Зеленський та Байден нині телефоном обговорять мирний процес, - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що на сьогоднішній вечір запланована телефонна розмова лідерів України та США Володимира Зеленського й Джо Байдена.
Про це Никифоров написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що розмова буде логічним продовженням співпраці України та США.
"Лідери торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи. Утім, перелік тем не є вичерпним", - написав прессекретар президента.
Никифоров також нагадав, що це буде друга розмова Зеленського й Байдена у січні та третя за останні два місяці.
Раніше ЗМІ повідомили, що на вечір 27 січня запланована телефонна розмова Володимира Зеленського й Джо Байдена.
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-господин Байден, дуже дякую. Дайте, денег, дяденька. Макрофинансовых, особенно. Дуже дякую.
Те утёрлись и сказали что бегут жаловаться в Китай. (там их тоже пошлют нах)
И при таком раскладе они ускоренно запускают проект "мирного урегулирования" - Дерьмак и писюанист должны срочно протянуть легализацию Лугандона - подорвав этим Украину изнутри.
- Слышь, президент, - сказал в трубке Байден. - Ермака позови.
( В. Рыбников)
Байден расскажет Зеле, сколько за 2021-2022 гг. будет конфисковано у Бени в США, а Зеля- сколько Беня за это время дополнительно украдёт в Украине. Кто больше???
Дочитуй до кінця!!! Не треба виходити з туалету , не надівши штанці... )))
Ну і для твого розвитку! Згідно міжнародних авіаційних вимог безпеки вибуховонебезпечні вантажі розмитнюються за прискореними правилами і не можуть зберігатися у вантажних приміщеннях цівільних міжнародних аеропортів більш ніж ШІСТЬ!!! годин!!! Так що тут Ви... дитинки просто кажучи обісра...ся!!!)))) Але на фоні всієї цієї дурні, що ви тут наляпали.... зелені дійсно мразота.... А Ви не старайтеся бути на них схожі своєю брехнею.!
https://www.youtube.com/watch?v=Sq1Zu9m7jro