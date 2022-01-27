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Правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала "НАШ", - СМИ

Правоохранители готовят обоснование для введения санкций СНБО против канала

В настоящее время идет подготовка документов для введения Советом национальной безопасности и обороны санкций против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему народному депутату Евгению Мураеву.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Официально ни одно правоохранительное ведомство пока не сообщило о такой подготовке.

Напомним, петиция с призывом ввести санкции против телеканала "НАШ" набрала необходимое количество голосов 17 января.

Офис по иностранным делам Великобритании 22 января распространил заявление, что Москва хочет путем агрессии сменить власть в Украине и как потенциального кандидата на ее руководителя рассматривает бывшего народного депутата Евгения Мураева. Сам Мураев это опроверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция о санкциях по каналу "НАШ" собрала 25 тыс. голосов

Автор: 

санкции (11435) СНБО (4440) телевидение (900) Мураев Евгений (142)


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Топ комментарии
+28
ДАВНО ПОРА ЗАКРЫТЬ ПАСТЬ ЭТОЙ ПРОКАЦАПСКОЙ КЛОАКЕ !!! А ГНИДУ МУРАЕВА НА НАРЫ """
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27.01.2022 17:01
+18
проклятие Стерненко начало действовать!
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27.01.2022 17:02
+17
Фигня это.Это борьба с последствиями,а не с причинами.Нам срочно нужен закон о коллобрантах и лишении гражданства за измену.
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27.01.2022 17:28
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ДАВНО ПОРА ЗАКРЫТЬ ПАСТЬ ЭТОЙ ПРОКАЦАПСКОЙ КЛОАКЕ !!! А ГНИДУ МУРАЕВА НА НАРЫ """
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27.01.2022 17:01 Ответить
а еще лучше мураева на гиляку
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27.01.2022 18:35 Ответить
Причому закрити потрібно і в інтернеті трансляції, бо вони там почуваються, як у себе вдома.
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27.01.2022 19:29 Ответить
Та интернет вообще надо вычистить от всякой ватной сволочи .
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27.01.2022 19:46 Ответить
проклятие Стерненко начало действовать!
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27.01.2022 17:02 Ответить
А підтрика,підігравння та підспівування ворогу то мабуть не обгрунтування...
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27.01.2022 17:02 Ответить
Рубите сволоте фазу!
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27.01.2022 17:02 Ответить
передайте моні, що не пороха треба саджати а ось таких казлів і його особисто
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27.01.2022 17:06 Ответить
проста ревнивість- лідор повинен бути один. А тут Мурзляев "ярлики" завіз до мокшанців, я гауляйтер, бойтесь меня. Віддай канал Лідору і спи спокійно, поки що. А то тінь Костяна Килимника лягає і на Юстаса.
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27.01.2022 17:06 Ответить
По поводу Мураева и канала и партии " Наши" политика власти понятно.. это попытка " распорошить" прокремлевские силы на два лагеря. Логика в этом есть.. но так можно и проморгать " ход конем", поэтому пора и за этих браться серьезно. Тем более что обществу не понятно почему их в отличии от медведчуковких СМИ ни кто не трогает. Для "кремлевских" с головой хватит и Интера.
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27.01.2022 17:09 Ответить
За всієї моєї огиди до таких телеканалів, як "наш", я вважаю, що рішення має ухвалювати суд, а не РНБО. Принаймні у мирний час.
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27.01.2022 17:15 Ответить
А у нас мирний час?
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27.01.2022 17:32 Ответить
Офіційно -- так. Мирний.
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27.01.2022 17:33 Ответить
офіційно війна йде 7 рік тупое
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27.01.2022 17:38 Ответить
Дурню, коли Порошенко на півроку, лише на півроку, хотів запровадити військовий стан, то тоді піднялося стільки смороду.

І ти, гівнюче, зараз не сидів би в Мережі та вештався б ресторанами, якби було запроваджено військовий стан. Тому заткни свою пельку.
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27.01.2022 17:41 Ответить
Ваше предложение было бы логичным до 2014 г. После этого все. Украина подверглась агрессии, оккупировано два региона, один из которых аннексирован, захвачена акватория Азовского и частично Черного моря, убито 14 тысяч человек, миллионы беженцев, ведется экономическая блокада, грозят полномасштабным вторжением, государство Украину украинский народ объявляют выдумкой то поляков, то австрийцев. О каких судах и демократических правилах в такой обстановке может идти речь по отношению к СМИ, полит силам, политикам отрицающим очевидное и поддерживающих по сути агрессора. Украина опоздала на , пускай не 8, но на 6-7 лет уж точно всю эту лавочку закрыть напрочь, а верхушку пересажать.
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27.01.2022 18:03 Ответить
На сході українці не мають змоги дивитися телеканали Т-2 (вони там майже не тягнуть) і там майже не тягне українське радіо. І це на підконтрольній території України.

