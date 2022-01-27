Стрілянина на "Південмаші": одна з версій слідства - нестатутні відносини

Слідство розглядає кілька версій стрілянини військовослужбовця Артемія Рябчука на Південмаші, зокрема, нестатутні відносини. Найближчим часом буде проведено експертизу психічного стану підозрюваного.

Про це повідомила на брифінгу радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Слідство розглядає кілька версій трагедії, серед яких можливі нестатутні відносини, які могли спричинити вказаний злочин. Інформація про бійку, яка сталася кілька місяців тому, і цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими ДБР", - сказала вона.

"Наразі проводиться допит (підозрюваного). Мотиви з'ясовуються", - додала вона.

Також Сап'ян повідомила, що співробітники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи перебував Рябчук у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. "У найкоротші терміни буде призначено експертизу щодо психічного стану громадянина Рябчука", - наголосила вона.

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Радник із комунікацій ДБР також зазначила, що під час затримання у військовослужбовця вилучено особисті речі, які можуть містити сліди скоєння злочину: кров, продукти пострілу, а також зброю та гільзи.

"Говорячи про те, який запобіжний захід буде просити слідство для підозрюваного, Сап'ян сказала: "Утримання під вартою без альтернативи".

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