Зеленский и Байден сегодня по телефону обсудят мирный процесс, - Никифоров

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что на сегодняшний вечер запланирован телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом Никифоров написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что разговор будет логичным продолжением сотрудничества Украины и США.

"Лидеры коснутся вопросов мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы. Впрочем, перечень тем не является исчерпывающим", - написал пресс-секретарь президента.

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Никифоров также напомнил, что это будет второй разговор Зеленского и Байдена в январе и третий за последние два месяца.

Ранее СМИ сообщили, что на вечер 27 января запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.