А чому б не зробити спеціальний сайт з усіма безплатними українськими каналами і радіоканалами.

Так в нас є подібні сайти, але там якість погана і ті канали то працюють то ні, українцям потрібно такий нормальний сайт і без ватних каналів.
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27.01.2022 17:14 Ответить
Гы.
Новая радость для селюков.
Бойко давно перешел на канал Рада, который вы финансируете своими налогами, лошары!
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27.01.2022 17:16 Ответить
Та куди ви так спішите?
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27.01.2022 17:18 Ответить
А что, измена Родины и призывы ввести в Украину росийские войска еще не повод? Кстати, по всей периферии Киева висят билборды с рожей Мурайева и никакой реакции ни властей ни народа. Или ждете чтобы кто то сам совершил правосудие, как с сегодняшним стрелком?
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27.01.2022 17:25 Ответить
у нас билборд на котором мурлаев, не далеко от эпицентра, говном закидана вся морда мурла. ну как так можно-морда вся в говне.
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27.01.2022 19:23 Ответить
"Гауляйтеру" Мураеву (Мураводу) должно быть одно место в Украине - в тюрьме и надолго.
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27.01.2022 17:27 Ответить
Фигня это.Это борьба с последствиями,а не с причинами.Нам срочно нужен закон о коллобрантах и лишении гражданства за измену.
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27.01.2022 17:28 Ответить
Прокинулись...
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27.01.2022 17:29 Ответить
Отправить туда, где 112, который уже "Перший Нацiональний"))) это пиз...ц...
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27.01.2022 17:30 Ответить
Давно пора закрыть это РОшисткое -Муравьёвкое гнездо!!
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27.01.2022 17:37 Ответить
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины! так же нужно закрыть трансляции этих каналов в интернете. Они ведут психологическую войну против Украинского населения!
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27.01.2022 23:11 Ответить
Данную помойку, ******** мураева,нужно было закрыть после первого эфира. И принять жесткий закон о коллаборантах. Если бы в 2014 с такими ублюдками не церемонились, не было бы ватников для прикрытия капапов, 15000 жертв могло и не быть. В какой еще стране, ведущие откровенно вражескую пропаганду, могут так нагло и безнаказанно себя вести. Вы можете представить такого "украинского мураева " с каналом, например "ВАШ" расказывающим, что кремль ничего не выполняет, довел народ до нищеты, НАТО шаш друг и т.д. В москве! Это же абсурд, а у нас нормально.
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27.01.2022 17:43 Ответить
Мураев-говно ватное как и его телепомойка.
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27.01.2022 18:01 Ответить
Вы что тут все - совсем дебилы? Санкции может вводить только суд! Зеленский узурпирует судебную и исполнительную власть, а вы радуетесь. В следующий раз он Цензор заблокирует (это для особо тупых поясняю)
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27.01.2022 18:13 Ответить
А кака же свобода слова? как же ценности братыкив? Так не долго и ПРЯМОТУПЫЙ закроют. Тупо поддерживаете Зе, вот каолиция с кем, да вы и не имеете различия между собой, близнецы. Вы не оппозиция, с Зе идете в ногу, рот хотите закрыть любому, кто не с вами. Не видать вам счастья, проиграшное дело. Аля-алю.
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27.01.2022 18:16 Ответить
нужен закон о коллаборации в Украине.
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27.01.2022 19:26 Ответить
да хватит с этим каналом уже возиться . закрывайте этот гадюшник (мальчика в трусиках)хватит мозг людям выносить уже...((
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27.01.2022 19:31 Ответить
Пора уже Шмураева закрыть, причем радикально и наглухо.
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27.01.2022 20:11 Ответить
какие санкции, закройте уже эту помойку совкодрочерную наконец!
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27.01.2022 20:18 Ответить
А проти 1+1 Медведчука і бені коли введуть санкції.
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27.01.2022 21:03 Ответить
Зашморг давно плаче за гнидами з каналу "наш" особливо за діордіцою і мураєвим.
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27.01.2022 21:13 Ответить
 
 