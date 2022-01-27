Зеленський та Байден нині телефоном обговорять мирний процес, - Никифоров

Прессекретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що на сьогоднішній вечір запланована телефонна розмова лідерів України та США Володимира Зеленського й Джо Байдена.

Про це Никифоров написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що розмова буде логічним продовженням співпраці України та США.

"Лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним", - написав прессекретар президента.

Никифоров також нагадав, що це буде друга розмова Зеленського й Байдена у січні та третя за останні два місяці.

Раніше ЗМІ повідомили, що на вечір 27 січня запланована телефонна розмова Володимира Зеленського й Джо Байдена.