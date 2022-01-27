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Зеленский и Байден сегодня по телефону обсудят мирный процесс, - Никифоров

Зеленский и Байден сегодня по телефону обсудят мирный процесс, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что на сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом Никифоров написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что разговор будет логичным продолжением сотрудничества Украины и США.

"Лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим", - написал пресс-секретарь президента.

Читайте также: Сегодня вечером Зеленский и Байден проведут телефонный разговор, - СМИ

Никифоров также напомнил, что это будет второй разговор Зеленского и Байдена в январе и третий за последние два месяца.

Ранее СМИ сообщили, что на вечер 27 января запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20772) США (27073) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+13
Французская и немецкая сторона проинформировала старика Джо, и теперь уже Джо будет доводить до Вовчика его алгоритм последующих действий, все то что тот возможно недопонял с сбивчивого рассказа вернувшегося, вспотевшего Ермака.
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27.01.2022 18:18
+12
Ало! Байден? Ты нам НАТО должен.
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27.01.2022 18:16
+10
Главное, чтобы так не случилось
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
( В. Рыбников)
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27.01.2022 19:20
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Правила форума Совет форумчан
Там є жінка в адміністрації Байдена яка веде переговори з усіма злиденними країнами, найшвидше вона зателефонує бубочці.
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27.01.2022 18:08 Ответить
Обіцянки-цяцянки...
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27.01.2022 18:09 Ответить
мирный процесс с какой стороны? Как всегда?
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27.01.2022 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QJucFY4zM7Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 ЧОРНОВІЛ | Зеленський прикриває свою держзраду пацифізмом
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27.01.2022 19:30 Ответить
...и конкурс САП. Даже не сомневайся, крашенный Мендель=)
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27.01.2022 18:12 Ответить
Да за САП в первую очередь наверное и будет звонить.
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27.01.2022 18:13 Ответить
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27.01.2022 18:12 Ответить
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27.01.2022 19:29 Ответить
Нікіфоров вже підготувався? Глазкі накрасів?
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27.01.2022 18:14 Ответить
Ало! Байден? Ты нам НАТО должен.
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27.01.2022 18:16 Ответить
Ало Байден: -"Я президент України, Мне 43 года,я Вам ничего не должен.Я ж не лох?!" "Ало, зелененьке непорозуміння,роби те що дядьки кажуть,якщо хочеш ще побути призедентом 2 роки."😡
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27.01.2022 18:37 Ответить
Лідер США з підаргом України, а не лідером!
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27.01.2022 18:18 Ответить
Французская и немецкая сторона проинформировала старика Джо, и теперь уже Джо будет доводить до Вовчика его алгоритм последующих действий, все то что тот возможно недопонял с сбивчивого рассказа вернувшегося, вспотевшего Ермака.
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27.01.2022 18:18 Ответить
Не, интересно, а шо пан андерсен без -недо-, а полностью и в полном объеме "...понял с сбивчивого рассказа вернувшегося, вспотевшего Ермака. " ? Любопытно услышать.
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27.01.2022 21:56 Ответить
Ну это вопрос больше к Зеле чем ко мне..Думаю они там оба "вспотели" в процессе разговора по итогам поездки. Но судя как выглядел Ермак на короткой пресс конференции, то такое ощущение что он вагоны с углем разгружал... Думаю что приблизительно в таком вот состоянии он и докладывал по прибытию на Банковую, с душераздирающей историей как его там "нагибали" и "кто виноват и что делать"...
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27.01.2022 22:09 Ответить
Згоден. На все 100 !
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27.01.2022 22:22 Ответить
Розмова напередодні суда над Порохм напевно совпадєніє
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27.01.2022 18:18 Ответить
Краткий пересказ будущего разговора

-господин Байден, дуже дякую. Дайте, денег, дяденька. Макрофинансовых, особенно. Дуже дякую.
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27.01.2022 18:19 Ответить
Какая-то мутная фигня, телефонный разговор, поездка Ермака, кацапы типа "не собираются воевать" все так просто и быстро, это может быть только в одном случае...
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27.01.2022 18:21 Ответить
В "письменном ответе" кацапов самым жётским образом послали нах.й.
Те утёрлись и сказали что бегут жаловаться в Китай. (там их тоже пошлют нах)

