01.2022 05:57 Ответить
Господи! Ну почему вокруг столько идиотов?
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28.01.2022 09:08 Ответить
І я про це! Позбав цей світ від себе!
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28.01.2022 10:07 Ответить
Хорошо, шо тебя обучили только видам стрельбы и ты в жизни больше ничего не знаешь. А то допустят такого "веселого парня" крутить какую-нить пимпочку, а он себе портки спалит...
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28.01.2022 11:47 Ответить
На відміну від тебе я можу та вмію користуватись навіть каменем! А те що ти онучі накручуєш це виключно ******* ваші ************* проблеми! Йди пімпочку накручуй *******😂😂😂
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28.01.2022 12:01 Ответить
всі знають все а людям, ВЕРСІЯ
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27.01.2022 17:13 Ответить
Можно оправдывать его действия как угодно и чем угодно,но он мог сбежать а не УБИВАТЬ.
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27.01.2022 17:15 Ответить
ну один школяр тeж мiг iншe зробити нiж вчилцi ножиц засадити. люди рiзнi.
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27.01.2022 17:18 Ответить
Его никто не оправдывает. Такому поступку нет оправдания. Но было бы неплохо выяснить, почему так получилось и как предотвратить такое в будущем.
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27.01.2022 17:20 Ответить
хм а що тут вияснять: хлопцю прийшлoся встановити справeдливiсть самостiйно. в школi так самo - винний нe тй хто спровокував а той хто за провакацiю прoвчив. так i суди садять нe того хто напав а того хто захистився.
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27.01.2022 20:05 Ответить
ну тогда представь какой бил булинг, что би на такое решится
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27.01.2022 18:33 Ответить
Більше схоже на психічну обробку пацана, дуже схоже на те що школяр іде у школу і розстрілює всіх кого баче. Може до цього причетна фсб - треба перевірити всі контакти цього стрілка.
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27.01.2022 18:49 Ответить
Погодите, а как же версия, что ***** лучами в мозг заставил его это сделать?
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27.01.2022 17:18 Ответить
Навіщо лучі ?
Достатьно деяких фармпрепаратів для підняття рівня паранойї до критичного рівня.
А от хто йому ці препарати дав це вже гарне питання.
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27.01.2022 18:51 Ответить
Конечно себя отбелят, все свалят на раба, психопат и т.д.
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27.01.2022 17:18 Ответить
Как вы достали уже своими "нестатутними відносинами"...щас опять на этом начнут погоду делать.
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27.01.2022 17:26 Ответить
Эй !! ТАМ!!..Хватит там звиздеть на этого парня!! Нужно сначала во всём разобраться!! Дедовщина это такое тяжкое зло пришедшее к нам из советской Армии!! Она никогда не закончится, потому . что всегда найдутся десяток подлецов и старослужащих, а также не мало младших офицеров,. хотевших в армии сачкануть от тыжелой работы и показать своё превосходство, преред другими солдатами!!!! Во многом в Армии СССР дедовщина процветала ,с молчаливого согласия командиров, взводова и рот и даже комбатов, По вине офицеров наркоманов. офицеров бездельников, просто тупых и ленивых офицеров!! Я дано служил в армиии (1970 год т), Но я бы и сегодня бы расстрелял собственно-ручно всех своих дедов.. Даже сегодня через 52 года!! И даже глазом не моргнул бы!! Такого унижения и позора как от дедовщины в СССР молодые солдаты не терпели нигде и никогда!! И поверьте эти унижения ничего общего не имеют с тяготами и лишениями молодого солдата!! Ну например:: Молодые солдаты годами не ели Мясо и рыбу и даже подливу к каше, потому, что старики всё это съедали, или сплошное рукоприкладство дедов в умывальниках после отбоя, били молодых солдат регулярно, через день или два и очень больно!! А комбат всё это знал и покрывал.. Заставляли Стирать обмундирование или чистить сапоги дедам, подшивать воротнички или заставляли подняться на две или три сложенные одна на одну тумбочки а гавкать или кукарекать на электрическую лампочку смеха ради, или поджигали спящему молодому солдату газету зажённую и зажатую между пальцами ног ,или все идут спать , а ты идёшь на кухню до утра чистить картошку, и постоянная, и .до отупения, ежедневная тяжёлая работа или караулка, вместо дедов и многое другое!! Так , что не торопитесь с выводами господа!!! Звиздеть не мешки таскать!!! Надо во всем разабраться!! я не думаю , что этот мальчишка просто так угрохал пять человек!!! ДОвели парнишку до ручки.. Гарантирую , что правду мы всё равно никогда не узнаем, потому , что тогда полетят головы высоких чинов!!....
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27.01.2022 17:34 Ответить
В нас в авіаційному полку на кордоні кожних пів року саджали в дісбат за дідовщину та і старшина Зубов 2 метри в роті тримав порядок так мене це щастя минуло а брат в связістів дуже постраждав ,чуть не комісували. В нацгвардійців думаю також дідовщина
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27.01.2022 17:48 Ответить
Полностью Вас поддерживаю. Это как нас малолеток несколько лет на день вдв пи.дили "ведевешники", пока однажди им не дали .изди, день вдв КАРЛ и ******* малолеток в 90-е
Тут же шакалов расстрелял, остальних конечно жаль и никто тут его не оправдивает, но следует во всем разобраться, он мотивы свои рассказал-почему не озвучить? Уже мутят ...

