Стрельба на "Южмаше": одна из версий следствия – неуставные отношения

Следствие рассматривает несколько версий стрельбы военнослужащего Артемия Рябчука на Южмаше, в частности, неуставные отношения. В ближайшее время будет проведена экспертиза психического состояния подозреваемого.

Об этом сообщила на брифинге советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР", - сказала в четверг на брифинге в Киеве советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

"Сейчас проводится допрос (подозреваемого). Мотивы выясняются", - добавила она.

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Также Сапьян сообщила, что сотрудники ГБР проведут следственные действия, которые позволят установить, находился ли Рябчук в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. "В кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по психическому состоянию гражданина Рябчука", - подчеркнула она.

Советник по коммуникациям ГБР также отметила, что в ходе задержания у военнослужащего изъяты личные вещи, которые могут содержать следы совершения преступления: кровь, продукты выстрела, а также оружие и гильзы.

По словам Сапьян, следователи сообщили Рябчуку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство), ч. 3 ст. 410 УК Украины (присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боеприпасов).

"Говоря о том, какую меру пресечения будет просить следствие для подозреваемого, Сапьян сказала: "Содержание под стражей без альтернативы".