И при таком раскладе они ускоренно запускают проект "мирного урегулирования" - Дерьмак и писюанист должны срочно протянуть легализацию Лугандона - подорвав этим Украину изнутри.
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27.01.2022 20:23 Ответить
Вот и я об этом, дай бог чтобы ошибся)
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27.01.2022 22:13 Ответить
Поток нескончаемый бортов с оружием лучше всяких разговоров ...
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27.01.2022 18:21 Ответить
Якщо не продасть Московії, то вже добре!
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27.01.2022 20:12 Ответить
Хороша штука - телефон! Можна з шпаргалки читать! Головне - щоб д"Єрмак папірці не переплутав!
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27.01.2022 18:22 Ответить
Главное, чтобы так не случилось
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
( В. Рыбников)
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27.01.2022 19:20 Ответить
У мене вже давно сумніви пропали!
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27.01.2022 19:23 Ответить
Мне кажется, что ермака просто представили к зеленскому… что бы следить за ним..
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27.01.2022 21:03 Ответить
Байден повинен спитати у Зе - ЧОМУ НЕ СИДИТЬ ТАТАРОВ????????????
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27.01.2022 18:26 Ответить
"Лидеры коснутся вопросов мирного процесса, ... антиолигархической реформы".
Байден расскажет Зеле, сколько за 2021-2022 гг. будет конфисковано у Бени в США, а Зеля- сколько Беня за это время дополнительно украдёт в Украине. Кто больше???
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27.01.2022 18:27 Ответить
А Гогилашвили разрешил зеленскому с Байденом общаься?
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27.01.2022 18:28 Ответить
Зеленое опудало сегодня натянут на шест.
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27.01.2022 18:30 Ответить
На палю ?
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27.01.2022 20:13 Ответить
И на палю тоже
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27.01.2022 20:21 Ответить
Пока в раше правит путло , мирного процесса не будет . Не для того весь этот воинственный металлолом произвели в раше , чтобы просто взять и издохнуть .
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27.01.2022 18:32 Ответить
Про САП зеленое чучело не хочет поговорить?
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27.01.2022 18:32 Ответить
Клоун новую мелодию разучил... похвастается..
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27.01.2022 18:32 Ответить
Пачіму ми не в НАТІ ? А патаму шта ви придурки.
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27.01.2022 18:34 Ответить
зе-банько
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27.01.2022 20:34 Ответить
Сашуля, не нужно тут размазывать ЗЕленые сопли, лучше скажи, почему поставленные англичанами противотанковые компленсы NLAW до сих пор не растаможены и находятся не в войсках, а на таможенных складах??? Такое впечатление, что оборона Украины важнее англичанам и американцам, а не твоему ЗЕленому шапито, которое 19.01.22. говорит народу, что переживать не стоит, а нужно готовиться жарить шашлычки, а уже 20.01.22. говорит, что Харьков может быть сдан москальскому оккупанту...
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27.01.2022 18:51 Ответить
******
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27.01.2022 19:30 Ответить
..а на Яворівському полігоні британські інструктори наших навчають стріляти з пістолів 19 віку ? Ну давайте вже трошки не забріхуватися ... То що зеля і влада мразота...тут без питань... Але на митних складах Борисполя нема ні одного ящика військового спорядження, яке прибуло туди. Своїми очима бачив колону армійськіх вантажівок біля митних складів, при оформленні документів на завантаження мого рейсу. Так що хоча Зеля і гнида...але правда дорожче.
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27.01.2022 19:39 Ответить
а це брехня по-вашому? Британська протитанкова зброя досі на митних складах https://bykvu.com/ua/bukvy/brytanska-protytankova-zbroia-dosi-na-mytnykh-skladakh-volodymyr-ar-iev/
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27.01.2022 20:06 Ответить
Через деякий час Володимир Ар'єв опублікував ще один допис на своїй сторінці у Facebook, у якому зазначив, що з власних джерел йому стало відомо про те, що після його допису оформлення наданої Великою Британією зброї було прискорено і завершено "до ранку".