п.с. рекомендую фыльм Племя - украинского производства, оч похожая история ....
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27.01.2022 18:27 Ответить
Короче был у нас такой доблестный солдат...заня что хлопец немного странноваты его отправили в малое подразделение из 7 человек, где за ним присматривали и боялись трогать...В один прекрасный день командир подразделения пришел проверить своих орлов в воскресенье, все вроде в порядке..побеседовал и с проблемным....вроде все в порядке...
буквально прошло пару часов...прибегает замкомвзвода сержант...не можем найти уже час ищем..нигде нет...Командир вернулся...пошли искать...нашли ..повесился...

И понеслось поехало....довели дедовщина..и тд. давай искать дедовщину всех опрашивать..не нашли...пофиг..мамаша начала долбить все инстанции вплоть до ющенко... "над моим сыном издевались..дедовщина"...сверху вказивка убийцу (командира подразделения уволить) по служебному несоответствию...всех остальных наказать по максимуму....и тд. и тп...

А то что хлопец со странностями даже никто и не учел....

так это сам повесился..а ведь мог и покрошить остальных...просто в караул не заступал и его оружие всегда стояло в пирамиде...
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27.01.2022 17:37 Ответить
Два года нас пи.дили малолеток взрослые дядьки, на день вдв, приезжали к нам на тусу и типа у нас праздник, малые давайте накатим за вдв, потом хорошенько набравшись начинали нас мутузить, на третий год ми собрались и дали им мзды, более к нам не приезжали

п.с. два месяца пацан терпел издевательства и ждал пока у него в руках окажется автомат ...
просмотр фильма Племя может многое открить - имхо

менти геращенко нихера не сделали, слили стране юа видос убийства и не озвучили мотив который им известен, на.уй они на работу ходят? посадить вместе с ним нафиг, конченных ..
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27.01.2022 18:32 Ответить
В свое время отработал несколько лет в психиатрии, и по тем скудным и непроверенным данным о личности стрелка нельзя делать серьезные выводы. Но чуйка интуиция четко говорит : "наш клиент". Даже мимика на его фейсе "та". Попадались в постсоветское время персонпжи , маньячки латентные, и не очень им как правило не могли годамт диагноз точный поставить, но мнжду собой персонпл назыаал подобных маньяками.
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27.01.2022 20:14 Ответить
В своем время на срочной службе пытался меня салабона чмырить старичек горской национальности, я спал на втором ярусе, как и все салабоны, прямо над ним. Это падло постоянно ко мне ****.лось и пинало. В один момент я не выдержал, сказал дембелям , что я ему дам отпор, те сказали, что мы тебя не тронем, потому как по молодости это чмо не умирало, а сматывалось в штаб, так как было писарем.
Вообще я дал ему таких ****.лей, что оно забыло про меня. Так как дембеля ещё не ушли, то старики его призыва меня не тронули, но как только деды дембельнулись, меня в ближайшую ночь подняли пьяные теперь уже деды, повалили и били ногами. Утром я себя в зеркале не узнал, никого не сдал, но взводному сказал, что подрался на спортгородке с каким-то незнакомым мне солдатом с полка. Короче стрелять я никого не стал, потому как понимал последствия для себя, шуршал потихоньку, как и все салабоны, но то чмо меня уже не трогало и первое дембельнулось, чтобы я не отомстил наедине.
Дедовщина, это дно и процветает она там где отсутствует контроль и ночные ответственные из офицерского состава.
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27.01.2022 20:44 Ответить
 
 