Зеленский и Байден сегодня по телефону обсудят мирный процесс, - Никифоров
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что на сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Об этом Никифоров написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что разговор будет логичным продолжением сотрудничества Украины и США.
"Лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим", - написал пресс-секретарь президента.
Никифоров также напомнил, что это будет второй разговор Зеленского и Байдена в январе и третий за последние два месяца.
Ранее СМИ сообщили, что на вечер 27 января запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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-господин Байден, дуже дякую. Дайте, денег, дяденька. Макрофинансовых, особенно. Дуже дякую.
Те утёрлись и сказали что бегут жаловаться в Китай. (там их тоже пошлют нах)
И при таком раскладе они ускоренно запускают проект "мирного урегулирования" - Дерьмак и писюанист должны срочно протянуть легализацию Лугандона - подорвав этим Украину изнутри.
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
( В. Рыбников)
Байден расскажет Зеле, сколько за 2021-2022 гг. будет конфисковано у Бени в США, а Зеля- сколько Беня за это время дополнительно украдёт в Украине. Кто больше???
Дочитуй до кінця!!! Не треба виходити з туалету , не надівши штанці... )))
Ну і для твого розвитку! Згідно міжнародних авіаційних вимог безпеки вибуховонебезпечні вантажі розмитнюються за прискореними правилами і не можуть зберігатися у вантажних приміщеннях цівільних міжнародних аеропортів більш ніж ШІСТЬ!!! годин!!! Так що тут Ви... дитинки просто кажучи обісра...ся!!!)))) Але на фоні всієї цієї дурні, що ви тут наляпали.... зелені дійсно мразота.... А Ви не старайтеся бути на них схожі своєю брехнею.!
https://www.youtube.com/watch?v=Sq1Zu9m7jro