Правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ", - СМИ

В настоящее время идет подготовка документов для введения Советом национальной безопасности и обороны санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Официально ни одно правоохранительное ведомство пока не сообщило о такой подготовке.

Напомним, петиция с призывом ввести санкции против телеканала "НАШ" набрала необходимое количество голосов 17 января.

Офис по иностранным делам Великобритании 22 января распространил заявление, что Москва хочет путем агрессии сменить власть в Украине и как потенциального кандидата на ее руководителя рассматривает бывшего народного депутата Евгения Мураева. Сам Мураев это опроверг.

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