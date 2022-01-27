Стрілянина на "Південмаші": одна з версій слідства - нестатутні відносини
Слідство розглядає кілька версій стрілянини військовослужбовця Артемія Рябчука на Південмаші, зокрема, нестатутні відносини. Найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.
Про це повідомила на брифінгу радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Слідство розглядає кілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли спричинити вказаний злочин. Інформація про бійку, яка сталася кілька місяців тому, і цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР", - сказала вона.
"Наразі проводиться допит (підозрюваного). Мотиви з'ясовуються", - додала вона.
Також Сап'ян повідомила, що співробітники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи перебував Рябчук у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. "У найкоротші терміни буде призначено експертизу щодо психічного стану громадянина Рябчука", - наголосила вона.
Радник із комунікацій ДБР також зазначила, що під час затримання у військовослужбовця вилучено особисті речі, які можуть містити сліди скоєння злочину: кров, продукти пострілу, а також зброю та гільзи.
"Говорячи про те, який запобіжний захід буде просити слідство для підозрюваного, Сап'ян сказала: "Утримання під вартою без альтернативи".
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п.с. просмотр фильма Племя может многое открыть-имхо
ну, звісно ж, що це найперше, що має спадати на думку, бо найчастіше таке роблять саме через неуставні відносини
вбив перших а потім понесло.....
ось і все
одним словом, озвірів.
Достатьно деяких фармпрепаратів для підняття рівня паранойї до критичного рівня.
А от хто йому ці препарати дав це вже гарне питання.
Тут же шакалов расстрелял, остальних конечно жаль и никто тут его не оправдивает, но следует во всем разобраться, он мотивы свои рассказал-почему не озвучить? Уже мутят ...
п.с. рекомендую фыльм Племя - украинского производства, оч похожая история ....
буквально прошло пару часов...прибегает замкомвзвода сержант...не можем найти уже час ищем..нигде нет...Командир вернулся...пошли искать...нашли ..повесился...
И понеслось поехало....довели дедовщина..и тд. давай искать дедовщину всех опрашивать..не нашли...пофиг..мамаша начала долбить все инстанции вплоть до ющенко... "над моим сыном издевались..дедовщина"...сверху вказивка убийцу (командира подразделения уволить) по служебному несоответствию...всех остальных наказать по максимуму....и тд. и тп...
А то что хлопец со странностями даже никто и не учел....
так это сам повесился..а ведь мог и покрошить остальных...просто в караул не заступал и его оружие всегда стояло в пирамиде...
п.с. два месяца пацан терпел издевательства и ждал пока у него в руках окажется автомат ...
просмотр фильма Племя может многое открить - имхо
менти геращенко нихера не сделали, слили стране юа видос убийства и не озвучили мотив который им известен, на.уй они на работу ходят? посадить вместе с ним нафиг, конченных ..
Вообще я дал ему таких ****.лей, что оно забыло про меня. Так как дембеля ещё не ушли, то старики его призыва меня не тронули, но как только деды дембельнулись, меня в ближайшую ночь подняли пьяные теперь уже деды, повалили и били ногами. Утром я себя в зеркале не узнал, никого не сдал, но взводному сказал, что подрался на спортгородке с каким-то незнакомым мне солдатом с полка. Короче стрелять я никого не стал, потому как понимал последствия для себя, шуршал потихоньку, как и все салабоны, но то чмо меня уже не трогало и первое дембельнулось, чтобы я не отомстил наедине.
Дедовщина, это дно и процветает она там где отсутствует контроль и ночные ответственные из офицерского состава.