Дочитуй до кінця!!! Не треба виходити з туалету , не надівши штанці... )))
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27.01.2022 20:33 Ответить
Тобто, зброю надану нам англійцями почали розмитнювати лишень після декількох запитів українських інтернет-видань та депутатів ВР до державної митної служби, а до цього вона припадала пилом на митному складі ... Перед тим, як намагатись з когось кепкувати, краще включай мізки, щоб второпати що тобі кажуть... і да, можеш при цьому навіть штанці не вдівати
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27.01.2022 21:03 Ответить
Дитинка! Ти можеш штанці і не вдівати взагалом. Та й хай сопельки ще повисять подовше. Тобі потрібно навчитися читати..а не робити дитячі вкиди провокатора. Хто це написав? Сашуля, не нужно тут размазывать ЗЕленые сопли, лучше скажи, почему поставленные англичанами противотанковые компленсы NLAW до сих пор не растаможены и находятся не в войсках а на таможенных складах??? І чому ти не написав..що Арієв зразу ж спростував свій допис у Фейсбуці?. Такі дії називають банальна провокація...а соплю..що так вчиняє... банальним провокатором. А ще й видумати про запити інтернет-видань та АЖ КІЛЬКОХ!! депутатів!!)))) Ну и для тебе..сопливий козлик!! ПЕРШИЙ С-17 з позивним RRR6886 сів у Борисполі 17 січня 16.04 українського часу... Останній ВОСЬМИЙ з позивним RRR6804 приземлився у 00.16 20 січня! І вже 20 січня вантаж вивезли з митних складів Борисполя. Повторюю.... Зе тварина і падаль...але ПРАВДА вагоміше!!! А ти сопливий провокатор!!!)))
Ну і для твого розвитку! Згідно міжнародних авіаційних вимог безпеки вибуховонебезпечні вантажі розмитнюються за прискореними правилами і не можуть зберігатися у вантажних приміщеннях цівільних міжнародних аеропортів більш ніж ШІСТЬ!!! годин!!! Так що тут Ви... дитинки просто кажучи обісра...ся!!!)))) Але на фоні всієї цієї дурні, що ви тут наляпали.... зелені дійсно мразота.... А Ви не старайтеся бути на них схожі своєю брехнею.!
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28.01.2022 16:22 Ответить
Слухай ЗЕлена шмаркля, вчити життю будеш своє відображення у зеркалі, спочатку навчись з людьми чемно дискутувати та не виставляй напоказ свої дитячі комплекси, а в тебе вони, судячи з твоїх постів, пов"язані зі спущеними штанями та ЗЕленими шмарклями... Цьомай й надалі свого "вєлічайшева хенєралісімуса саврємєннасті" - ЗЕлену шмарклю. І да, провокаторів шукай в ЗЕленій ОПі, бо все це кодло на кацапів працює вже майже 3 рочки. І, якщо б не наш "мудрий нарід", обравший замість Президента, зеленого бовдура, то не було б зараз такої ситуації з москалями довкола наших кордонів.
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28.01.2022 17:16 Ответить
Ну все..що ти сказав... і зі всім ...що ти сказав..я згодний на 100 відсотків ..стосовно Зепадалі. Не треба свій провокаторський прокол списувати на мене і приписувати мене до зенаволочі. Але може ти й дійсно вмієш читати..але не розумієш, що пишуть,?! Виходить тільки так..))) Ти..дитятко.. наткнулось на людину..яка достеменно знає...коли... прибули ці літаки... де розвантажувались і багато ще чогось. Можу тебе трошки радості підкинути. Ще 41 літак буде з США... Так що май на увазі..що більш провокаторські вкиди робити не потрібно. І пам*ятай... що ти не Зескотів виставив дурнями...і ворогами.... хоч вони і дійсно вороги. Ти себе банально поставив у дурне становище.
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28.01.2022 18:21 Ответить
Якщо ти за Україну, проти кацапів та проти ЗЕленої антиукраїнської наволочі, то тримай "п"ять" Читати я вмію добре та й пишу нічогенько. З дитятком ти не вгадав, в мене вже онуки ось-ось будуть ) Сподіваюсь, що може вони, нарешті, заживуть в сильній та модерній Українській Державі. Щоб українцям більше не ставити себе у дурне становище, треба ДУМАТИ довбешкою за кого ти вкидуєш бюлетень... Слава Україні! А ЗЕлених зрадників - під трибунал!!!
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28.01.2022 18:42 Ответить
Героям Слава! Дуже сподіваюсь, що Ви зрозуміли, чому я так негативно поставився до Ваших постів. Ніякого затримання на митниці не було. Все , про що написав Ар*єв і на що повелися Ви... висосано з пальця. Я впевен, що зелена наволоч хотіла би зробити подібне і затримати процесс надання зброї союзниками... Вчорашній брифінг Зеленого підараса дуже добре свідчить про подібні наміри... Але воно сцить! Дуже сцить... Тому й нічого не зробило..щоб перешкодити поставкам. А наш *мудрий нарІд* нічого доброго надалі не зробить. Проголосує як не за зепадаль... то за смішка..юлю... а то й за мураєва ..чи жоппоблок. Найбільш *розумні* будуть верещати за Гадю Сявченко... за Ківу.. Але вся надія на розумну меншість. І як казав Шарль Де Голль... що всі зміни в державах робить розумна меншість.... Будемо сподіватися.!
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29.01.2022 16:43 Ответить
Здесь все знатоки и президенты... Серьезные люди приводят ДОСТОВЕРНЫЕ ссылки! И где они? Серьезные люди не слушают ,что болтают на телеканалах проигравшие политики и не бросаются доводами и кличками "ЗЕленые сопли"...Объяснять больше ничего не буду...Некому!
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30.01.2022 23:24 Ответить
Лютые новости: справка Путину, ядерный SWIFT, санкции с прибором и противотанковая дубина

https://www.youtube.com/watch?v=Sq1Zu9m7jro
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27.01.2022 20:09 Ответить
 
 