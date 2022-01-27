Правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ", - СМИ
В настоящее время идет подготовка документов для введения Советом национальной безопасности и обороны санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.
Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Официально ни одно правоохранительное ведомство пока не сообщило о такой подготовке.
Напомним, петиция с призывом ввести санкции против телеканала "НАШ" набрала необходимое количество голосов 17 января.
Офис по иностранным делам Великобритании 22 января распространил заявление, что Москва хочет путем агрессии сменить власть в Украине и как потенциального кандидата на ее руководителя рассматривает бывшего народного депутата Евгения Мураева. Сам Мураев это опроверг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ти, гівнюче, зараз не сидів би в Мережі та вештався б ресторанами, якби було запроваджено військовий стан. Тому заткни свою пельку.
А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.
Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
Новая радость для селюков.
Бойко давно перешел на канал Рада, который вы финансируете своими налогами, лошары!
аев, не далеко от эпицентра, говном закидана вся морда мурла. ну как так можно-морда вся в говне.